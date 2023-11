Hrvatskim novinarima jučer je u Studiju dizajna u Zagrebu predstavljen novi Volvo EX30, premium automobil koji spada u takozvani B-SUV segment. Riječ je o najmanjem Volvu do sada na električni pogon, a za kojeg kažu da je perjanica i svojevrsni kamen temeljac elektrifikacije ovog automobilskog brenda. Ovaj najmanji i najnoviji model nudi sve najbolje od Volova "u malom pakiranju" te se može pohvaliti činjenicom da je jedan od najodrživijih automobila na tržištu.

Naime, ne samo da mu je pogon planet-friendly, već je održiva i njegova proizvodnja. Osim prirodnih materijala, u automobilu su dosta zastupljeni i reciklirani materijali (čelik, aluminij, tkanine) te ima najmanji ugljični otisak od svih Volvo automobila. Također, u automobilu nema prirodne kože, čime se dodatno naglašava nature friendly karakter.

U verziji s dva elektromotora, EX30 je najbrži Volvo do sada čije je ubrzanje od 0 do 100 impresivnih 3,6 sekundi. "Malo je poprilično moćno", kažu iz Volva, dodajući da od njega imaju jako velika očekivanja.

Ovo kompaktno vozilo izvana daje utisak vrlo moćnog auta kada ga pogledate. Od tla je povišen 165 mm, a robusnijem izgledu pridonose kotači malo izbačeni van, a što je odlično jer se time ne smanjuje prostor prtljažnika.

Dolazi u pet boja od kojih su dvije nove, a karoserija mu može biti dvobojna. Dolazi s dugačkim i širokim fiksnim panoramskim krovom koji je dosta efektan.

Ima aero aluminijske naplatke, a neke promjene dogodile su se i kod svjetlosnog potpisa automobila. Stražnja svjetla su odvojena s različitim opcijama pozdravnih mogućnosti, a modernizirana su i njegova prednja svjetla poznata pod nazivom Thor's Hammer (Thorov čekić).

Velike promjene u unutrašnjosti

Veliku transformaciju doživjela je unutrašnjost Volva, koja je u potpunosti drugačija nego što smo navikli kod ovog brenda - minimalistička je, clean i jako moderna. U središtu kokpita nalazi se novi infotainment dimenzija 13,2 inča koji je centralno mjesto za namještanje svih opcija i funkcija u automobilu. Za dobar zvuk, odnosno osjećaj slušanja muzike kao da ste u svom vlastitom dnevnom boravku zaslužan je Harman Kardon premium sound sistem sa soundbar zvučnikom (devet zvučnika). S obzirom na to da je soundbar smješten sprijeda, Volvo je time napravio veliku uštedu prostora koja je rezultirala brojnim inteligentnim pretincima u unutrašnjosti. Što se tiče zapremnine prtljažnika, ona iznosi 318 litara, dok ćete sa spuštenim sjedalima dobiti prostor od 904 litre. Dodatni skladišni prostor nalazi se i naprijed, ispred poklopca motora.

U Volvu EX30 možete odabrati čak četiri vrste unutrašnjosti (Mist, Pine, Indigo, Breeze). Jako zanimljiv je i dekor koji dolazi u izvedbama dekor od lana, denim dekor te dekor čestica, a koji je u pojedinim izvedbama napravljen, vjerovali ili ne, od od PVC prozorskih okvira i starog trapera.

Što se tiče samog softvera, njega će u budućnosti biti moguće nadograditi pa vozilo neće zastarijevati već će biti bolji i napredniji. Također, u automobilu se već nalazi tehnologija za digitalni ključ pa ćete u budućnosti Volvo EX30 moći otključavati mobitelom.

Malo, ali veliko u sigurnosti

Iako se njegova unutrašnjost promijenila, po pitanju sigurnosti EX30 je ostao isti; pa čak je i poboljšan. Odnosno, kako kažu iz Volva - malo može biti itekako veliko u sigurnosti.

Volvo je, naime, već godinama sinonim za sigurnost te u tom smjeru planiraju i ići u budućnosti. EX30 dizajniran je da zaštiti i da se u njemu osjećate sigurno, a kraj već poznatih sustava sigurnosti valja istaknuti i one koji su novi: pomoć pri promjeni vozne trake (vi samo trebate dati žmigavac, a auto će se sam prestrojiti u drugu traku), pomoć oko udaljenosti do kamiona (automobil se sam odmiče od kamiona), Park pilot assist (unaprijeđen je pa sada Volvo može parkirati potpuno sam) te upozorenje pri otvaranju vrata (zvučno vas upozorava pri naletu biciklista ili pješaka).

Volvo EX30 dolazi u tri verzije. Verzija Single Motor ima ukupnu snagu 272 KS, kapacitet vuče do 1.000 kg i bateriju standardnog dometa od 51 kWh (WLTP domet do 344 km). U verziji Single Motor Extended Range ukupna snaga također je 272 KS, kapacitet vuče mu je do 1400 kg, a model ima bateriju produženog dometa od 69 kWh (WLTP domet do 476 km).

Najatraktivnija i najbolja verzija svakako je Twin Motor Performance ukupne snage 428 KS, kapacitetom vuče do 1600 kg te baterijom od 69 kWh (WLTP domet do 450 km). U ovoj verziji, auto je najbrži te do stotke juri za 3,6 sekundi. Na brzim punionicama, od 20 do 80 posto Volvo će se napuniti već za 30-ak minuta.

Cijene Volva EX30 kreću od 43.762 eura, dok će cijena najjačeg i najopremljenijeg model iznositi 51.491 euro. Uz automobil kupci dobivaju tri godine garancije i tri godine održavanje, dok je garancija na baterije osam godina ili 160.000 kilometara.

Volvo je ovim modelom visoko postavio letvicu te je pokazao da automobili mogu biti još održiviji, "zeleniji" i prihvatljiviji za naš planet. Modelom EX30 hrabro su zakoračili u jedan novi smjer u kojem je ostalo ono što se najviše cijeni kod Volva – sigurnost i premium kvaliteta – a dodane su neke nove vrijednosti u smislu održivosti koje su danas itekako tražene i cijenjene. Volvo EX30 je bez dvojbe mali SUV velikih ambicija spreman promijeniti iskustvo vožnje na bolje.

