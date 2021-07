Postoje automobili čije je postojanje legendarno. Njih viđamo gotovo svakodnevno, a njihove modele vozile su generacije i generacije vozača. Među takve svakako spada i Renault Clio, jedan od omiljenih gradskih limenih ljubimaca koji se na tržištu pojavio davne 1990. godine.

Peta generacija Renault Clia

Na tržištu trenutno konkurira s petom generacijom svojih modela, a iako je sličan svojem prethodniku, od njega se ipak razlikuje po prednjim i stražnjim svjetlima. Koliko ga ljudi vole možda najbolje govori činjenica da se radi o jednom od najprodavanijih gradskih automobila u Europi. Ovaj Francuz proizvodi se u našem susjedstvu – u Novom Mestu u Sloveniji - stoga nije čudno da ćete upravo ovaj automobil često susresti na cestama u susjednoj nam zemlji.

Stražnja svjetla

Prednja svjetla

Uočljiv izvana, elegantan iznutra

Jedan takav ljupki model s opremom Intens 75 kW, odnosno 100 KS s tvornički ugrađenim plinom dospio je i u naše vozačke ruke pa smo imali prilike testirati ovaj divni gradski automobil te se iz prve ruke uvjeriti zašto već generacije vozača kilometre i kilometre na cesti provode upravo u ovom automobilu.

Testirali smo Renault Clio Intens TCe 100 LPG

Markantne crvene boje, Renault Clio osvaja odmah na prvu. Jednostavno, ne može vam se ne svidjeti kada ga vidite da se svojom bojom, koja se službeno zove 'Crvena Flamme' ističe u masi ostalih vozila. Baš zbog boje izvana izgleda pomalo zaigrano, no kada uđete u njega, kao da ste došli u neku sasvim drugu priču. Njegovom unutrašnjošću dominira crna boja koja ga čini elegantnim, a zbog njegove opreme imat ćete osjećaj kao da se nalazite u vozilu neke više klase.

Elegantna unutrašnjost Renaulta Clio

Sjedala ovog gradskog ljepotana napravljena su od kombinacije kože i tkanine, a zvijezda prednjeg dijela automobila je glavni ekran dimenzija 9,3 inča koji je postavljen okomito, pa djeluje kao veliki tablet usred auta. Ekran je osjetljiv na dodir te se može slagati i prilagođavati ovisno o vašim preferencijama. U postavkama glavnog ekrana može se pronaći hrpa stvari – kako onih koje će vam koristiti za ugodniju vožnju, tako i onih koje služe za zabavu i užitak.

Glavni ekran postavljen je okomito

Među zabavnijim stvarima, ali koje su s druge strane i super praktične, je spajanje mobilnih uređaja s automobilom. Nije to ništa novo kod automobila, no ostala sam ugodno iznenađena kada je u vožnji zazvonio i drugi mobilni uređaj koji sam spojila. Za dulja putovanja, ta će vam opcija biti jako zgodna. Veliku plus mu je i taj što je korištenje funkcija glavnog ekrana jako jednostavno. Tu sam, priznajem, ponekad jako smotana pa mi za pronaći neku stvar treba više vremena. No ne i kod Clia, gdje sam sve pronalazila brzo i gdje je korištenje glavnog ekrana bilo jako jednostavno, bez obzira na sva čuda i čudesa koja se tamo nude. Oduševila me kod ovog automobila i navigacija, koja je 3D. Oku jako ugodno, moram priznati.

Peta generacija Renault Clia

Tipično francuski detalj

Ispod glavnog ekrana nalaze se kotačići za klimu, na kojima se nalaze mali digitalni displeji koji vam pokazuju temperaturu, jačinu te smjer strujanja zraka iz klime. Ova izvedba s kotačićima jako je pohvalna jer je puno praktičnija i puno bolja opcija nego kada klimu morate namještati na slider ili pak u postavkama glavnog ekrana. U vožnji, takvo tipkanje može biti itekako opasno, pa svakako veliki plus dajem velikim kotačićima na kojima u tili čas namjestite željenu temperaturu.

Renault Clio jedan je od najprodavanijih gradskih automobila u Europi

Ispod klime, nalazi se pretinac za mobitel gdje se nalaze dva USB porta kao i AUX. Ima li vaš mobitel mogućnost bežičnog punjenja kabel vam doduše neće niti trebati, jer Clio nudi i opciju bežičnog punjenja. Od pretinaca u vozilu, dva za boce nalaze se između vozačevog i suvozačevog sjedala. Pretinci u vratima doimaju mi se kao nešto manji, no služili su svrsi, odnosno – boce i sve ostalo stalo je u njih.

Kada u ruke dobijete nešto što izgleda kao kartica, no deblje i malo četvrtastije, nemojte čudno gledati u to i pitati se što su vam dali u ruke. To je ključ. Jest neobičan, znam, ali je istovremeno skroz fora. Za njega u automobilu postoji slot kako ga ne bi negdje pogubili. Muškarcima koji ključeve često drže u džepu ova će izvedba možda biti malkice nezgrapna, no ja sam s druge strane bila oduševljena, jer sam ga uvijek iz prve mogla pronaći u torbi. Doduše, Clio ima automatsko otključavanje automobila kada mu se približite, pa zapravo nije niti bilo potrebe da rudarim po torbi u potrazi za ključevima.

Ključ mu izgleda kao kartica

U Cliu ćete naći i jednu tipično francusku stvar, koju Francuzi već godinama ugrađuju u svoja vozila. Radi se o polugici koja se nalazi ispod volana, a na kojoj su smještene tipke za pojačavanje, odnosno smanjivanje glasnoće te šaltanje stanica na radiju. Kod konkurencije, te su tipkice najčešće smještene na volanu, no ne i kod Renaulta. Ako vam je prvi puta da se susrećete s ovakvom izvedbom, trebat će vam vremena da se naviknete na to, pa sam ja, na primjer, prvih nekoliko dana, bezuspješno pokušavala napipati tu ručku ne bi li smanjila, odnosno pojačala glazbu u automobilu.

'Mali Clio' koji radi sve kao i 'veliki Clio'

Vozačev displej pak je priča za sebe. I to jako dobra priča. Ekran je digitalan, nudi puno informacija, a može se pohvaliti i sjajnom rezolucijom.

Zgodan detalj koji mi je privukao pažnju na vozačevom displeju je mali Clio, koji se nalazi u sredini zaslona. On, naime, radi sve što i vaš automobil. Pa ako dajete žmigavac, i mali Clio će dati žmigavac. Otvorite li vrata, i na njemu će se otvoriti vrata. Svakako jedna od korisnijih informacija koju mali Clio pokazuje je i vrijeme kočenja, odnosno razmak do automobila koji se nalazi ispred vas.

Vozačev ekran može se pohvaliti sjajnom rezolucijom

I tu dolazimo do jedne od najboljih stvari u ovom autu – on je krcat sigurnosnom opremom koja uvijek dobro dođe, ali i opremom koja vam pomaže da se lakše parkirate pa ćete tako uz paket City kamera dobiti sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga te kameru 360°.

Sustav za parkiranje je odličan

Ovaj paket dostupan je uz doplatu, no vjerujte mi na riječ, vrijedi svake kune. Nema tog parkirnog mjesta u koje se nisam mogla zavući, i to bez ikakvog straha i stresa jer senzori rade besprijekorno, kao i kamere koje daju sjajnu sliku oko automobila. Zero stres, dragi moji! U gradu gdje je parking vječni problem, takve su stvari i više nego korisne.

Renault Clio Intens

Clio se može pohvaliti i velikim prtljažnikom, čija zapremnina od 391 litra spada među najveće u klasi. Ono što me na početku zbunilo je otvaranje prtljažnika, jer se tipka za otvaranje nalazi ispod, odnosno nije na vratima prtljažnika koja se podižu. No ništa dramatično – čisto navike radi možda će vam na početku biti neobično.

Zapremnina prtljažnika mu je 391 litara, a sjedala se mogu preklopiti

Automobil koji je stasao s generacijama vozača

U eri hibrida, plug-in hibrida i električnih vozila, gotovo smo zaboravili na plin s kojim smo se prije nekoliko godina jako rado vozili jer je jeftiniji, ali i ekološki prihvatljiviji od fosilnih goriva. Clio je tu da nas podsjeti i na tu vrstu vožnje, a plin je u njega ugrađen serijski, što je zapravo prava rijetkost.

Renault Clio dolazi sa serijski ugrađenim plinom

Serijski ugrađen plin u Renault Clio

Vrsta goriva mijenja se na tipki koja se nalazi sa strane na kokpitu, a veseli i činjenica da nema velike razlike u vožnji – gotovo pa je jednako vozite li na plin ili na benzin.

Prosječna potrošnja u vožnji na benzin kreće se oko 6,7 litara, dok se potrošnja na plin kreće oko 8 litara. Iako je potrošnja na plin viša, valja istaknuti da se još uvijek isplativije (i ekološki prihvatljivije!), voziti na plin jer je plin duplo jeftiniji.

Tipka gdje se mijenja gorivo

Što se tiče vožnje, pohvalno je što pri većim brzinama Clio nije bučan, a njegovih 100 KS idealno je za gradsku vožnju. Lijepo ga je voziti – spretan je po gradu, pa stoga nije čudna konstatacija iz uvoda ovog testa da su ga vozile generacije i generacije vozača. Poslužit će vam on i za putovanja. Bez obzira što se radi o vozilu koje spada u segment gradskih automobila, prtljažnik, ali i unutrašnjost čine ga zapravo jako dobrim za sve prilike.

Unutrašnjost Renaulta Clio

Uvijek ističem i stojim iza toga, da se na svaki automobil treba naviknuti. Renault Clio jedan je od onih automobila u koje sjednete i vozite kao da je vaš oduvijek. Srastao je s generacijama vozača i svaka je njegova verzija bila bolja, ljepša i udobnija. Valjda je zato u konačnici danas takav da u njemu imate osjećaj kao da ste svoj na svome od prvog metra koji prođete s njime na cesti.

Renault Clio vozile su brojne generacije vozača

Vozeći ga, imaš osjećaj kao da je jedan od nas, jer mijenjao se kao što smo se i mi mijenjali kroz godine. Baš nam je i zato valjda toliko drag kako za vidjeti, tako i za voziti u ovom ušminkanom i uočljivom izdanju…

Specifikacije

Renault Clio Intens TCe 100 LPG

Paket opreme: INTENS

Motor: Benzin, 3 cilindra, 999 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 100 KS

Okretni moment: 160 Nm

Ubrzanje 0-100: 12,1 sek

Maksimalna brzina: 188 km/h

Mjenjač: Ručni, 5-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,7 l/100km na benzin, 8 l/100kn na plin

CO2: 93 g/km

Početna cijena modela: 90.500,00 kuna

Cijena testnog modela: 139.250,00 kuna.