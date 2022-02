Hrvatima se predstavio potpuno novi Lexus NX, a riječ je o drugoj generaciji luksuznog SUV-a srednje klase, a sada prvi put stiže i kao plug-in hibrid.

Da je stvarno riječ o novom modelu dokaz je i podatak da je čak 95% dijelova vozila novorazvijeno. Izvorni NX, predstavljen 2014. godine je postao najprodavaniji Lexusov model, pri čemu je većini kupaca to bio prvi Lexususov automobil. Trenutno na NX otpada otprilike jedna trećina Lexusove prodaje u Europi. NX je i globalno najvažniji model, jer njegova ukupna svjetska prodaja premašuje milijun vozila.

Lexusov dizajn vodi se premisom „funkcionalna ljepota“ jer je sve u cilju poboljšane aerodinamike, smanjenu buke i smanjenu potrošnje goriva. U usporedbi s prethodnom generacijom dulji je za 20 mm, međuosovinski razmak za 30 mm, širi za 20 mm, i viši za 5 mm.

Novi NX je prvi model koji se odlikuje Lexusovim novim konceptom uređenja vozačkog mjesta Tazuna, što je naziv za uzde kojima jahač kontrolira konja. Drugim riječima, u Lexusu su se vodili načelom „ruke na upravljaču, pogled na cesti“. Japanci tvrde da takav koncept podiže kvalitetu iskustva vožnje i daje vozaču osjećaj samopouzdanja i nadzora.

Japanska gostoljubivost

Kako bi se vozaču omogućilo da drži pogled stalno na cesti, svi su virtualni zasloni smješteni tako da omogućavaju prikupljanje informacija brzim pogledom. Majstori iz Lexusa su čak mjerili udaljenost od ramena do vrha prstiju ljudi širom svijeta, kako bi osigurali odličnu kontrolu bez remećenja položaja sjedenja vozača.

Broj fizičkih tipki je u novom NX-u smanjen sa 78 na 45, a oni su grupirani na određenim mjestima sukladno svojoj funkciji. Fizički prekidači se i dalje koriste za najčešće korištene funkcije radi bržeg i intuitivnijeg upravljanja.

Japanska gostoljubivost "Omotenaši“ se očituje u nizu dobrodošlica dok se vozač približava vozilu i ulazi u njega. Pale se kvake vrata, rasvjeta pristupa i dnevna svjetla, a kad vozač otvori vrata, pali se i ploča s instrumentima. Prilikom zatvaranja vrata, na višenamjenskom zaslonu se prikazuje bočna silueta NX-a, a kada pritisnete papučicu kočnice, tipka za pokretanje motora pulsira. Uključivanje vozila pokreće početnu animaciju s vizualnim prikazom i zvukom.

Pomoću aplikacije Lexus Link za pametne telefone vlasnici mogu uključiti grijanje ili ventilaciju u automobilu prije izlaska dolaska do automobila, na primjer hlađenje kabine ili odleđivanje vjetrobrana prije polaska.

Baterija i za duge staze

Sustav koji se ugrađuje u NX 450h+ koristi toplinsku pumpu koja štedi energiju jer preuzima toplinsku energiju iz okolnog zraka i koristi je za zagrijavanje kabine, čime se smanjuje utjecaj na doseg automobila na električni pogon.

Paleta motora uključuje Lexusov prvi plug-in hibrid model pri čemu su iskoristili više od 15 godina iskustva u hibridnoj tehnologiji. Pogonski sklop ovog modela sastoji se od četverocilindarskog, 2,5-litarskog hibridnog motora, prednjeg elektromotora od 134 kW, stražnjeg elektromotora snage 40 kW, hibridnog mjenjača i litij-ionske baterije kapaciteta 18,1 kWh, što je najveći kapacitet u toj klasi. Rezultat je 309 KS koje omogućavaju ubrzanje 0-100 km/h za 6,3 sekunde.

Zahvaljujući snažnoj bateriji NX 450h može preći do čak 98 km isključivo na struju. Performanse nove baterije omogućavaju i potpuno električni pogon pri brzinama do 135 km/h. NX 450h+ će voziti isključivo na električni pogon sve dok vozač ne dostigne granični doseg, bez obzira na to koliko pritišće papučicu gasa. Kad se baterija isprazni, sustav se automatski prebacuje na hibridni način rada pri čemu koristi i bateriju i benzinski motor.

U ponudi je i klasični hibrid koji koristi isti 2,5-litarski motor, koji zajedno se električnim daje snagu od 244 KS te 0-100 km/h prelazi za 7,7 sekundi. Pogon na sve kotače je dostupan za sve izvedbe novog NX-a od samog početka.

Pamti i vaš omiljeni parking

U unutrašnjosti dominira ekran od 9,8“ sa završnim slojem za sprečavanje odbljeska. Povrh upravljanja putem dodirnog zaslona, tu su i fizički prekidači za brže pozivanje najčešće korištenih funkcija. Kao opcija je dostupan i zaslon od impresivnih 14“, jedan od najvećih u klasi. Novi NX je prvi automobil u svojoj klasi koji pruža pogodnost navigacije putem oblaka kao standard.

Jednostavna integracija pametnog telefona je standard – bežično za Apple CarPlay, a povezivanje žicom za Android Auto. Dostupna je polica za bežično punjenje koja pruža 50% brže punjenje.

Novi NX je prvi model koji se odlikuje trećom generacijom sustava Lexus Safety System+, koji mu pruža sveobuhvatni paket funkcija aktivne sigurnosti i pomoći vozaču te koji dolazi u standardnoj opremi.

Sustav predsudarne zaštite je proširen tako da sada može otkriti motocikle i pješake na putanji automobila. Ugrađena je i nova funkcija koja otkriva veliku opasnost od sudara s vozilima iz suprotnog smjera ili pješacima i biciklistima iz suprotnog smjera prilikom skretanja u križanju.

Tu su i sustavi adaptivnog tempomata, očitovanja prometnih znakova, upozorenje za nenamjerno prestrojavanje i pomoć u zadržavanju u prometnom traku. Panoramski prikaz vozila dostupan za novi NX se odlikuje novom funkcijom pogleda na tlo ispod vozila pa se ta slika, koja se prikazuje na zaslonu multimedije, doima kao da su školjka vozila i sjedala prozirni.

Novi NX je dostupan sa sustavom napredne pomoći pri parkiranju, nalik onome koji se nalazi na Lexusu LS. On pruža sve potrebno za parkiranje vozila, uz automatsko zakretanje upravljača i upravljanje kočnicom. Ovaj sustav koristi niz od četiri kamere za panoramski prikaz vozila i 12 ultrazvučnih senzora radi potpunog sagledavanja okoline vozila i parkirnog mjesta. Moguće ga je koristiti za bočno i paralelno parkiranje, a ima i memoriju kako bi mogao prepoznati do tri redovito korištena neoznačena parkirna mjesta, primjerice doma i na poslu.

Lexus NX dostupan je već od 401.900 kn u paketu opreme COMFORT koji također sadrži napredni i bogati sigurnosni i multimedijski paket.

Prvi SUV na svijetu dobio punjivu bateriju

Dodajmo da je od nove tehnologije u Lexusu profitirala i sestrinska Toyota, točnije njihov SUV RAV4 koji je također dobio novi pogon. Tako je i prvi SUV na svijetu dobio plug-in hibridnu verziju.

Rezultat je do sada najjači RAV4 koji, zahvaljujući benzinskom i elektro motoru daje 306 KS, a samo na struju može preći do 75 km, a serijski se isporučuje s inteligentnim pogonom na sve kotače.

RAV4 Plug-in Hybrid opremljen je e-CVT automatskim mjenjačem dostupan je već po cijeni od 412.500 kn uz ELEGANT paket opreme koji također sadrži napredni i bogati sigurnosni i multimedijski paket.