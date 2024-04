Voditeljica Nikolina Pišek (51) pozirala je s modnim dizajnerom Borisom Banovićem (50) na RTL-ovoj proslavi 20. rođendana na zagrebačkom Velesajmu.

Foto: RTL Foto: RTL

Nikolina je odjenula dugu crnu elegantnu haljinu, a modnu kombinaciju ukrasila nakitom i bež torbicom. Boris se pojavio u crnom odijelu i bijeloj košulji s crnim uzorcima.

"Ja tek gradim sjećanja, ali moram reći da je meni i svim mojim kolegama jedan od ljepših projekata u kojem sam radila u karijeri "Masked singer". Nama je to bio takav maturalac, mi smo se toliko dobro zabavljali da je bio baš grijeh da su nas za to plaćali jer nam je bilo fantastično. Mislim da se to osjetilo na van", osvrnula se voditeljica na najbolje sjećanje na RTL-u.

Od omiljenog sadržaja koji voli pogledati na RTL-u Nikolina je izdvojila informativne emisije i serije.

"Ja jako volim informativne emisije, volim pogledati kolegu Šprajca, Direkt i jako volim serije. Na platformi Voyo sam počela birati štošta, tako da ima jako dobrog sadržaja", ispričala je Nikolina.

