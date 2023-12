Gotovo svaki automobilski brend ima i svoju sportsku inačicu, a u rubrici Ženski kut nedavno smo imali prilike testirati jednu Opelovu - Opel Astru GSe.

Opel Astra na tržištu se pojavila 1991. godine kao zamjena za legendarni Kadett. Jedan je od najpoznatijih Opelovih modela koji se prodaje diljem svijeta, a na tržištu je trenutno njezina 6. generacija.

Astru smo već testirali i ranije, no sada je na red došla njezina sportskije verzija, koja se, doduše, razlikuje od onih starih GSe modela. E u prijašnjim modelima označavao je ubrizgavanje, dok e u sadašnjim modelima označava elektro, odnosno struju.

Sportski dizajn

Opel Astra GSe je plug-ih hibrid, dvobojne crno-bijele karoserije oštrih linija koje dodatno naglašavaju njezin sportski duh. Sprijeda se nalazi Opel Vizor maska koja daje dosta “čist” izgled, a u središtu koje je crni logo. Ono što je možda i najinteresantnije sprijeda, a da sjajno se uklapa u tu sportsku priču, je krijesta na haubi koja se proteže sve do takozvanog “štop svjetla” na krovu. Moramo priznati, sjajno su to izveli, jer Astra s time zaista izgleda puno atraktivnije.

Straga “u oko” upadaju majušni žmigavcu, ali i još jedan zanimljiv detalj koji odaje počast početcima ovog model - uresci na stražnjim staklima po uzoru na prvu Astru.

U odnosu na “običnu” Astru, GSe verzija je i nešto niža, odnosno spuštenija je za 10 milimetara.

I Opel je krenuo s pročišćenim dizajnom. Osim izvana, on je vidljiv i iznutra gdje su dominantna dva ekrana koje Opel zove Pure panel, a koji su okrenuti prema vozaču. Riječ je o ekranima dimenzija 10 inča, a za pomoć u vožnji tu je i jednostavan, a funkcionalan head-up displej.

Na displeju koji se nalazi ispred vozača, moći ćete pratiti sve najvažnije informacije, no budite spremni na to da je taj ekran malo kompliciraniji za personalizaciju. Glavni ekran ima sve, poveziv je s vašim pametnim telefonima, a dobra je stvar što ima kotačiće i prečace, tako da do najvažnijih opcija dolazite preko njih. S obzirom da ne žele puno tipki, jer kako kažu, žele “Detox to the max”, nekim opcijama i funkcijama možete upravljati i preko glasovnih naredbi, a koje započinjete tako da “dozovete” auto riječima “Hey Opel”.

Sjedala u Opel Astro su totalna sportiva. Napravljena su od kombinacije kože i tkanine, a na njima se nalaze GSe oznake. Opel kaže da je vozač u njima u potpunosti integriran u vozilo, a ona su, kao i sva Opelova sjedala, odobrena od strane njemačkih kiropraktičara. Mogu se ugrijati, memorirati, ali i dosta daleko pomjerati.

Vidi se da su Astru GSe zaista pažljivo radili, da se pazilo na detalje, a što možda i najbolje pokazuje činjenica da su zvukove za Opel (primjerice za žmigavce ili za upozorenje za vezanje sigurnosnog pojasa), napravili pravi glazbenici.

Za dodatni komfor putnici straga imaju na raspolaganju naslon za ruku s pretincima za čaše i mobitel.

Što se tiče prtljažnika, zapremnina mu je 352 litra, što je manje od obične Astre (koja ima 422 litra). Razlog? Baterija koja se nalazi u prtljažniku. Spustite li stražnju kupu, dobit ćete zapremninu 1268 litara, i ono što je super za utovar većih stvari - ravan pod.

Naš testni primjerak, kao što sam već ranije kazala, bio je plug-ni hibrid sa 225 KS, a kojeg pokreće 1.6 benzinski motor s četiri cilindra i struja. Baterija Astre kapaciteta je 12,4 kWh, što će vam biti dostatno za nekih 50-ak kilometara vožnje samo na struju.

Ako ovaj auto punite, njegova potrošnja bit će mizerna. Opel kaže da u kombiniranoj vožnji potrošnja iznosi 1,2 litara na 100 kilometara, dok se naša potrošnja u gradu isključivo na benzin kretala između 7 i 8 litara. To je zapravo odlično, s obzirom da auto ima preko 200 konja.

Pohvalno je i što kada je baterija prazna, auto kreće na struju, a pri manjim brzinama i vozi na struju. Također, u tom stanju s praznom baterijom, u stani-kreni gradskoj vožnji auto će oko 30-40 posto vožnje odraditi na bateriju.

Sportska limuzina

Što se tiče vožnje po otvorenoj cesti, tu Astra GSe pokazuje svu svoju raskoš. Snage joj ne nedostaje, fino “ispaljuje” iz zavoja, a super je i taj elektro šus koji se osjeća u svakom elektrificirani autu. Od “obične” Astre, GSe je po mom mišljenju bolja, preciznija i agilnija, no meni osobno u vožnji ostavlja više dojam neke ugodne manje limuzine nego nabrijanog hothacha, što se možda očekuje od ovakvog auta. Taj osjećaj kao da ste u limuzini posebno je istaknut na autocesti, gdje suvereno guta cestu, a gdje se pokazala jača, brža i startnija u odnosu na običnu Astru.

Ono što za Astru GSe vrijedi na svakom tipu ceste je da je ona jako ugodna i tiha. Vozi se u tri načina vožnje - ECO, normal i sport, s time da u sportskom načinu vožnje radi samo na benzin. Ima i regenerativno kočenje pa bateriju možete puniti i na taj način tijekom vožnje.

Što se tiče cijene, Astra starta od 25.000 eura, dok ćete za ovu GSe trebati izdvojiti 51.650,65 eura.

Ovaj model sjajno prokazuje jednu stvar - da ekonomičnost i ekologija mogu biti i pomalo zabavni, posebice ako su u ovakvim kompaktnim dimenzijama. Iako sam možda očekivala nešto drugo, s Astro GSe dobila sam priliku isprobati sjajnu malu “sportsku limuzinu” kako sam joj od milja tepala. Od svih do sada testiranih Opelovih modela, Astra GSe možda je bila najudobnija te definitivno najzabavnija od svih.

Opel je zavrtio sjajnu priču s “novim” GSe modelima, a koji su pokazali kako i malo struje može promijeniti automobile na bolje. Astra je, ako mene pitate, možda i najbolji dokaz te teze.

Specifikacije

Opel Astra GSe 1.6 S/S AT8 FWD PHEV-Petrol eAT8

Oprema: GSe

Motor: benzinski 1,6-litreni, 1598 cm3 + elektro

Pogon: Prednji

Snaga: 225 KS

Okretni moment: 360 Nm

Ubrzanje 0-100: 7,5 sek

Maksimalna brzina: 235 km/h

Mjenjač: automatski, 8-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 6,9 l/100km (samo na benzin)

Doseg na bateriju: 50 km

CO2: 25 g/km

Cijena osnovnog modela: 25.001,00 eura

Cijena testnog modela: 51.650,65 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.