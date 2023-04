Godine 2017., švedski automobilski gigant Volvo predstavio je svoj najmanji SUV, model XC40, kojeg sam nedavno imala prilike testirati u rubrici "Ženski kut".

No, moj XC40 na testu bio je malkice drugačiji od onog koji je predstavljen 2017. godine. Bio je noviji i na sebi je nosio oznaku Recharge. Vjerujem da pretpostavljate, no riječ je o krasnom električnom automobilu koji dijeli platformu, bateriju, pogon, motor i sve ostalo s potpuno električnim modelom C40.

XC40 je 2018. godine dobio nagradu „Europski automobil godine“, a ovu novu, električnu inačicu prepoznat ćete, osim po već spomenutim natpisu, i po tipično električnoj prednjoj maski bez rešetki.

Koja je razlika između modela XC40 i C40? Pa prvenstveno u dizajnu. Dok C40 straga ima spuštenu coupe liniju, XC40 je tipični primjerak SUV-a kojeg krasi dobro nam poznati dizajn ove švedske marke. Iako nisam imala problema s preglednošću kod modela C40, neki kažu da je XC40 pregledniji od svog "coupe brata“. Meni su, moram priznati, i jedan i drugi bili dobri po tom pitanju.

Svjetlosni potpis Volva također je prepoznatljiv - pametna svjetla sprijeda inspirirana su Thorovim čekićem, dok straga imamo prepoznatljiva Volvova svjetla.

Dominacija kvalitete i luksuza

U Skandinavske zemlje često se volimo ugledati po svim pitanjima, a među popularnijim koje dolaze sa sjevera je i njihovo uređenje interijera. Neke od ključnih odlika skandinavskog dizajna su kompaktnost, jednostavnost, udobnost, jednostavne linije, tople i udobne tkanine te minimalizam i funkcionalnost.

Upravo te odlike skandinavskog stila vidjet ćete i u unutrašnjosti Volva; ona je jednostavna, ali opet jako posebna i na neki način upečatljiva.

U unutrašnjosti je sve na svom mjestu te se doima čvrsto i kvalitetno. Materijali su pažljivo birani, kao i neki super praktični detalji koji će oduševiti svakog vozača. Primjerice – mali koš za smeće. Čovjek pomisli da je to u automobilu nepotrebno, no s vremena na vrijeme kada se u pretincima skupi papirića i smeća, shvatite koliko su takve stvari dobre i poželjne.

Dominantni materijali u unutrašnjosti su koža i alkantara. Auto ima i posebne presvlake - Tailored Wool Blend - izrađene od 30 posto vune i 70 posto poliestera, što u Volvu nazivaju "održivim luksuzom“.

Samo jedan pogled na unutrašnjost je dovoljan da shvatite da je u ovom auto sve jako premium, pa čak i ventilacijski otvori.

Većina funkcija namješta se na glavnom ekranu koji je postavljen okomito te izgleda kao tablet. Jako je dobar, a ima nekih sjajnih opcija i funkcija koje super dođu u vožnji, kao primjerice praćenje potrošnje, ali i optimizacija same vožnje s ciljem što manje potrošnje struje.

Za dobar zvuk u automobilu zaslužni su Harman Kardon zvučnici, a koliko se pazilo na detalje, pa i na zvučne detalje, dovoljno govori zvuk koji vas upozorava da niste vezani. Inače kod automobila to najčešće bude prodorno pištanje koje ubija. Kod Volva to nije pištanje, već ugodna i opuštajuća melodija. Dođe čovjeku da se ne zaveže od miline tog zvuka…

Pošto je unutrašnjost automobila malo tamnija, jako dobro dođe panoramski krov koji značajno osvijetli kabinu.

Dosta praktičan mu je i prtljažnik koji je zapremnine 419 litara, a kada spustite stražnju klupu, dobit ćete ravan pod pogodan za utovarivanje i malo većih stvari. Dodatnih 31 litara prostora ima i sprijeda, ispod haube, što je super za držanje kablova za punjenje.

Premium automobil, premium cijena

Osim što je lijep, Volvo je i iznimno siguran automobil, što potvrđuje i 5 zvjezdica na EuroNCAP testu te brojne sigurnosne opcije u ovom automobilu.

Na testu sam imala jači model s 408 KS i dva motora (po jedan na svakoj osovini). Ako smatrate da vam ne treba toliko snage, postoji i slabiji model s 231 KS i nešto manjom baterijom.

Volvo XC40 ima bateriju kapaciteta 78 kWh, a deklarirani doseg mu je 424 kilometara. U nekim realnim okolnostima, doseg će vam biti između 380 i 400 kilometara. Sjajna stvar je da ima brzo punjenje, a do 80 posto kapaciteta baterije može se napuniti za manje od 30 minuta.

Volvo nije potrebno paliti. Dovoljno je da uđete u automobil, stavite u D i ako je spreman za pokret. Kao ste vječno u žurbi, posebno ujutro kada treba krenuti na posao, ovo je pravi blagoslov, vjerujte mi!

Druga super stvar kod njega je vožnja ja jednoj pedali. Neki vozači nisu ljubitelji te funkcije, dok ju ja s druge strane stvarno obožavam, posebice u gradu gdje zbog gužvi često moramo kočiti i stajati. Funkcija je toliko dobra da automobil doslovno stane sam. Od drugih zgodnih opcija tu je i namještanje oštrine volana pa svaki vozač može namjestiti vožnju po svom guštu.

Volvo može pohvaliti sjajnim ubrzanjem, no ovaj automobil osobno mi je nekako više za mirnu i staloženu vožnju. Udoban je pa će biti sjajan i za duža putovanja, a na autocesti ćete osjetiti kako je vožnja s Volvom jako relaksirajuća. Tih i miran je i u gradu, gdje mu prepreke ne predstavljaju nikakve rupe, ležeći policajci i slične peripetije na našim cestama.

Iako ga mnogi tako ne percipiraju, Volvo je premium marka automobila. Cijena ovog modela starta od 54.995 eura, a cijena našeg testnog modela iznosi 68.834 eura

Rijetko kada je vožnja bila toliko ugodna kao tih dana. Možda je do auta, do njegove konstrukcije, udobnosti, alkantare koju obožavam, a koja se nalazila na sjedalima, a možda je i do mog dojma samog automobila. Čak mi niti posjet punionicama s Volvom nije bio tlaka kao inače.

Taj mali, zgodni, crni SUV, bio je baš po mojem guštu i uživala sam u svakom kilometru s njime. Kad jednom osjetite sve čari i sav luksuz Volva, vjerujte mi na riječ, poželjet ćete se svakog dana voziti u njemu…

Specifikacije

Volvo XC40 Recharge Twin 408hp Ultra

Paket opreme: Ultra

Motor: Elektro

Pogon: 4x4

Snaga: 408 KS

Okretni moment: 660 Nm

Veličina baterije: 75 kWh

Ubrzanje 0-100: 4,9 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 21,9 kWh/100 km

Doseg: 380- 420 km

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 53.011,61 eura

Cijena testnog modela: 68.834,24 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila).

