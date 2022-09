O električnim automobilima javnost ima podijeljeno razmišljanje, a mnogi vozači i dalje su jako "hejterski" nastrojeni prema vozilima koja bi, kako stvari stoje, trebala biti naša budućnost. Svaki automobil, pa tako i električni, ima svojih mana i vrlina, a jedan električni u kojem sam nedavno pronašla puno vrlina je Volvo C40 – potpuno električni SUV Coupe koji je nedavno bio na testu u našoj rubrici "Ženski kut".

Riječ je o prvom Volvovom isključivo električnom modelu koji je predstavljen ove godine. Iako je dizajnerski pomalo neobičan, izvana se izvana jako dobro može vidjeti da je to Volvo. Odaju ga, naime, neki tipični njihovi detalji.

Da je riječ o coupe liniji najbolje ćete vidjeti straga gdje mu se nalaze jako fora svjetla, a posebna priča su i prednja pametna svjetla, koja izgledaju kao Thorov čekić, kaže Volvo. Automobil je izvana jako atraktivan, a dozu atraktivnosti i nabrijanosti daju mu i felge od 20 cola s kojima izgleda jako moćno. Naš testni model došao nam je u predivnoj plavoj boji, koja se službeno naziva Fjord blue.

Iako ga možda mnogi ne percipiraju tako, Volvo spada među premium klasu automobila, a za njega se kaže da je jedna od dražih marki arhitekata i liječnika; odnosno, malo imućnijih ljudi koji ne žele da njihov automobil odmah na prvu otkrije koliko im je dubok džep.

Interesantno zapravo, jer i dan danas, nakon što je i pticama na grani jasno kakvi su automobili Volvo, ljudi i dalje često tu marku ne percipiraju kao luksuznu.

Kvaliteta i profinjenost

A trebali bi, jer luksuz, elegancija i finoća pršte iz njega čim otvorite vrata i zavirite u njegovu unutrašnjost koja će vas u sekundi opčiniti. U čemu je kvaka? Sve se u Volvu doima jako jednostavno kada pogledate, a opet, materijali su kvalitetni i profinjeni pa će vam odmah biti jasno da je ovo automobil ipak malo bolje kvalitete.

Prvo što sam primijetila kada sam otvorila vrata našeg testnog C40 je topla unutrašnjost, zahvaljujući plavim tepisima na podu, te istom takvom plavom materijalu na vratima. Volim kada su automobili tako jednostavno, a tako efektno usklađeni, a Volvo je to super napravio s vanjskim i unutarnjim bojama.

Druga stvar koja mi je odmah privukla pozornost su sjedala napravljena od alkantare. Važno je za napomenuti da u njihovoj ponudi nema kože zbog ekologije, odnosno zeleni Šveđani su "vegan friendly", pa kožu u ovom automobilu odmah možete otpisati. Sjedala imaju opciju grijanja, a tu je i opcija memorije sjedala. Zgodan detalj na njima je i mala švedska zastavica sa strane.

Na dijelovima kokpita nalaze se neobični detalji, odnosno plohe koje danju izgledaju jako fensi, a noću svijetle što mi je bilo totalno kul.

Glavni ekran nalazi se u sredini kokpita, okrenut je okomito kao tablet, a oko njega se nalaze otvori za ventilaciju. Na njemu se sve namješta – od klime preko funkcija automobila pa do navigacije.

Što se navigacije tiče, u Volvu koriste Google karte, a meni osobno totalno oduševljenje pri korištenju bile su dodatne informacije koje vam se prikazuju. Točnije, navigacija vas informira s koliko posto baterije ćete doći na zadanu destinaciju. Pošto nisam ljubitelj vožnje na rezervi, odnosno na zadnjim trzajima baterije u slučaju električnih automobila, meni je ta opcija zaista pomagala te sam uz nju na dužem putovanju bila puno sigurnija (i puno manje nervozna nego bih inače bila).

Također, na glavnom ekranu možete pratiti i koliki vam je doseg baterije, a Volvo vam pokazuje, ovisno o ekonomičnosti vaše vožnje, kolika je najveća i najmanja kilometraža koju možete prijeći. Nama je najčešće ona prosječna, optimalna, bila i najtočnija za vrijeme testa.

C40 opremljen je brutalnim Harman Kardon zvučnicima pa će u automobilu posebice uživati ljubitelji dobrog zvuka. Auto ima i opciju bežičnog punjenja, ali i USB-C utičnice za "normalno“ punjenje preko kablova.

Zapremnina prtljažnika iznosi 413 litara, a spustite li sjedala, dobit ćete ravan pod te puno više prostora za prevoženje nekih većih stvari. Super stvar je što i sprijeda ima mali prtljažnik zapremnine 31 litar, u koji možete spremiti kablove za punjenje automobila pa vam ne smetaju u prtljažniku.

Naš testni Volvo došao nam je u super nabrijanoj verziji s dva motora, po jedan na svakoj osovini, a pokretalo ga je 408 konja. Inače, 408 električnih konjskih snaga znači da automobil ima brutalno ubrzanje, a iz Volva kažu da stotku ova jurilica hvata za 4,7 sekundi. Usporedbe radi, Porsche 911 iz 2012. godine do 100 je išao za 4,8 sekundi. Impresivno Volvo, nema što! Kada ubrzate, automobil vas doslovno zalijepi za sjedalo, i zapravo tek tada shvatite da se ispod ove ljepote i šminke skriva moćna zvijer.

Za one kojima je to možda previše, tu je i slabiji model s 231 KS i manjom baterijom, a za one koji nisu ljubitelji coupe linije, a zbog tih linija je uostalom i sam C40 nešto nepregledniji straga, postoji i "normalna“ verzija, odnosno kompaktni SUV XC40 u kojem problema s preglednošću nećete imati.

Volvo je nevjerojatno siguran automobil, koji se može pohvaliti sa 5 zvjezdica na EuroNCAP testu. Prepun je sigurnosnom opremom kao što je primjerice adaptivni tempomat, automatsko kočenje, sjajna 360 kamera za lakše parkiranje i bolju preglednost,…I ono najvažnije, oprema provjereno radi. Igrom slučaja na našem testu, a zbog prenaglog kočenja automobila koji se nalazio ispred nas, naš je Volvo primijetio da je u pitanju potencijalna opasnost te je zakočio, a prije toga stisnuo nas sigurnosnim pojasevima za sjedalo. Priznajem, nismo se nadali, malo te čak i prepadne kada imaš kontrolu nad vozilom, a ono odjednom samo odluči stati jer je prepoznalo nešto što njemu predstavlja opasnost. No nakon takvog iskustva, sigurnost u vožnji više ne dovodiš u pitanje i osjećaš se nekako puno sigurnije.

Do mora bez punjenja

Baterija u Volvu C40 kapaciteta je 75 kWh, a deklarirani doseg automobila je 440 kilometara. U nekim realnim uvjetima, C40 prijeći je od 380 pa na više kilometara s jednim punjenjem.

Što se tiče potrošnje, nama se ona na testu kretala od 17 kWh pa do 24 kWh, ovisno o uvjetima vožnje, no neki prosjek koji možemo izvući je 20-ak kWh, što je zapravo sjajno. Također, ima i brzo punjenje pa će vam za do 80 posto baterije trebati manje od pola sata.

Svaki puta kada s nekim razgovaram o potencijalnoj kupovini automobila, čujem jednu te istu stvar: "Neću ga kupiti ako s njim ne mogu doći na more bez stajanja“. Ovu rečenicu čula sam nebrojeno puta pa pošto je to more ljudima toliko bitno, odlučila sam i ja s električnim Volvom na more.

Ruta od Zagreba do Zadra bila je ista kao i inače s bilo kojim automobilom – dio autoputa, pa dio stare ceste pa potom ponovo dio autoputa. Uvjeti su bili kao i inače – brzina po ograničenjima, klima je radila. Apsolutno ništa nije bilo drugačije nego inače, osim što je auto išao na struju.

Iz Zagreba smo krenuli s 93 posto baterije, a na konačno odredište stigli smo s 27 posto baterije. Do novog punjenja, još smo se vozikali po gradu te do aerodroma i sve je to naš Volvo izdržao, baš kao i svaki drugi benzinac ili dizelaš. Na povratku kući također nismo trebali stajati te nadopuniti bateriju.

Bit ću vam iskrena – nakon toga, pao mi je veliki kamen sa srca, ali i cijela moja percepcija električnih automobila promijenila se s tim putovanjem.

Nije isto, jer jedno je natankati benzin i krenuti dalje ili čekati sat-dva da nadopunite bateriju. Ali s dobrim planiranjem i kada malo pohvatate konce koje punionice su bolje, a koje malo manje bolje pa ih izbjegavate, vožnja s električnim automobilom postaje čisti užitak i ogromna zabava.

C40 je sjajan na autocesti, gdje je uglađen, tih i nekako relaksirajuć. Na otvorenoj je cesti poput prave male munje, no zbog svoje visine i težine voli se naginjati u zavojima. No nema veze, jer ovom ćete automobilu oprostiti sve "nedostatke“ – i naginjanje u zavoju i nešto lošiju preglednost, jer sve to Volvo vješto kompenzira nekim drugim stvarima u kojima je sjajan.

Primjerice, jedan je od boljih automobila i što se same udobnosti tiče, koju ćete posebice osjetiti na dužim putovanjima, ali i u gradu gdje nam znaju dosađivati šahtovi i ležeći policajci. Interesantno, jer s obzirom na težinu i veličinu felgi, auto uopće nije tvrd u vožnji.

Ako mene pitate, C40 zapravo je idealan. On je atraktivan izgledom, profinjen iznutra, udoban je, potrošnja mu je prihvatljiva, doseg dobar. On je super za duža putovanja, ali i za ona kraća po gradu. Savršeno je profinjen, ne odstupa od svoje poznate kvalitete i to je njegova najveća čar. S Volvom zapravo, kako mi je to jedna poznanica najbolje opisala, "nikakvih problema nemaš“…

Specifikacije

Volvo C40 Recharge 408hp AT ULTRA

Paket opreme: Ultra

Motor: Elektro

Pogon: 4x4

Snaga: 408 KS

Okretni moment: 660 Nm

Veličina baterije: 75 kWh

Ubrzanje 0-100: 4,7 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 19,8 kWh/100 km

Doseg: 380- 420 km

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 420.000 kuna

Cijena testnog modela: 545.481,57 kuna (bez uključenih poticaja za električna vozila).

