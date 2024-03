Vozač je jurio kao da sutra ne postoji, a ja sam žmirila i duboko u sebi zazivala nebesa da nam se svima smiluju. "Bože, pola Europe sam prošla da bih došla do tu, ne želim sada poginuti", razmišljala sam u sebi dok sam čvrsto stiskala oči ne želeći gledati kako frajer vozi rally uskim marsejskim cestama. Smirivao me pogled na obalu - cesta kojom smo prolazili išla je uz more, a valovi Mediterana lupali su o stijene. Gdje nije bilo stijena, valjali su se na obalu, dok su ljudi ležerno šetali upijajući zrake sunca na ugodnih 18 stupnjeva koji su najavljivali skori dolazak proljeća.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Radnja ove moje priče odigravala se u Francuskoj. Točnije, u Marseilleu, gdje se naš četvero junaka uputilo isprobati novu Toyotu C-HR. To naše malo, šaroliko društvance, sletjelo je tog sunčanog ponedjeljka u Marseille kako bismo prvo čuli nešto o novom ušminkanom modelu C-HR, a nakon toga idućeg dana i isprobali sve te novitete u vožnji.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Nova Toyota C-HR

Nova generacija je sportska elegancija

Kada je Toyota 2017. godine svijetu predstavila svoj model C-HR, prvo što su ljudi zamijetili bio je dizajn ovog automobila, a kojeg najbolje opisuje riječ avangarda. Oštrih i naglašenih linija, blago podignute karoserije te pomalo nabrijanog stražnjeg dijela gdje su do izražaja dolazila dva mala spojlera, C-HR se isticao u masi vozila koje svakodnevno viđamo na našim cestama.

Nekoliko godina kasnije, pred nama je bila druga generacija koja je sa sobom donijela brojne promjene dizajnerske promjene iznutra i izvana, ali i promjene u samim performansama automobila. Najveći novitet svakako je taj da je C-HR sada dostupan i kao plug-in hibrid, odnosno hibrid čija se mala baterija puni na struju.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Nova Toyota C-HR u Marseilleu

Iako je silueta automobila ostala ista, u odnosu na prvu generaciju linije modela C-HR su "popeglane", a što priči o vanjskom dizajnu daje jedan sasvim novi kontekst. Prije je C-HR bio crossover pomalo sportskog izgleda, a sada za njega možemo reći da je oličenje takozvane "sportske elegancije". Vanjski izgled dodatno naglašava dvobojna karoserija s dosta crne koja prevladava straga, ali i ulazi u bočni dio automobila. Na našim testovima imali smo prilike voziti sive i narančaste modele. Nisam fan sive boje na automobilima, no moram priznati da je i naš testni "Sivko" izgledao odlično. Crni dio karoserije u kombinaciji s velikim naplatcima kotača baš jako podiže cjelokupni vizualni dojam.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Karoserija je dvobojna i jako atraktivna

Dok smo na prijašnjem modelu imali nešto pitomiju masku, prednja maska novog modela C-HR je oštra s prednjim krajem koji strši. Masku su dizajneri napravili glomaznijom, a time su samom automobilu dali puno moćniji i atraktivniji izgled.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Prednja maska daje autu na atraktivnosti

Od detalja koji su me baš impresionirali na ovom modelu, moram spomenuti naziv modela integriran u stražnja svjetla, a koji prilikom približavanja i udaljavanja od vozila svijetli. Jako efektan i upečatljiv detalj i tko ga se dosjetio – svaka mu čast.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Svjetleći naziv modela jako je fora

Prostranija kabina

Kada sam sjela u novi C-HR plug-in hybrid, odmah sam zamijetila da je u automobilu pofriškana i unutrašnjost. Novi su materijali, unutrašnjost je modernija, a novi je i infotainment, odnosno glavni ekran.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Testna vozila u Marseilleu

Još jedna veoma bitna stvar je i to da je nova generacija nešto prostranija i komfornija, a ima i prtljažnik veće zapremnine. Dojmu da je auto prostraniji svakako doprinosi i panoramski krov. Svjetlost koja ulazi kroz njega vizualno povećava prostor, a u konačnici i puno bolje djeluje na samo raspoloženje vozača kada sjedne u auto. Na mene je, u svakom slučaju, to djelovalo jako pozitivno.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Nova Toyota C-HR PHEV

Za novu Toyotu C-HR kažu da je razvijena kako bi ispunila očekivanja europskih kupaca. Sve verzije novog modela Toyota C-HR, uključujući i naš testni plug-in hybrid 220, opremljene su najnovijom petom generacijom Toyotine hibridne tehnologije. Iz Toyote kažu da auti zbog toga imaju "značajno unaprijeđenu dinamiku vozila i pružaju osjećaj uzbuđenja pri vožnji koja je sigurna i tiha". Osim plug-in hibridne verzije, dostupna su i tri "obična“ hibrida.

C-HR plug-in hibrid pokreće 220 KS, a auto ima bateriju kapaciteta 13,6 kWh što je prema WLTP-u dostatno za 66 kilometara čisto električne vožnje. Performanse su usklađene s učinkovitosti, a Toyota kaže da potrošnja goriva iznosi veoma niskih 0,9 litara na 100 kilometara u kombiniranoj vožnji. Auto ima ugrađeni punjač od 6,6 kW koji mu omogućuje da napuni svoju bateriju od nula do 100 % za manje od dva i pol sata kad se upotrebljavaju trofazni kabel i zidni punjač Wallbox. Punjenje je moguće i putem obične kućne utičnice s kabelom za punjenje Mode 2 koji se isporučuje u osnovnoj opremi.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Sam odlučuje kako će voziti

Inženjeri su u novoj generaciji poboljšali niz vozačkih komponenti. Primjerice, odaziv gasa sada daje direktniji i konzistentniji osjet pri ubrzanju, a poboljšana je razina upravljivosti automobila. Sve se te značajke osjete u vožnji. Auto je u ovoj verziji poletniji i startniji i stvarno jako dobro reagira na gas, a što je meni osobno jako važno, posebice u gradskoj vožnji.

Volan i upravljanje su precizniji, a u što smo se najbolje uvjerili vozeći se uskim francuskim cestama. Naime, iz nekog su razloga njihove ceste uže nego naše – i one u gradu i one na autocesti. Neki djelovi prometnica bili su uži nego ostali tako da je na pojedinim djelovima ta preciznost bila bitna i dobrodošla. Stvarno su mogli malo šire ceste napraviti, što jest jest…

Na testnoj ruti bilo je puno rotora što je dobro jer je promet fluidniji i praktični nema zastoja kao kod nas gdje većinom imamo semafore. Naravno da se i pred rotorom mora prikočiti i smanjiti brzina, a tu je super funkcioniralo poboljšano regenerativno kočenje koje je sada puno bliže famoznoj vožnji na jednoj pedali. U većini slučajeva pred rotorom je bilo dovoljno samo pustiti papučicu gasa i auto je sam usporavao. Meni osobno je ta funkcija jako draga i rado ju koristim, posebice u gradu.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Testne vožnje s novom Toyotom C-HR PHEV

"Pojednostavljena“ je i vožnja na nizbrdici, zahvaljujući sustavu kontrole pri kretanju nizbrdo, a koji sada omogućava veću kontrolu pri kretanju automobila nizbrdo.

S ciljem da se maksimalno iskoristi pogonski sklop, odnosno baterija, nova Toyota C-HR plug-in hibrid opremljena je jednom jako zanimljivom funkcijom. Riječ je o funkciji Geo–fence koja dodatno optimizira upotrebu baterije tijekom čitavog putovanja tako što analizira planiranu rutu i automatski prebacuje između načina rada EV i HV prilikom vožnje izvan područja niskih emisija, a kako bi se osigurala što dulja vožnja u načinu EV prilikom ulaska u područja niskih emisija.

Ovaj pametni sustav kombinira analitičke podatke o stanju na cesti i uvjetima u prometu s aktivnim učenjem o redovnim rutama korisnika i stilom vožnje kako bi automatski optimizirao upotrebu potpuno električnog načina vožnje i tako osigurao maksimalnu učinkovitost. Da pojednostavnim - auto zapravo sam, na temelju podataka koje je nabavio, odlučuje kako će voziti te kombinira hibridnu i električnu vožnju kako bi iskoristio maksimum, odnosno ono najbolje od oba pogonska sklopa. Kako se mijenjala cesta, uvjeti na cesti i brzina, tako je C-HR sam odlučivao na što ćemo u određenom trenutku voziti. Zahvaljujući toj funkciji, auto je jako dugo imao struje u bateriji, iako je naša ruta bila dosta duga.

Kao i svaki električni, odnosno barem djelomično elektrificirani automobili, C-HR je jako tih u vožnji, pa i pri većim bezinama kada ne vozi na struju. Zbog toga je putovanje s njim zapravo pravi gušt, i iako smo vozili po nama novim i nepoznatim cestama, vožnja je bila opuštena i bezbrižna, pa čak i u onom trenutku kada nas je navigacija odvela u centar grada te nas vozikala uskim ulicama za koje još dan danas nismo sigurni jesu li uopće predviđene za vožnju ili je to bila pješačka zona u koju smo igrom slučaja zalutali. Ako ništa drugo, to je bila prilika da vidimo njihovu poznatu katedralu.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Uska ulica u koju smo zalutali

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Velik fokus na održivost

Novi C-HR nije samo lijep, već je i održiv. U odnosu na svog prethodnika, za novi je model korištena dvostruko veća količina reciklirane plastike koja je upotrijebljena u više od 100 različitih dijelova automobila. To, između ostalog, uključuje 19 dijelova koji sadrže najmanje 80 % recikliranog materijala.

Pored unutarnjih plastičnih dijelova i podnih prostirki od recikliranih materijala, nove sintetičke presvlake sjedala izrađene su od recikliranih plastičnih boca i to su prve Toyotine presvlake takve vrste.

Osim korištenja ekološki prihvatljivih materijala, Toyota se potrudila da se i na druge načine smanji ugljični otisak. Primjerice, PHEV baterije proizvode se lokalno u Europi, što znači da je ugljični otisak dodatno smanjen jer su transportne udaljenosti kraće. Zahvaljujući inovativnom dizajnu i tehnologiji, poduzete su dodatne mjere kako bi se smanjila težina pojedinih dijelova, čime je smanjena potrošnja goriva, a što u konačnici donosi manje štetan učinak po okoliš.

Foto: Toyota Foto: Toyota

Za razliku od hibrida i električnih automobila, plug-in hibridi i dalje su vozačima dosta „nepoznata“ vrsta automobila. No, ako još uvijek niste sigurni da želite potpuno električni automobil, tada je ovakva vrsta pogona idealna za vas.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Testne vožnje u Francuskoj

Na kraćim relacijama koje dnevno svi vozimo, posebice onim gradskim zagužvanim relacijama u kojima automobili s konvencionalnim motorima puno i previše troše, nova Toyota će gotovo svo vrijeme voziti na struju. Izađete li iz grada na otvorenu cestu, auto će zahvaljujući novom sustavu sam odrediti kada je vrijeme za hibridnu, a kada za električnu vožnju te vam na taj način dodatno uštedjeti benzin, odnosno struju.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Novi glavni ekran u Toyoti C-HR

Možda i najveći benefit u svemu je to da ako vam se dogodi da se baterija isprazni, to neće biti nikakav problem jer primarni pogon ovog automobila ipak je onaj na benzin te bez obzira na napunjenost baterije, možete nesmetano nastaviti vožnju.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić Nova Toyota C-HR

Iako je riječ o japanskom automobilskom brendu, Toyota se sve više svakim svojim modelom otvara prema europskim trendovima. C-HR je zapravo sjajan primjer toga – povišen auto sa smanjenim ugljičnim otiskom atraktivnog dizajna. To je ono što Europljani trenutno žele i na što 'okidaju'. Je li im kraj tri različita hibrida trebao plug-in hibrid? Nakon što smo isprobali ovaj model, moj odgovor je da. Toyota C-HR plug-in hybrid je novo iskustvo vožnje u Toyoti koje se sjajno uklopilo u užurbanu gradsku svakodnevnicu, bilo da se vozite u našem Zagrebu ili u puno većem (i iz vozačke perspektive luđem i zahtjevnijem) Marseilleu…

