U Hrvatskoj bi se uskoro mogli početi proizvoditi kineski električni automobili. Kako pišu Međimurske novine, predsjednik Uprave društva Maring d.o.o. iz Nedelišća, Dmitar Maravić, sklopio je Sporazum o strateškoj suradnji s dvije tamošnje tvrtke.

Riječ je o tvrtkama Jiangsu Guoxin New Energy Passenger Vehicle Co., Ltd., a potpisom su stvoreni preduvjeti za partnerstvo na području sklapanja i prodaje električnih automobila koje razvija i za domaće tržište u Kini proizvodi tvrtka Guoxin, gdje bi Maring d.o.o. bio partner za europsko tržište, te tvrtki Yiwei Optoelectronics Technology Co., Ltd. s kojom je dogovorena proizvodnja visoko kvalitetnih i složenih LED rasvjetnih tijela koje razvija i tržište u Kini proizvodi Yiwei, gdje bi Maring bio partner za tržište EU-a.

"Potpisali smo vrijedne sporazume, o zajedničkoj suradnji i prijateljstvu naših gradova, a nakon toga i o gospodarskoj suradnji. Nama se prilika za autoindustriju otvorila 2019. i 2020. godine, nakon toga je došla pandemija, no sada smo sigurni da će se pokrenuti posao sklapanja i proizvodnje električnih automobila, a u sljedećoj fazi na vodik", rekao je Maravić.

"Već radimo na elektronici, a sada sve širimo na Kinu i svjetsko tržište. Investicija je to u velikom obimu koja bi otvorila i do 1000 radnih mjesta, s gradonačelnicom se nadamo da ćemo imati ljude koji će raditi", dodao je.

Pojačali prijateljstvo

Ova vijest objavljena je nakon što je potpisan sporazum o prijateljstvu između Grada Čakovca i Grada Yanchenga. Ove godine obilježava se 30. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između Hrvatske i Kine, a Kinezi su Čakovec prepoznali kao moderan europski grad inovativnog gospodarstva, bogatog kulturnog i društvenog života, grad odlično prometno povezan sa svim dijelovima Europe, ali što im je izuzetno važno upravno i obrazovno središte regije.

"Upravo gradovi i tvrtke poput naših, koje vode računa o ekologiji te ekonomski razvoj ne stavljaju ispred kvalitete života svojih stanovnika, trebaju biti primjer svima ostalima. Suradnjom i budućim zajedničkim projektima, oba grada mogu dodatno razviti i iskoristiti svoje potencijale te svojoj djeci ostaviti nasljeđe kojim će se ponositi", rekla je čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini.