Auto sletio u kanal, dvije osobe hitno prevezene u bolnicu

Teška prometna nesreća dogodila se u Pakracu. Kako javlja policija, u ulici Aleja kestenova došlo je do slijetanja osobnog automobila u kanal.

Dvije osobe su ozlijeđene te su prevezene u bolnicu u Pakracu. U tijeku je policijski očevid koji će otkriti sve okolnosti ove nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće