Nikad više u ligi s klubovima iz Srbije

Najvatreniji navijači Dinama su na svojoj internetskoj stranici objavili da će se žestoko boriti protiv ideje Zdravka Mamića o formiranju lige s omraženim klubovima.

18.2.2010.
15:09
Net.hr
Net.hr
arti-201002020204006"Udruga navijača Dinama želi ovim putem poručiti da NIKADA neće podržati niti jedan oblik natjecanja ili regionalnu ligu u kojoj će NK Dinamo nastupati zajedno sa klubovima iz Srbije,Crne Gore i republike srpske. Ovo se naravno ne odnosi na Ligu Prvaka ili Ligu Uefe. Udruga navijača Dinama i svi njezini članovi boriti će se svim sredstvima protiv takvog natjecanja i nastupa NK Dinamo u istome", stoji u priopćenju Bad Blue Boysa koje prenosimo u cijelosti i bez izmjena.

