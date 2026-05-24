Austrijanac s teškim ozljedama hitno prevezen u pulsku bolnicu: Policija traži odgovore

Umaška policija zaprimila je u četvrtak navečer dojavu o ozlijeđenom muškarcu u Ulici Brolo u Novigradu, puše PU istarska.

Policijski službenici po dolasku na mjesto događaja utvrdili su kako je riječ o 55-godišnjem austrijskom državljaninu koji je zadobio teške tjelesne ozljede.

Muškarac je hitno prevezen u pulsku bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć, a liječnici su utvrdili težinu ozljeda. Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je ozlijeđen.