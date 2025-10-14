TEŠKA PROMETNA U SLAVONIJI /

Auto sletio u kanal, dvije osobe hitno prevezene u bolnicu

Auto sletio u kanal, dvije osobe hitno prevezene u bolnicu
×
Foto: Rtl

Policija je na terenu i provodi očevid

14.10.2025.
12:57
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se u Pakracu. Kako javlja policija, u ulici Aleja kestenova došlo je do slijetanja osobnog automobila u kanal. 

Dvije osobe su ozlijeđene te su prevezene u bolnicu u Pakracu. U tijeku je policijski očevid koji će otkriti sve okolnosti ove nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

Prometna NesrećaPakracPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKA PROMETNA U SLAVONIJI /
Auto sletio u kanal, dvije osobe hitno prevezene u bolnicu