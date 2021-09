Jedan od automobila koji na cesti uvijek plijeni pažnju jest Toyota C-HR, hibrid na kojeg malo tko ostaje ravnodušan kada ga proba. Interesantnog izgleda i sjajnih performansi, ovaj je auto postao jedan od aduta japanskog automobilskog diva, koji je hibridne pogone doveo do savršenstva.

No, kada se tom automobilu doda sportski paket opreme, tada je užitak vožnje još i veći. Na našem je testu nedavno bila Toyota C-HR GR Sport, koja nas je jednako oduševila kako vožnjom, tako i svojim primamljivim izgledom.

Crno-crvena kombinacija karoserije pojačava njezin sportski izgled

Atraktivan izgled

Toyota je ovaj auto na tržište lansirala 2017. godine, a posebnost ovog automobila jest njegov vanjski izgled koji je i dalje ostao moderan i atraktivan. Da je ovaj popularni crossover opremljen sportskom opremom može se naslutiti već izvana – crvenu karoseriju razbijaju crni detalji najočitiji oko maske, a tu su i zatamnjena stražnja stakla kao i veliki naplatci za kotače. Njegova karoserija je dvobojna, crveno-crna, pa je u ovoj odličnoj kombinaciji automobil još atraktivniji.

Atraktivan sportski izgled pojačavaju zatamnjena crna stakla i veće felge

Unutrašnjost Toyote C-HR za mene je čista sportska elegancija. Dominira crna boja, koju razbijaju minimalistički crveni detalji, kao i GR oznake koje se mogu naći na puno mjesta. Između ostalog, ta se oznaka nalazi i na gumbu za paljenje, ali i na naslonima sjedala.

Sjedala su pak posebna priča – sportska, školjkasta, napravljena od kombinacije kože i alkantare. Ta vas kombinacija mami da sjednete u njih, a meni su se osobno doimala jako elegantno. U C-HR ćete i malo povišenije sjediti, što znači i da će vam preglednost biti malo bolja. Prošivena su crvenim šavovima, a šavovi se nalaze i na automatskom mjenjaču te na odličnom sportskom volanu koji se nalazi u autu.

Sportska izvedba sjedala

Japanci su poznati po svojem minimalizmu. Njihovi automobili lišeni su svih nepotrebnih tipka, detalja, pretinaca, pa će vam zbog toga možda izgledati malkice "siromašno" kada sjednete u njihove automobile. Baš zbog toga što su lišeni svega, jako me ugodno iznenadio reljef koji se nalazi u unutrašnjem dijelu krova te vratima, što dodatno naglašava njegov sportski izgled.

Reljefna površina u unutrašnjem dijelu vrata

U središnjem dijelu vozila nalazi se glavni ekran od 8 inča. Radi se o standardnom Toyotinom ekranu koji je osjetljiv na dodir, ali ima i fizičke tipke sa strane, odnosno prečace za pojedine funkcije koje se nalaze u njemu. On je izdignut iznad kokpita, a svoje pametne telefone možete s njim povezati putem aplikacija Android Auto i Apple Car Play.

Unutrašnjost Toyote C-HR

Osim što na njemu možete uključiti i isključiti brojne funkcije, super je što možete pratiti i potrošnju baterije automobila. Odnosno, sustav vam pokazuje u kojem trenutku vožnje koristite motor, kada koristite bateriju, ali i kada punite bateriju (a punite je kada kočite jer Toyota ima sustav regenerativnog kočenja). Iako zvuči komplicirano, zapravo je taj proces jako jednostavno grafički prikazan strelicama koje jasno daju do znanja kada koji sustav radi.

Glavni ekran standardni je Toyotin

Puno sigurnosne opreme

Prtljažnik Toyote C-HR zapremnine je 358 litara, što je prosjek klase. On je na dvije razine, a ispod se nalazi i dodatni prostor za skladištenje – kao kakve male ladice, odnosno pretinci, u kojima će vam biti jako zgodno prevoziti stvari za koje se bojite da vam se ne razbiju. Na primjer, ja sam prevozila domaća jaja koje mi je baka spakirala, bez ikakvog straha da će se polupati do Zagreba.

Prtljažnik Toyote C-HR zapremnine je 358 litara, što je u prosjeku klase

One koji vole dobar zvuk razveselit će činjenica da je C-HR opremljen JBL-ovim pojačalom koje se nalazi u prtljažniku, pa možete očekivati zaista sjajan sound.

Toyota C-HR može se pohvaliti s puno sigurnosne opreme kao što je automatsko kočenje, upozorenje na traku, parking senzori, kamera, adaptivni tempomat, ali i s nekim sustavima koje konkurencija ne nudi. Jedna od takvih opcija je da automobil doslovno može – voziti sam.

Zbog atraktivnog izgleda, svi će se okrenuti za vama na cesti

Sve što trebate jest uključiti tempomat, odaberite maksimalnu brzinu i udaljenost od vozila koje se nalazi ispred vas(postoje tri razine) i automobil će sam ubrzavati, sam kočiti, ali i skretati u zavojima te pratiti cestu.

Zbog svojeg specifičnog dizajna i manjih prozora u stražnjem dijelu automobila, stražnja klupa možda će se nekima doimati pomalo skučeno, a taj dojam pojačavaju i zatamnjena stražnja stakla. No ne trebate brinuti, jer bez obzira na mali prozorčić koji više izgleda kao prozor kule stražarnice nego kao prozor automobila, ako se vozite iza, neće vam biti neudobno.

Stražnja klupa u Toyoti C-HR

Toyota C-HR može se nabaviti kao benzinac i kao klasični hibrid, što znači da nema natezanja kablova i punjenja na punionicama koje više ne rade nego što rade, već se automobil puni sam, sustavom regenerativnog kočenja.

Malo što me u životu oduševilo kao ovaj automobil. Ako mene pitate – on vozi savršeno. Ne čudi, jer Toyota na hibridima radi već dobrih 15-ak godina te su ove sustave dotjerali do savršenstva.

Toyota je u gradu nečujna, a cestom juri k'o raketica (a tako pomalo i izgleda).

U gradu ne troši - gotovo ništa

Automobil ima 184 konjskih snaga, ne muči se pri ubrzavanju te kreće momentalno kada pritisnete papučicu gasa, pa ako ste prvi na semaforu, sve ostale ćete ostaviti za sobom u "daljini i prašin"“ ako dodate i samo malo gasa. Nebrojeno sam puta to napravila na semaforu, samo da bih vozače koji su kraj mene u bijesnim kolima ostavila u čudu. Znam, pomalo je zlobno, ali je prezabavno gledati ih u retrovizoru kako se čude i trude dostići me nakon toga.

U gradu oko 60 posto vremena u vožnji Toyota troši bateriju

Nemojte da vas zavara zvuk motora kada se penjete uzbrdo. Zbog CVT mjenjača koji se nalazi u autu, zvučalo mi je da se auto pomalo muči uzbrdo, što mi je išlo na živce samo zbog činjenice da u rukama držim volan sjajnog automobila koji skoro pa leti uzbrdo, ali eto – zvuči malo drugačije nešto što je stvarna situacija.

Nebrojeno je puta ponovljena rečenica da su hibridi (i električni automobili) idealni za grad. To potvrđuje i sama vožnja u Toyoti C-HR, odnosno potrošnja ovog auta koja me osobno najviše fascinira. Ona je u prosjeku iznosila pet litara.

Toyota C-HR s GR Sport paketom opreme

Što se tiče gradske vožnje, u velikoj većini slučajeva automobil je preko 60 posto vremena vožnje koristio – bateriju. Vaš novčanik bit će vam zahvalan! Cijena ovog modela iznosi 230 tisuća kuna – što je prihvatljivo s obzirom na to kakvu tehnologiju automobil nudi.

Kada me ljudi znaju pitati koji automobil bih im preporučila, često kao iz topa ispalim: "Toyota C-HR". Ovaj auto je siguran i pouzdan u vožnji te nije veliki potrošač što ga čini odličnim izborom kako za gradsko vozilo, tako i za neke druge, malo zahtjevnije rute.

Zbog svega, ne čudi da je ovaj Toyotin crossover osvojio brojna srca onih kojima je vožnja i svi sustavi povezani s vožnjom prvi i najvažniji argument kada na red dođe odabir novog limenog ljubimca…

Cijena ovog modela iznosi 230 tisuća kuna – što je prihvatljivo s obzirom kakvu tehnologiju automobil nudi

Specifikacije

Toyota C-HR 2.0 HYBRID GR SPORT

Paket opreme: GR SPORT

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1987 ccm3 + elektro motor

Pogon: Prednji

Snaga: 184 KS

Okretni moment: 202 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,2 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 5,6 l/100km

CO2: 92 g/km

Početna cijena modela: 211.100,00 kuna

Cijena testnog modela: 231.800,00 HRK (s uključenom Toyota akcijskom ponudom).