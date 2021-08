Opel Grandland X automobil je koji ima dvije stvari, a koje su mnogim ljudima presudne kada kupuju vozilo – praktičnost i prostranost. Njemački proizvođač automobila dugo u svojoj ponudi nije imao popularne SUV modele, a kada su konačno odlučili svoju ponudu podebljati novim modelom, zaključili su sljedeće: "Life is grand!".

I tako je nastao Opel Grandland, veliki auto za svakodnevnicu, a koji je na našem testu jako dobro prošao kod pripadnica ljepšeg spola.

Opel tvrdi da je ovo svestran model, a nakon što sam ga tjedan dana imala na testu, mogu potvrditi da je ta konstatacija točna. On me jednako dobro služio kako po gradu, tako i kada je trebalo otići na izlet. Ovo je prva generacija tog modela, koji će se uskoro proljepšati i pofriškati, a zapravo je nasljednik legendarne Frontere.

Mali potrošač

Vremena se mijenjanju, a s njima i trendovi u automobilskoj industriji. Nekada nezamijenjivi dizelaši danas sve više padaju u zaborav, pa je malo za promjenu bio dobar osjećaj voziti dobrog starog dizelaša od 130 KS kakvih je sve manje. U lepezi njihovih modela ovaj se automobil može kupiti i u benzinskoj verziji, ali i kao plug-in hibrid s čak 300 KS.

S obzirom na njegovu masu, on je zapravo mali potrošač koji troši između 6 i 7 litara, a od cijele palete motora koju nude, ovo je zapravo idealan omjer potrošnje i snage.

Na spomen SUV-a, svima će na pamet prvo pasti teški tereni, blato i svojevrsni offroad. No, Opel ipak možda i nije najbolji izbor za takve egzibicije, jer naime nema 4x4. On je totalno posh SUV s kojim ćete istinski guštati u gradu.

Njegov dizajn izvana zapravo mi je jako lijep. Automobil djeluje moćno, pa čak i pomalo agresivno ako se tako mogu izraziti. Zbog tog vanjskog izgleda, na prvu mi uopće nije djelovao kao automobil za grad, no u tome sam se na kraju jako prevarila, jer je ispao totalna suprotnost od onog na što čovjek prvo pomisli. Na testu smo imali model sive boje, a za one koji se bojama vole malo poigrati, dobra je vijest da se Grandland može naručiti i kao dvobojni.

Dobri, stari automatik

Ušavši u auto, prvo što mi je palo u oči je njegova prostranost, a drugo njegov mjenjač. Opel je, naime, automatik, no sa onim starim „old school“ automatskim mjenjačem kakvi su bili u samim začetcima, a kakav zapravo dugo nije viđen u novijim automobilima. Prisjetilo me to odmah na početke automatika – kada smo svi grintali protiv njih, a kasnije shvatili kakav su blagoslov, posebice u gradskoj vožnji.

Glavni ekran jako je lijepo ukomponiran u kokpit te nigdje ne strši, a prečaci za funkcije nalaze se ispod njega. Kraj njih se nalaze i gumbići za zaključavanje vozila i sva četiri pokazivača smjera, koji su mi bili posebno slatki – mali, okrugli, ma divno nešto. Vaše mobilne uređaje možete spojiti s automobilom putem aplikacija Android Auto i Apple Car Play, a u navigaciji će vas zadanim rutama malo za promjenu navoditi – muški glas.

Prostran u svakom dijelu

Zbog svoje veličine, stražnja klupa nudi dovoljno mjesta da i putnici uživaju u komociji, a jedan od mojih favorita u ovom automobilu nalazi se upravo u ovom dijelu.

Naime, srednje sjedalo može se spustiti, a kada ga spustite u njemu se nalaze pretinci za boce, što je praktično. Još praktičnije je i da se iza toga nalaze mala vratašca, koja otvorite te imate pristup prtljažniku. Ovakve stvari volim kod dužih putovanja, jer ako kojim slučajem nešto ostavite u prtljažniku, moći ćete doći do toga bez da zaustavite automobil.

Inače, taj je dio predviđen za prevoženje skija, što Grandlanda čini idealnim za one koji vole uživati u zimskim radostima, no svakako će poslužiti i za neke druge stvari - kao na primjer dohvaćanje stvari iz prtljažnika.

Prtljažnik Grandlanda zapremnine je 514 do 1652 litra kada spustite sjedala, a praktično je što se sjedala spuštaju na ručicama koje se nalaze u prtljažniku, pa se ne trebate zavlačiti na stražnju klupu. U prtljažniku su i kukice na koje možete zakačiti vrećice sa stvarima, a ima i dvije razine, što zapravo naglašava njegovu praktičnost.

Vrata prtljažnika posebna su priča, a ona se mogu otvoriti mahanjem noge – što je zapravo nevjerojatno zgodna stvar kada teglite torbe, kofere i vrećice, jer ih nećete morati spuštati na tlo. Jednom kada se naviknete na taj sistem, zapravo više uopće nećete otvarati prtljažnik ručno; barem je meni tako bilo jer sam nakon kratkog vremena automatizmom otvarala prtljažnik nogom, imala jednu ili šest stvari u rukama.

Vozačevo sjedalo može se namjeriti u svim smjerovima i na sve načine, što je super jer tko god da sjedne u njega, moći će voziti bez problema. Grandland je velik i siguran, te je opremljen raznim sigurnosnim sustavima kao što su automatsko kočenje, adaptivni tempomat, parking senzori, kamera, itd.

Ima i opciju lane assist (koja vas drži u vašoj traci), i tu treba pohvaliti Opel na izvedbi jer taj sigurnosni sistem daje samo zvučne signale - koji su dosta prodorni i čut ćete ih i zapamtit ćete ih i neće vas biti na kraj pameti da prijeđete liniju.

U brojnim automobilima taj sistem funkcionira tako da vam auto sam zakreće volan, što ja meni osobno grozno jer imam osjećaj kao da mi netko otima volan iz ruku, a taj osjećaj nikako nije dobar. Zato me pištanje u Grandlandu razveselilo, koliko god zvučno ono bilo.

Oduševio ljepši spol

Grandland je zapravo na autocesti svoj na svome, jer tamo lagano i tiho kruza, dok je u zavojima klasični SUV. Igrom slučaja, u tjednu testiranja sam imala dogovoren jedan izlet s prijateljicama, pa smo se nas četiri zaputile na proputovanjem s Grandlandom. Meni je to zapravo jako odgovaralo, jer sam željela čuti žensko mišljenje o tome.

Cure su bile oduševljene. Automobil im je bio lijep izvana, svidjela im se njegova prostranost iznutra, kao i svestranost prtljažnika kojeg smo naravno iskoristile i natrpale, iako je bez obzira na naše torbe i stvari, u njemu bilo prostora za još toga.

Automobil im se jako svidio u vožnji, a zbog njegove veličine, veće brzine se skoro i ne osjete, pa mi je u jednom trenutku jedan od suputnica na autoputu kazala da misli „da se vozimo 70, a kad ono mi na 130“.

"Ja bih kupila taj auto, baš mi se sviđa“, bio je zaključak moje ženske klike koju je Grandland oduševio.

Nisam znala što očekivati od ovog automobila. Na prvu sam mislila da sam dobila gromadu od auta s kojim će mi svaka vožnja po gradu biti tlaka, no ispalo je da sam dobila jednog boljih automobila što se tiče gradske vožnje.

Njegova praktičnost i svestranost svakim me danom zapravo sve više oduševljavala, a mišljenje mojih prijateljica bila je samo potvrda onoga što sam do tada mislila o Grandlandu – ovaj auto treba svakoj modernoj gradskoj ženi i obitelji. Ovaj auto treba i muškarcima. Ma treba svima, jer u njemu ima za svakog ponešto, pa i za one najizbirljivije…