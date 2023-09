Na našim prometnicama, nekada su dominirali kompakti. No, iz godine u godinu, sve ih je manje, a njihovo mjesto na tronu najpoželjnijih automobila sada su zauzeli crossoveri i SUV-ovi. Kako bi zaista bila šteta da neki od popularnih i poznatih kompakta odu u zaborav, mudri proizvođaču su se dosjetili da bi nekim relativno manjim promjenama obične kompakte mogli malo dotjerati te od njih napraviti aute u stilu crossovera. Među njima je i korejski proizvođač Kia, čiji je model Ceed 2019. godine postao XCeed, a ove godine na tržište je stigla i redizajnirana verzija koju smo isprobali na testu u rubrici "Ženski kut".

No, vratimo se malo u prošlost. Kia Ceed svjetlo dana ugledala je već sada davne 2006. godine, a ovaj kompakt bio je namjenjen europskom tržištu. Riječ je o vozilu koje je u potpunosti dizajnirano u Europi te je prilagođeno europskim kupcima. No, kako su europski kupci "evoluirali" te su iz godine u godinu sve više tražili nešto veće automobile, tako je i Ceed 2019. godine evoluirao u XCeed te je od kompakta postao CUV (crossover utility vehicle).

Urbani i sportski izgled

Novi model XCeeda koji je u Hrvatsku stigao ove godine viši je za 44 mm, a promjene se mogu vidjeti i u vanjskom dizajnu. Njegove linije u odnosu na prethodnika su "popeglanije", sportskije te na djelovima i oštrije, a Kia kaže da model sada izgleda "urbano i sportski". Sprijeda se može vidjeti poznata maska, a novitet je da su maglenke skrivene u (glavnim) svjetlima.

Da je nešto povišeniji najbolje se vidi s bočne strane, dok mu pomalo robustan izgled daje zaštitna plastika oko kotača.

Naš testni model stigao nam je u bijeloj boji, no kupci mogu izabrati između 12 različitih boja katoserije. Meni osobno, novi XCeed posebno je atraktivan u žutoj boji (GT-line oprema). Lagano povišeni položaj novog XCeeda osjetit ćete odmah kada sjednete u automobil. U kabini je na dodir sve kvalitetno te sve djeluje čvrsto. Sjedala su napravljena u kombinaciji kože i tkanine te su grijana. Dobra vijest za zimogrozne je i da XCeed ima i opciju grijanja volana, što je zimi sjajno.

Ispred vozača nalazi se Supervision - vozačev displej dimenzija 12,3 inča na kojem vozači mogu pratiti razne informacije.

Glavni ekran Kia zove "lebdeći". U slučaju našeg testnog modela, bio je dimenzija 8 inča (u većoj opremi dolazi u dimenzijama 10,25 inča, a u manjoj tek 5 inča). On je inače jako dobro pozicioniran - jest da strši iz kokpita, no to je zato da bi bio u razini očiju vozača, što je sjajno jer i kad gledate na njega u vožnji, pogled vam je i dalje na cesti gdje i treba biti. Ekran se može personalizirati, a tu su i opcije povezivanja vaših pametnih telefona s njim.

Neke od zgodnih opcija na njemu su da putem glasovno možete snimiti neku poruku te je kasnije preslušati, ali i opcija da se, u slučaju da vam djeca zaspu tijekom vožnje, stišate stražnje zvučnike. Prva opcija snimanja poruka, odnosno podsjetnika, je meni osobno jako fora te ju koristim kada se u vožnji sjetim nečega što moram napraviti ili kupiti.

Prtljažnik XCeeda zapremnine je 426 litara što je malo iznad prosjeka klase. Spuštanjem sjedala dobit ćete prostor zapremnine 1378 litara, a još jedna od sjajnih stvari u ovom automobilu je i da se stražnja klupa spušta u omjerima 40:20:40, što je rijetkost kod automobila.

Kompakt u duši, crossover izgledom

Naša testna Kia stigla nam je u srednjoj razini opreme, no bila je puna sigurnose opreme. Od standardnih opcija kao što je upozorenje za mrtvi kut, držanje u traci, automatskim dugim svjetlima, tu su i opcije da auto može zakočiti sam u opasnosti, upozorava kada auto ispred vas u koloni krene krene, a u modelima s automatskim mjenjačem, dolazi i opcija da auto sam vozi u koloni.

Kia XCeed nudi se s benzinskim, dizelskim i blago-hibridnim motorima od 120 do 204 KS. Naš testni model bio je benzinac sa 160 konja i ručnim mjenjačem ne baš kratkim, ali mekanim i preciznim hodovima. Potrošnja u gradskoj vožnji kretala se oko 7,7 litara, dok se na "normalnijim" cestama spuštala te je iznosila između 6 i 6,5 litara.

S obzirom da je Ceed, pa i XCeed napravlje za europsko tržište gdje se vožnja često odvija u gradu, kako bi ona bila što ugodnija, Kia je ugradila dodatne stopere u amortizere. Zbog toga, kažu da je vožnja 7% mekanija na prednjim kotačima te 4% na stražnjim. rekla bih da u gradu to zaista i funkcionira, jer je automobil djelovao jako mekano, udobno te se nije mučio preko rupa i ležećih policajaca. Ugodan i tih je i na autocesti tako da niti s te strane neće biti problema.

Oni koji cijene jednostavnost kod automobila, cijenit će i XCeed. Kod njega je sve vrlo jasno i kada sjednete u njega, možete odmah staviti u brzinu i voziti, bez da 15 minuta proučavate gdje se što nalazi u njemu. U zadnje vrijeme proizvođači su skloni kompliciranju, što je često nepotrebno. XCeed nije taj đir, a s njime ćete se odmah sprijateljiti. Zbog svojih kompaktnih dimenzija, jako je zgodan za grad, a strane snage ima i više nego dovoljno ako se s njime zapičite na neko duže putovanje.

Što se cijene tiče, naš testni model trenutno se može kupiti za 27.899,00 eura, a uz auto dolazi i poznato Kijino 7-godišnje jamstvo.

XCeed je kompakt u duši, sa svim odlikama koje jedan kompakt ima, dok je izgledom prerastao kompakte te ide prema crossoverima. I upravo ta kombinacija je njegova najveća snaga - XCeed je najbolje od jedne i druge kategorije, stopljeno u urbani i moderni dizajn koji privlači sve one koji žele siguran i pouzdan te jednostavan automobil.

Specifikacije

Kia XCeed 1.5 T-GDi 160 KS

Paket opreme: Ex Way

Motor: benzinski 1.5 T-GDi, četiri cilindra, 1482 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 160 KS

Okretni moment: 253 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,2 sec

Maksimalna brzina: 200 km/h

Mjenjač: ručni

Prosječna potrošnja na testu: 7,5 litara/100 km

CO2: 145 g/km

Cijena početnog modela: 25.199,00 eura

Cijena testnog modela: 27.899,00 eura

