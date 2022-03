PROBOJ S DALEKOG ISTOKA / Uskoro ćemo gledati ove marke na hrvatskim cestama: Stiže i električni automobil koji se ‘puni’ za samo pet minuta

Kineski automobili će osvojiti Europu. Rečenica je koju ste često mogli čuti posljednjih godina, no unatoč tomu, na hrvatskim cestama ih i dalje ne vidimo. Točnije, nismo ih vidjeli do sada jer je upravo nedavno jedan novi kineski brend stigao na hrvatsko tržište. Riječ je o markama Seres i Sokon kojima bi adut trebala bit cijena. Automobilski divovi iz najmnogoljudnije zemlje svijeta već su prisutni u nekoliko europskih zemalja, no ako je vjerovati kineskim proizvođačima, to je tek početak jer bi nas uskoro mogla zadesiti poplava kineskih modela koji dolaze u Europu, a mi smo naveli neke od njih.