Bik s rodea uskočio među gledatelje

EDMONTON - Najmanje su četiri osobe ozlijeđena kada je bik težak 725 kilograma uspio preskočiti ogradu i uskočiti među gledatelje na rodeo natjecanju u kanadskom gradu Edmontonu.

Bik je zbacio jahača te je napravio krug po areni, a zatim je uspio preskočiti ogradu. Gledatelji su počeli bježati dok je preplašena i razjarena životinja skakala po tribinama.

Djelatnici su ga nakon nekoliko trenutaka uspjeli uhvatiti nabacivši mu omču oko vrata.