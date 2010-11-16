{NOINDEX-NOFOLLOW} Bik s rodea uskočio među gledatelje - Net.hr
Bik s rodea uskočio među gledatelje

Bik je zbacio jahača te je najprije kružio arenom, a potom je uspio preskočiti ogradu.

16.11.2010.
7:53
EDMONTON - Najmanje su četiri osobe ozlijeđena kada je bik težak 725 kilograma uspio preskočiti ogradu i uskočiti među gledatelje na rodeo natjecanju u kanadskom gradu Edmontonu.

Bik je zbacio jahača te je napravio krug po areni, a zatim je uspio preskočiti ogradu. Gledatelji su počeli bježati dok je preplašena i razjarena životinja skakala po tribinama.

Djelatnici su ga nakon nekoliko trenutaka uspjeli uhvatiti nabacivši mu omču oko vrata.

