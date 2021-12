Toyota posljednjih godina prati trendove i osluškuje bilo svojih kupaca, pa ne čudi što su i ove godine svoju flotu odlučili podebljati s dva atraktivna crossovera. Dok je Aygo X tek nedavno predstavljen svijetu, Yaris Cross već vozi našim cestama i oduševljava zaljubljenike u ovaj tip vozila.

Riječ je zapravo o crossover verziji popularne Toyote Yaris. Automobil je razvijan u Europi za europske kupce te se proizvodi u Europi. Širi je, viši i duži od običnog Yarisa, ali i znatno podignutiji, pa je zbog toga i puno lakši sam ulazak u automobil. I da, ima i pragove koji ga štite zaputite li se njime na neki "divlji" teren.

Malen, ali prostran

Yaris Cross dolazi u hibridnoj i benzinskoj verziji, a ja sam na našem testu provozala elegantnog zlatnog hibrida sa 116 konjskih snaga. Auto je običan hibrid, a njegovu bateriju puni - njegov motor.

Iako se radi o Yarisovom mlađem bratu, zanimljivo je da izgledom čak možda i više podsjeća na mali RAV4 nego na Yarisa. Odmah na prvu doima se jako robustno, a taj dojam pojačava dvobojna kombinacija karoserije, koja dolazi u čak deset izvedbi boje.

Pitate li Toyotu, oni će vam ovaj automobil okarakterizirati kao "malen, ali prostran". I on zaista to jest, a ono što me osobno najviše fascinira kod njega je praktičnost prtljažnika.

Njegova unutrašnjost je svojevrsni "Toyotin dejavu"; u suštini, ostali su vjerni minimalizmu koji je "standardna ponuda" njihovih automobila, no po nekim se detaljima može vidjeti da je "europska ruka" radila na ovom automobilu. Jedan od takvih sitnih primjera su zlatni detalji koji su se nalazili u unutrašnjosti našeg testnog automobila. Materijali koji su korišteni jako su kvalitetni, pa ćete se kada sjednete u auto osjećati kao da sjedite u nekom vozilu koje je klasu-dvije iznad.

Često u svojim testovima ističem kako je Toyota automobil u koji ćete se zaljubiti zbog vožnje, a ne zbog dodatnih peripetija koje se ponekad nalaze u automobilu. Nekima taj nedostatak "zabave" čak i smeta, no kada osjetite tu divotu hibridnih motora u Toyoti, činjenica da je glavni ekran možda malo manje moderan nego kod nekog drugog automobila uopće vam neće biti bitna.

Iskorak u odnosu na prijašnje modele

No, u Yaris Crossu ipak sam primijetila neki iskorak i to u vozačevu displeju koji je ogroman te djeluje puno razigranije i zabavnije. Na njemu možete pratiti i namjestiti mnoštvo korisnih funkcija, a jedna od zgodnijih stvari meni osobno je bila da sam na njemu mogla pratiti hibridnu vožnju.

Glavni ekran ostao je nepromijenjen. Riječ je o standardnom Toyotinom dimenzija 8 inča, koji je osjetljiv na dodir, no ima izvučene tipke sa strane za lakše snalaženje i korištenje pojedinih funkcija koje se namještaju na njemu.

Prostrani Yaris Cross svidjet će se i putnicima koji će se voziti na stražnjoj klupi, pa i onim malo višima. Mjesta zaista ima dovoljno, baš kao i u prtljažniku koji je, ako mene pitate, jedan od najboljih dijelova ovog auta.

On je zapremnine 397 litara, što je nešto malo više od prosjeka klase, no najviše fascinira njegova praktičnost. Prtljažnik ima dvije razine, ima super pokrivku koja se jako jednostavno slaže kada je uklonite, a ima i mrežu koja se jednostavno zakači, a zbog koje okrugli predmeti koje prevozite neće letjeti po prtljažniku. Zatrebate li više prostora, samo je potrebno da spustite stražnju klupu, koja je u ovom slučaju podijeljena u tri dijela te se svaki dio zasebno spušta. Kod konkurencije, praksa je najčešće da se stražnja klupa spušta u dva dijela.

U pojedinim modelima, prtljažnik će doći u nešto manjem izdanju. Točnije, ako ovog šminkera uzmete s pogonom 4x4, u tom je slučaju i prtljažnik nešto manji. No realno, u tom slučaju nemate gradski crossover, već ozbiljni automobil koji može svladati puno zahtjevniji teren.

U duši je 'mali Yaris'

Yaris Cross je strašno pregledan automobil i po pitanju toga nemam apsolutno nikakvu zamjerku. U vožnji djeluje puno veće nego što jest, a meni je osobno davao onaj osjećaj sigurnosti koji je svojstven "velikim autima".

I tu me, uz prtljažnik, zapravo "kupio".

Ono što sam se bojala jest da će se u novitetima nekako izgubiti čar Yarisa koji je primio brojne nagrade i priznanja za najbolji gradski automobil. No, srećom nije.

U dubini svoje duše, ostao je Yaris, samo je prilagođen onima koji prate trendove i pate na crossovere koji su trenutno među najpopularnijim modelima u Europi.

Kupcima Toyota nudi puno sigurnosne opreme koja dolazi standardno u svom opcijama opreme; oni se, naime, vode mišlju da "sigurnost nije opcija“, pa zbog toga nećete trebati dodatno platiti za pojedinu opremu. Cijena mu kreće od 140 tisuća kuna, i za to ćete zapravo dobiti Toyotu koja traje godinama…

Specifikacije

Toyota Yaris Cross HDS 1,5 VVT-i hibrid

Paket opreme: PREMIERE

Motor: Benzinski, 3 cilindra, 1490 ccm3 + elektro motor

Pogon: Prednji

Snaga: 116 KS

Okretni moment: 141 Nm

Ubrzanje 0-100: 11,2 sek

Maksimalna brzina: 170 km/h

Mjenjač: Automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 5,5 l/100km

CO2: 100 g/km

Početna cijena modela: 139.900,00 kuna

Cijena testnog modela: 240.900,00 kuna

