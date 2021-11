"Testirat ćeš i20N?", viknuli su kada sam im rekla.

"Da… zašto?", upitala sam ih ravnodušno.

Ta moja ravnodušnost ostavila ih je bez teksta, a ja sam tek kasnije shvatila da na taj automobil jednostavno ne možeš ostati ravnodušan. Grijeh je, kao što je grijeh pitati koliko taj auto troši, ili kao što ga je grijeh voziti po gradskim prometnicama, gušiti ga u gradskim gužvama i mučiti ga preko rupa i ležećih policajaca.

Sve to shvatiš s odmakom, puno kasnije, nakon što isprobaš taj famozni i20N.

***

Ovaj automobil možda nikada ne bi bio napravljen, da se Hyundai nije odlučio natjecati u WRC-u. Za natjecanje, bilo je potrebno imati i jedan takav model, koji je zapravo podloga za njihov reli automobil. Uostalom, čim ga vidite, odmah po njegovu izgledu možete primijetiti da se radi o malom reli autu u kojem će guštati svi istinski ljubitelji automobila.

N u njegovu imenu zapravo označava stazu Nürburgring na kojoj je testiran, a staza je poznata i pod nazivom "Zeleni pakao" te kao jedna od najtežih trkaćih staza.

Mala jurilica izvana djeluje baš trkaće. Od svojeg starijeg brata i20 razlikuje po tome što ima veću prednju masku, odnosno veću rešetku jer mu je potrebno više zraka, a posebno zanimljivi su detalji koji podsjećaju na trkaću zastavu.

Automobil je spušten i nizak, sa spojlerima sa strane i sprijeda koje krase crveni detalji, i spojlerom sa stražnje strane zbog kojeg će ga i oni koji se malo manje razumiju u automobile prepoznati kao "sportaša".

Bit ću vam iskrena – nisam ljubitelj spuštenih automobila. Uvijek imam fobiju da ću s njima negdje zapeti, da ću ga slučajno trknuti u rubnik i evo ti problema. Iste su me te brige mučile i kada sam testirala i20N. No, na kraju se ispostavilo da sam ja samo pretjerana "drama queen", a da su spušteni sportski automobili itekako zabavni. Ako preferirate veće automobile, razumijem vašu zabrinutost, no isto tako savjetujem da se opustite i uživate u svim čarima ovog automobila, a koje jedan SUV ili crossover nemaju.

Njegova karoserija je dvobojna. Dok je gornji dio automobila crne boje, dolje će kupci moći odabrati između šest različitih boja.

Dojam nabrijanog auta sa stražnje strane osim spojlera, pojačava i veliki auspuh (u vožnji dakako i zvuk iz tog auspuha), ali i neobična stražnja svjetla te difuzor, koji se, doduše, nalazi samo za šminku.

Volan za pravi reli doživljaj

Ono što me se posebno dojmilo u Hyundaiju je njegov volan, na kojem se nalaze dvije pedale na kojima su oznake N, a gdje mijenjate način svoje vožnje, a ispod njih nalazi se crveni gumb, koji preefektno djeluje, a ima i svoju svrhu – pritisnete li REV tipku, auto će sam davati međugas, što znači da će prelazak iz brzine u brzinu biti puno "bezbolniji"; nećete ga uopće osjetiti. Volan je direktan i precizan, što mi je bilo super u gradskoj vožnji gdje su ulice male, a mjesta skoro nigdje. Naravno, to će vas još i više oduševiti na nekoj otvorenijoj cesti.

Mjenjač je ručni, s kratkim hodovima, pedale gasa, kočnice i kvačila su metalne, a automobil (na moje veliko oduševljenje) ima pravu ručnu koja se zategne. Ne znam kako vama, ali osobno imam puno više povjerenja u takvu ručnu nego u onu "na tipkice".

Kako i dolikuje svakom sportskom automobilu, njegova sjedala su školjkasta. Kada sjednete, do te mjere ćete utonuti u njih da nećete više moći mrdnuti niti lijevo niti desno. Što je super za vožnju, ali meni je stvaralo problem. Naime, imam naviku višak stvari ponekad prebaciti na stražnju klupu, i naravno da mi uvijek zatreba nešto od tog viška. U Hyundaiju nisam mogla dohvatiti te stvari s prednjih sjedala – koliko god sam se trudila, nije išlo. Sjedala su me doslovno blokirala da dođem do stvari. U tom trenutku, strašno me živcirala ta činjenica. No realno – koga briga možeš li ili ne možeš dohvatiti stvari sa stražnje klupe u takvom automobilu?

Ovaj automobil nije samo sportska zvijer na cesti. On, naime, ima i normalne modove vožnje (eco, sport i normal), a može se pohvaliti i s puno sigurnosne opreme, od kojih bih posebno izdvojila automatsko kočenje, kameru koja upozorava kada netko dolazi te moj osobni favorit – upozorenje kada automobil ispred vas krene. To se u gradskoj gužvi pokazalo jako zgodno. Svima nam se barem jednom dogodilo da se čekajući na semaforu zamislimo pa nam krenu trubiti jer nismo na vrijeme krenuli. Kod Hyundaia vam nitko neće trubiti jer će vam auto sam dati signal kada se kolona ispred vas pomakne.

Osim što je zabavan u vožnji, zabavan je i njegov tehnološki dio. Većina te zabave nalazi se u glavnom ekranu dimenzija 10,2 inča. Svoje pametne telefone možete povezati preko aplikacije bluelink, a zabave vam neće nedostajati niti na vozačevom displeju gdje također možete vidjeti mnoštvo podataka o vožnji, kao i neke druge stvari koje se ne tiču nužno automobila (primjerice, vanjska temperatura).

Iako se ovaj automobil ne kupuje zbog praktičnosti, on se bez obzira na sportsku dušu može pohvaliti i tim segmentom. Naime, i20N ima jednako mjesta kao i njegov stariji gradski brat i20, a zapremnina prtljažnika iznosi mu 352 litre.

I20N je zanimljiv i u segmentu potrošnje, iako se za sportske aute to ne pita. Njegova potrošnja stvarno ovisi o tome kako se automobil vozi, a kada je riječ o nekoj umjerenoj vožnji, potrošnja mu iznosi između sedam i osam litara.

Čvrst i glasan, no puno lakši od konkurencije

No, prijeđimo mi na srž priče. Što je zapravo 120N? To je automobil za čisti gušt, jer se u njemu veselite svakom zavoju, što je i očekivano od male jurilice koja ima 204 konjske snage. Auto djeluje jako čvrsto, iako je puno lakši od konkurencije. Tu razliku u težini osjetila sam odmah čim sam sjela u njega – imala sam filing da on vozi iznad ceste, a ne po cesti.

Dok vi imate osjećaj da ste iznad ceste, on je zapravo istovremeno zalijepljen za cestu te imaš osjećaj da s kojom god brzinom uđeš u zavoj, on isti prolazi bez problema i samo izleti iz njega. Tom dojmu puno doprinosi i već spomenuti precizni volan.

I da – Hyundai i20N je bučan automobil. Naviknite se na to da je glasniji od onog na što smo možda navikli.

Ljubitelji sportskih automobila će bez sumnje uživati u ovom nadasve zanimljivom autiću. No, osobno smatram da to nije automobil za grad. Srce me je boljelo svakog jutra u gužvi, kada bi ga morala mučiti. Stani, kreni, stani, kreni, pazi ležeći, pazi rupa, stani, kreni. To jednostavno nije mjesto za njega.

Mjesto za njega je neka zavojita cesta gdje on može pokazati svu svoju sportsku raskoš i gdje može biti ono što on stvarno je – sportski automobil. Kada mu nađete takvo mjesto, tada kreće čarolija i tek tada vidite koliko je taj auto dobar.

Za cijenu od 214.990 tisuća kuna, dobit ćete respektabilan sportski automobil, koji slobodno može stati uz bok nekim velikanima na čija nam renomirana imena zastane dah.

Jesu li Korejci uspjeli u svojem naumu? Itekako. Šteta zapravo da se takvi auti prestaju proizvoditi, jer bi među konkurencijom mogli napraviti pravi dar-mar…

Specifikacije

Hyundai i20 N 1.6 TGDi

Paket opreme: PERFORMANCE

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1598ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 204 KS

Okretni moment: 275 Nm

Ubrzanje 0-100: 6,3 sek

Maksimalna brzina: 229 km/h

Mjenjač: Ručni, 6 stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,8 l/100km

CO2: 158 g/km

Cijena testnog modela: 214.990 kuna

