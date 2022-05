Puno proizvođača automobila svojim je legendarnim modelima svojevremeno pokušalo udahnuti novi život i moderno ruho. Uglancali bi ih, dizajnerski modernizirali, u njih bi ubacili novu tehnologiju…No, često to novo ruho starih legendi nije baš ostavilo dojam na vozače. Falilo je ono nešto, iskra koja bi rasplamsala osjećaje, emocije i sjećanja. Da skratim – tim je automobilima falila duša.

Jedna je legenda ipak uspjela dotaknuti srca i starih, ali i novih vozača. Riječ je o talijanskoj marki Fiat, odnosno o njihovom modelu Fiat 500. U Italiji znan kao Topolino, a u Hrvatskoj kao Fićo (koji je bio inačica modela Fiat 600), novo moderno izdanje dobio je još 2007. godine, a Talijani su u svojem naumu da ožive legendu u potpunosti uspjeli.

Dok one starije generacije vraća u neka prošla vremena, mlađim generacijama otvara neke sasvim nove vidike i novi pogled na male gradske automobile A segmenta. Svaki trenutak koji provedete u ovom automobilu bit će vam prezabavan, bilo da ga vozite ili ga samo gledate kako se negdje uparkiran ljeska na suncu, kradući poglede znatiželjnih prolaznika. Taj auto magnetski privlači i naprosto je neodoljiv, u što sam se uvjerila i sama.

Dizajn koji privlači kao magnet

"Ajme kakav je, ajme presladak je", ciktala sam kao kakvo dijete kada sam ga ugledala pred zgradom. Na test nam je stigao model u rosa diva boji s opremom Dolcevita. Talijani su valjda jedini u svijetu koji su opremu automobila nazvali po komadu odjeće, a da to u konačnici zvuči seksi i privlačno. Zamislite, primjerice, da to naprave Nijemci pa da opremu nazovu "Lederhosen". Ne, a? To i ja mislim…

Novi Fiat 500 dugačak je 3,57 metara, dok je stari model bio nešto kraći, dužine 2,97 metara. Razlika je i u tome što je motor starog modela bio iza, dok je kod njegove moderne inačice smješten sprijeda. Promjene su vidljive kod prednje maske, no interesantno je da je sve ostalo u duhu legendarnog modela, tako da ćete već izdaleka prepoznati o kojem je autu riječ. Često se ljudi pitaju koja je tajna njegove popularnosti. Fora je bila u tome da je kada se počeo proizvoditi, bio jako cjenovno prihvatljiv, pa su ga mogle kupovati široke mase. Zbog toga praktički skoro pa nema osobe koja nije vozila "fiću".

Iznutra je Fiat 500 doživio pravu renesansu, gdje su u moderni dizajn vješno ukomponirani retro detalji koji oduševljavaju. Odmah u startu oduševila me njegova svijetla unutrašnjost zbog koje kabina djeluje jako prostrano. Svjetlina dolazi od panoramskog krova na koji se može navući zastor ako ne želite da vam sunce baš jako udara u glavu, a svjetlinu dodatno pojačavaju svijetle boje samog unutrašnjeg dizajna.

U kabini nema dominantne boje. Crna koja uvijek izdominira u svakoj priči vješto je razbijena rozom i bijelom bojom. Kožna sjedala napravljena su od kombinacije bijele i crne boje, a dizajnerski ih podižu i bijeli šavovi na crnim površinama. Naslovi za glavu su okrugli te se mogu podesiti.

Znam da bi se trebala ostaviti sladunjavih izraza, no meni je njegova unutrašnjost jednostavno preslatka, a auto mi je izgledao kao kakav bombončić.

U središnjem dijelu smješten je glavni ekran dimenzija 7 inča, koji se sjajno uklopio u retro štih, a na kojem se nalaze sve relevantne funkcije. Ekran je osjetljiv na dodir, a svoje pametne telefone možete povezati aplikacijama Android Auto i Apple CarPlay.

Ispod glavnog ekrana nalazi se svojevrsna "retro renesansa" gumbića kakvi se danas imaju prilike vidjeti valjda smao u muzeju, a od kojih je jedan gumb za uključivanje sva četiri pokazivača smjera. No, nije samo taj dio onaj koji nas svojim izgledom vraća u neka stara vremena. I izgled mjenjača podsjeća na onog kakav je bio u starom Fići, kao i kvake na vratima.

U duhu nekih davnih vremena dizajniran je i vozačev displej koji izgleda kao krug. U sredini tog kruga, koji je ujedno i brzinomjer, nalazi se digitalni ekran na kojem možete pratiti sve važne stvari tijekom vožnje.

Moderni Fiat 500 skriva još jedan "relikt prošlosti". Nekada su u automobilima upaljači i pepeljare bili dio "standardne opreme", no u modernim autima toga više nema. Izuzetak je ovaj auto, u kojem se još uvijek nalazi originalni auto upaljač. Zgodno su Talijani u njemu napravili i maleni pretinac za mobitel koji se nalazi između vozačeva i suvozačeva sjedala. Pretinac je napravljen tako da vam mobitel stoji okomito, a odmah do njega su i pretinci za boce te USB priključci.

Dovoljno prostora

Fiata 500 svi znamo kao mali autić. U odnosu na trendove kakvi su danas u Europi, gdje su prvi izbor kupaca, često su ljudi mišljenja da je to auto "za šminku", odnosno za jednu osobu kojoj je tako nešto dostatno. No, prevarili biste se. U ovom se automobilu mogu voziti četiri osobe, a stražnja klupa ima sasvim dovoljno mjesta za ugodnu vožnju. Jako fora je i to da su pazili na komociju pa napravili udubljenje u krovu da putnici imaju mjesta i za glavu.

Prtljažnik mu je zapremnine 185 litara, a u njega će vam bez problema stati putni kofer srednje veličine te još nekoliko većih i manjih vrećica, tako da ne trebate brinuti da ćete imati probleme s manjkom skladišnog prostora.

Stari Fiat 500 imao je 13 KS. Nova, moderna inačica, ipak je dosta jača, a automobil pokreće motor od 70 KS. Za još lakšu vožnju gradom, možete upaliti takozvani city gumb, a kada ga upalite, volan će vam biti još laganiji za pokretanje. Fiat 500 je gradski automobil, no odlično će vas služiti i u svim ostalim prilikama. Automobil je iznenađujuće dobar i kada vozite autoputom, a dobra vijest je i da nije bučan kao što bi možda čovjek mislio da će biti.

Fiat 500 je mild hibrid, ima malenu bateriju pa je i sama potrošnja jako prihvatljiva, posebice za naše prilike. Na našem testu, prosječna potrošnja bila je 5,4 litara. U automobilu se sjedi dosta povišeno, što znači da je i preglednost u njemu jako dobra. Ovaj auto na tržištu je već 15 godina, no on i dalje izaziva reakcije i emocije kod ljudi. Zbog toga Talijanima ne pada napamet nešto dizajnerski mijenjati te odustajati od ove dobitne kombinacije. Realno, niti te trebaju, jer auto izgleda besprijekorno dobro. Naš testni Fiat 500 vozio je na benzin, no postoji i električna inačica ovog modela. Električni fićo izgleda jako slično ovome, no zbog baterije je 20 centimetara veći.

Auto koji izaziva emocije

Ono što me najviše oduševilo na našem terstu Fiata 500 su reakcije ljudi koje je njegova pojava izazvala. Od onih najmlađih do onih najstarijih, svi su ga gledali i svi su uz ogromni smješak na licu imali potrebe nešto reći o ovom autu. A to se ne događa često! Moj tata, primjerice, iako veliki zaljubljenik u automobile, posebice one starije proizvodnje, nikada nije na niti jedan testni auto reagirao kao na ovaj. Gledao ga je sa svih strana, promatrao izvana i iznutra, hodao oko njega, a čitavo vrijeme, osmijeh mu nije silazio s lica.

Genijalnu reakciju auto je izazvao i kod moje 82-godišnje bake.

"Baka, gle, ovo je moderni fićo", rekla sam joj.

"Fićo?", iznenađeno me upitala.

I nakon toga, uslijedio je osmijeh. Žena koja o automobilima ne zna apsolutno ništa promatrala ga je sa svih strana, ne prestajući mu se diviti.

"I mi smo se nekad vozili u fići", sretno je uskliknula, prisjećajući se nekih davnih vremena. I sve je te uspomene u njoj probudio mali rozi autić.

Kada nam je auto stigao na test, bila sam uvjerena da će ovo biti pravi pravcati i najoriginalniji Ženski kut ikada. Jer kad imaš rozi auto i ženu za volanom, što je to drugo nego Ženski kut? No, zapravo sam se jako prevarila, jer ovaj automobil bez obzira na boju i dizajn i sve nikako ne mogu i ne smijem etiketirati kao "ženski". Fiat 500 je svevremenski auto za svakoga. On je legenda koja je oživjela na našim cestama i koja je kod ljudi potakla emociju. Zbog njega ljudi ne skidaju osmijeh s lica, a pogled s njega jednostavno je nemoguće vratiti. I ako ste mislili da ga u ovoj diva rosa boji kupuju samo žene, gadno ste se prevarili. Kupuju ga i voze i muškarci, a za ovom je bojom nastala takva pomama da je više nema u prodaji! Uz sve to, riječ je o jako funkcionalnom automobilu, savršenom za grad, ali opet dovoljno dobrom da vas služi i na dužim putovanjima.

Iako sam netko tko je preskočio eru kada su fićeki žarili i palili našim cestama, i mene je ovaj automobil oduševio. Fiat 500 kao da me paralelno vozio nekim svojim dimenzijama, gdje se vješto isprepliću prošlost i sadašnjost. Neopisiva je to i nevjerojatna količina emocija koju taj automobil budi u čovjeku, a to očito samo Talijani znaju i umiju napraviti s automobilima.

Hvala im na tome, jer takve doživljaje nikada nećete zaboraviti, kao što niti ja nikada neću zaboraviti divne dane provedene u malom rozom Fiatu 500...

