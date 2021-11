Peugeot 3008, model koji je predstavljen 2016. godine, a koji je 2017. godine dobio nagradu Car of the Year (Europski automobil godine), dobio je svoju moderniju, hibridnu verziju, za koju ćete već na prvi pogled reći – wow! I taj wow nije jedini koji ćete izustiti kada se radi o ovom vozilu. Dojmljiva će i njegova unutrašnjost, no ono što me najviše kupilo, priznat ću vam, zapravo se skriva ispod haube, gdje leži brutalnih hibridnih 300 konja. Tko bi rekao, zar ne?

Zašto me to impresionira? Prvo, jer mi izgledom uopće ne djeluje kao auto koji ima 300 konja. Nadalje, kada govorimo u SUV modelima automobila, u pravilu ih kupujemo zbog nekih drugih stvari: praktičnosti, komocije i više prostora kojeg ovakvi modeli pružaju. Takve automobile ne percipiramo baš pretjerano kao „gradske aute“, jer odudaraju od tih standarda. No Francuzi su nas "zeznuli", pa su u njega stavili baterije i na taj ga način prilagodili gradu, gdje će 3008 najčešće trošiti bateriju, a ne benzin.

I to nije sve! Iako je automobil velik, Peugeot se hvali da ima jako mali krug okretaja, što je itekako potrebno (i zahvalno) za vožnju gradskim ulicama.

Moderni dizajn

Na testu smo imali novi model, čija prednja svjetla djeluju agresivnije, a interesantno izgleda i zbog crnih šara koje izgledaju kao trepavice. Koliko god ga pomno promatrali sprijeda, maglenke kod njega nećete vidjeti. Ne zato jer ih nema, već zato što su one integrirane u glavna led svjetla. Ništa manje interesantno nije niti straga, gdje svjetla izgledaju kao pandže.

Dizajn Peugeota je dvobojan i moderan. Zbog crne maske, sprijeda mi je automobil djelovao puno "opakije" nego straga, gdje je dizajn nekako puno umjereniji. Osobno mi je vozilo jako elegantno te mi djeluje profinjeno.

Profinjenost unutrašnjosti

Ništa manje elegantan nije niti iznutra. Pošto se u njemu nalaze zaista fini materijali, osjećaj u kabini je premium, a kada sjednete u njega, imat ćete dojam da ste učahureni. Sve važno podređeno je vozaču, odnosno sve je unutra lagano zakrenuto prema vama kada vozite.

U sredini se nalazi glavni ekran od 10 inča, koji je osjetljiv na dodir, a prečaci za njegove funkcije nalaze se ispod ekrana te su napravljeni kao piano tipke. Tamo ćete moći namjestiti i klimu, koja može puhati na tri načina – soft, normal i fast. Pošto spadam u onu kategoriju ljudi koja nije ljubitelj klime (jer me stalno napuše i prehladi), samo ću vam reći da je ovaj soft način rada pravi blagoslov. U automobilu će vam biti ugodno, a s druge strane, neće vas napuhati i upaliti vam sinuse. Hvala vam Francuzi, zbog vas nemam više toliku odbojnost prema klimi! E da, ima i kotačić za pojačavanje odnosno stišavanje glasnoće. I to "lajkamo", jer je super praktično.

Vozači pak će uživati u iCockpitu dimenzija 12,3 inča, koji se nalazi iznad volana, gdje se prikazuju sve relevantne informacije za vožnju. Možda ćete se mrvicu morati naviknuti na početku na njega, i to zbog položaja volana, koji je spomenimo usput, malen i sportski, pa mogu slobodno reći i pomalo neobičan za tako velik automobil.

Pošto ima crni krov, nekima će možda u kabini biti malkice mračno. No to se lako riješi jer Peugeot 3008 ima panoramski krov pa ćete bez problema moći uživati u danjem svjetlu. To pak sad otvara jednu drugu problematiku za one malo više, jer zbog panoramskog krova, mjesta za glavu ima malo manje.

Prtljažnik Peugeota 3008 Hybrid zapremnine je 520 litara, što spada u neki prosjek. Mrvicu je manji od očekivanog jer se ispod nalaze baterije. Ono što je super su podnice koje se dižu, a ispod kojih su mali pretinci gdje možete držati kabel za punjenje, pa on neće smetati u prtljažniku.

Za skijaše, tu je i tunel za skije, a koliko je Peugeot 3008 praktičan dovoljno govori činjenica da se suvozačko sjedalo može polegnuti, pa ćete dobiti dodatni prostor ako prevozite nešto duže.

Najbolje iz dva svijeta

Peugeot 3008 je plug-in hibrid, koji je zamišljen kao najbolje iz dva svijeta. Zahvaljujući svojoj bateriji, on u gradu lagano i u tišini krstari te ne troši gorivo, a s druge strane nema straha da ćete ostati bez struje jer će se u tom trenutku prebaciti na benzinski motor.

Njegova baterija nije velika; na struju ovaj automobil može prijeći 50 do 60 kilometara, no to će vam biti dovoljno za neku dnevnu vožnju (pa možda čak i više).

Kada se automobil nalazi na punjaču, na iCockpitu će pisati koliko mu je vremena potrebno da se napuni. Ako imate kuću i mogućnost da ga preko noći ostavite uštekanog u struju na kućnoj utičnici, trebat će mu nekih 8 sati da se napuni. Jako zgodna stvar je i ta da će vam navigacija osim benzinskih postaja pokazivati i električne punionice.

Peugeot 3008 Hybrid ima četiri načina rada: SPORT (kada koristi samo benzinski motor), HYBRID (kada kombinira motor i bateriju), ELECTRIC (samo baterija) i 4x4 (benzin i baterija). Osobno me kod ovog automobila najviše oduševljava 4x4 način. Zašto? Vratit ćemo se opet na početak priče – on je šminker, elegantan izvana, i nikada po njegovom izgledu ne bih rekla da je kadar i sposoban i za malo žešće terene.

Dolazimo konačno i do ključnog pitanja: Kako ovaj auto vozi? Jako dobro. Njegovih 300 KS uvijek će vam biti na raspolaganju, pa i onda kada mu je baterija prazna. U zavojima je pristojan, na autocesti lagano krstari, a udobnost ćete osjetiti i kada prelazite preko rupa i šahtova (iako ima velike felge).

Ono što me najviše oduševilo na testu je ta njegova mogućnost da bude i jedno i drugo. S jedne strane, on je div od 300 konja koji ide kao zmaj kada je potrebno. S druge pak strane, u gradu se ponaša kao kakav tipičan gradski automobil – štedan je, okretan je i jako praktičan. Mogućnost njegove transformacije iz jednog u drugo je zaista nešto što će apsolutno svakoga oduševiti.

Početna cijena za benzinca kreće od 214 tisuća kuna. Cijena najopremljenijeg i najjačeg hibrida je 409.555 kuna, a za taj ćete novac, ako mi dozvolite jedan subjektivan komentar, dobiti – Transformera. To je možda najbolji opis ovog automobila, koji će zadovoljiti kriterije i onih zahtjevnih koji traže da im automobil bude po mjeri u apsolutno svakoj prilici…

Specifikacije

Peugeot 3008 BLACK PACK GT PHEV AWD 300

Paket opreme: BLACK PACK GT

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1598 cm3 + elektro motor

Pogon: Svi kotači

Snaga: 300 KS

Okretni moment: 202 Nm

Ubrzanje 0-100: 6,1 sek

Maksimalna brzina: 240 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 2 l/100km – 7 l/100km

CO2: 39 g/km

Početna cijena modela: 190.975,00 kuna

Cijena testnog modela: 409.555,37 HRK (bez državnih poticaja za elektrificirana vozila)