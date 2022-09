Sve češće na našim cestama imamo prilike vidjeti automobile koji imaju takozvanu SUV-coupe liniju, a jedan smo takav nedavno imali prilike testirati u našoj rubrici „Ženski kut“. Na test nam je stigao Volkswagenov model Taigo, interesantni automobil koji uopće nije trebao doći na europsko tržište, no spletom okolnosti, Taigo na kraju ipak uspješno krstari našim cestama.

Iako se radi o gradskom crossoveru, napravljenom inače na bazi Pola ali s elegantnom coupe linijom, mi smo na našem testu ovaj automobil odlučili testirati na malo duže pruge te mu dati priliku da se dokaže (i pokaže) na dužem putovanju. Je li udoban ako s njim idete na more? Hoće li odraslim osobama straga biti komotno na dužim relacijama? Koliko troši kada ga malo provozate i ispušete? Sva ta pitanja postavljala sam si prije testa te sam željela dobiti odgovor na njih.

I jesam, a rezultat našeg testa na duge pruge i više je nego zadovoljavajući….

Prvi test - prolazak

Ako često putujete, ili ako se vaš život povremeno odvija „na dvije relacije“, jedna od važnijih stvari kod automobila zasigurno će vam biti prtljažnik. To je bila jedna od prvih stvari koje sam primijetila na ovom automobilu. Premještajući prtljagu iz jednog automobila u drugi, odmah mi je za oko zapelo da je prtljažnik u Taigu zaista prostran i velik.

„Sa stvarima sigurno nećemo imati problema“, rekla sam. Njegova zapremina iznosi 440 litara, što je više od prosjeka klase i to se stvarno primijeti čim otvorite poklopac prtljažnika. Također, prtljažnik je na dvije etaže, a kada spustite stražnju klupu, dobit ćete ravan pod, a na veselje svih vozača, ispod podnice nalazi se i rezervna guma, koja je danas prava rijetkost u automobilima. Prvi mini-test naš je Taigo već kod prtljažnika uspješno prošao…

Mnogi ljudi dosta su skeptični prema ovakvim automobilima, no voljeli ih ili ne voljeli, činjenica je da oni izvana izgledaju jako atraktivno. Naš testni model došao nam je u R line opremi pa je auto i zbog toga, odnosno detalja koji se nalaze u sklopu tog paketa opreme, još atraktivniji.

Kada ovaj model pogledate s boka, shvatit ćete koliko je automobil seksi, a upravo iz te perspektive se najbolje vidi da je auto povišen u crossover stilu. Za dodatnu dozu atraktivnosti tu je i LED lajsna na prednjoj masci, a valja spomenuti i interesantnu svjetleću projekciju iz retrovizora koja noću izgleda jako fora.

Što se svjetala tiče, ona nisu samo atraktivna već su i pametna. Naime, njegova IQ Light svjetla neće zaslijepiti vozače koji vam noću dolaze u susret. Meni osobno je to jako od koristi pošto nisam ljubitelj noćne vožnje, tako da mi je super da auto praktički sam pazi na izmjenu dugih, odnosno kratkih svjetla.

Pogled prema višoj klasi

Generalni dojam izvana jako je dobar i Volkswagen je napravio vraški dobar posao što se izgleda tiče. Nije niti čudno, jer inspiracija za ovaj automobil bila su SUV-coupe vozila iz više klase, na koje Taigo neodoljivo podsjeća kada ga malo bolje promotrite.

Baš zbog svega toga, odnosno zbog sjajnog feedbacka koji ovaj automobil izaziva, interesantna je činjenica koju sam odmah uvodno spomenula, a to je da ovaj model prvotno nije planiran za europsko tržište. S druge strane, Brazilci su ga upoznali još 2020. godine , a kod njih se Taigo zove Nivus. Taigo pojačava VW-ovu ergelu takozvanih T-vozila, a njegovo ime izvedeno je od riječi tigar i tajga.

Oni koji su barem jednom u životu vozili neko Volkswagenovo vozilo, jako dobro znaju da su neke stvari u njihovim automobilima nepromjenjive i sjajne. Između ostalog, tu prvenstveno mislim na njihovo famozno podvozje, koje je meni osobno fantastično. Čvrsto, sigurno, stabilno, a opet spremno da svaki njihov model u kombinaciji s turbinom, kada malo jače pritisnete papučicu gasa, pretvori u zvijer. Zbog toga, svaki njihov model ima magične moći da se od pomalo dosadnog, sigurnog automobila pretvori u malu jurilicu s kojom ćete se nevjerojatno zabaviti. I to je najveća čar kod njih – po izgledu to nećete zaključiti. Ali kada sjednete i testirate sve njegove mogućnosti, tada shvatite da ste sjeli u sve, samo ne u jedan prosječan, pomalo dosadan automobil, jer oni koji guštaju u vožnji s njihovim modelima sigurno neće biti razočarani.

Dva motora

Kod Taiga nema previše kompliciranja s motorima. U ponudi su dva benzinska motora – 1,0 s 110 KS i 1,5 s 150 KS. Naš testni nam je došao sa 150 konja koji su bili i više nego dovoljni da svaki dio našeg puta uspješno savladamo (o kakvoj god da se cesti radi), a zbog već spomenutog podvozja, zavoje na staroj cesti do mora smo prolazili kao od šale, iako je riječ o crossoveru. Snage, dakle ima dovoljno, i jako fino vuče, a njegov automatski DSG mjenjač radi bez greške.

Da rezimiram njegovu vožnju – u gradu je snalažljiv i spretan zbog veličine, na otvorenoj cesti drži se sjajno, kao i na autoputu gdje nema problema s ubrzanjem. Po svemu kako se ponašao na cesti i u vožnji, imala sam osjećaj da je on crossover samo izgledom, dok su vozne karakteristike idealan spoj drugih tipova vozila.

Kad smo već kod vožnje, treba spomenuti i njegovu potrošnju. U gradu je Taigo trošio oko 7 litara, dok je na duljem putu gdje sam kombinirala putovanje autocestom i starom cestom, potrošnja bila 5,5 litara što je izvrsno s obzirom da činjenicu da auto ima „benzinskih“ 150 konja.

Moderno i klasično

Što tiče njegove unutrašnjosti, za nju bih kazala da je podijeljena: dio je moderniji, a drugi dio je „stara škola“. U modernije segmente svakako spadaju glavni ekran koji je responzivan te ima neke totalno fora funkcije, kao i klima koja je izvučena, a namješta se „na dodir“. Super mi je što se primjerice temperatura može podesiti tipkanjem po zaslonu, ali i povlačenjem prsta po slideru.

Na glavnom ekranu nalazi se pregršt opcija koje se mogu namjestiti – od jačine osvjetljenja pa sve do sigurnosnih opcija kao što je lane assist primjerice. Meni je daleko najjača stvar na ekranu bilo šaltanje stanica na radiju – dovoljno je, naime, da samo mahnete rukom pred ekranom i stanica se prebaci. Jednostavno i praktično. Tu je dakako i vozačev displej koji je jako velik, a na kojem se nalaze sve relevantne informacije koje su vam potrebne u vožnji.

Spomenula sam i ovaj „stara škola“ dio; to se zapravo odnosi na sve ispod klime – mjenjač, ispod toga prava „old school“ ručna (često to ističem u tekstovima, no vrijedi ponoviti – za mene je takva ručna jedina prava ručna, nisam fan električnih), a onda ispod u upaljač te standardni pretinac između vozačevog i suvozačevog sjedala.

U Taigu imate i nekolicinu praktičnih stvarčica kao što su mali pretinac za karticu te prostor u velikom pretincu ispred suvozača u kojem možete čuvati žetone za kolica kada idete u kupovinu. Osobno mi je to sa žetončićima odlično i jako praktično, jer kada obavljate tjedni shopping, nikada nećete trebati razmišljati imate li koju kovanicu za kolica ili vječno tražiti taj žetončić u novčaniku kao što primjerice ja tražim. Taj je mini pretinac zapravo sitnica koja spašava našu svakodnevnicu – to se cijeni!

Iako se možda izvana čini da straga nema dovoljno prostora zbog coupe linije, ostala sam ugodno iznenađena jer je mjesta za nas četvero u automobilu bilo dovoljno. Dakle, odrasli putnici straga koji su se vozili nisu imali nikakvih problema u vožnji – štoviše, zaspali su kao bebe u vožnji, što je jasni pokazatelj da im je bilo ugodno i udobnu u Taigu.

Ispušni ventil

Položaj vozačevog sjedala nešto je viši, no ne pretjerano, a preglednost straga je nešto lošija u odnosu na ostale automobile zbog već spomenute coupe linije. Kada sam prvi puta sjela u takav model automobila, to mi je bilo dosta nezgodno, no shvatila sam da kako čovjek više vozi takve automobile, tako se i navikne na tu manju preglednost.

Osobno, taj dio kompenziram puno češćim korištenjem retrovizora te se više pouzdajem u parking senzore. No kažem – ta smanjena preglednost nije novina, to je kod SUV-coupe vozila jednostavno tako zbog „anatomije“ ovih modela.

Ne gledamo svi jednako na automobile. Nekima su oni samo nužno sredstvo za prijevoz od točke A do točke B, dok su drugima puno više od toga. Prvenstveno zabava, a onda i svojevrsni ispušni ventil.

Ako ste među ovim drugima koji traže zabavu i koje vožnja opušta više od bilo kakvog wellnessa, ozbiljno razmislite o Taigu. S jedne strane, Taigo će biti vaš najbolji suputnik u svakodnevnom životu, praktičan i koristan, dok je s druge strane iznenađujuće zabavan u vožnji.

Taj spoj atraktivnog izgleda i tog, već s moje strane toliko hvaljenog, podvozja učinit će da svaki prijeđeni kilometar s ovim automobilom bude čisto uživanje. Taigo vam neće stvoriti stres u vožnji, a ako i niste među onima koji aute gledaju kao što ih ja gledam, samo jedan đir s njim mogao bi promijeniti vaše razmišljanje o automobilima. On ispod lima nosi tu neku magično privlačnu energiju koja će vas totalno zaluditi…

Specifikacije

Volkswagen Taigo 1.5 TSI DSG R-Line

Paket opreme: R-Line

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1498 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 150 KS

Okretni moment: 250 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,3 sek

Maksimalna brzina: 210 km/h

Mjenjač: Automatski, 7-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,2 l/100km

CO2: 140 g/km

Cijena osnovnog modela: 151.332 kuna

Cijena testnog modela: 236.570 kuna.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.