Iz dana u dan, dizelaši su sve bliže tome da postanu dio povijesti. Dizel, koji je nekada bio jeftiniji i većini ljudi financijski prihvatljiviji od benzina, danas je skuplji, a prema najavama stručnjaka, u budućnosti je moguća i njegova nestašica.

Brojni proizvođači automobila izbacili su, ili iz svoje ponude izbacuju, ovu vrstu motora, posebice sada kada je Europska unija najavila zabranu prodaje novih automobila s motorima na unutarnje izgaranje, a koja bi na snagu trebala stupiti 2035. godine. Struja i zelene prometne politike dizel će poslati u ropotarnicu povijesti, a mnogi se pitaju što će u trenutnim okolnostima biti zamjena za dizelaše.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pioniri hibridnih pogona

Benzin to još uvijek nije, struja koliko god se trudi i dalje je još u samim povojima, pa trenutno mnogi zamjenu za dizelaše vide u hibridima. Hibridi i dizelaši imaju dvije zajedničke stvari i dodirne točke – gotovo su "nepoderivi" i malo troše…

Japanski proizvođač automobila Toyota spada u same pionire hibridne tehnologije u automobilima. Iza njihovih inženjera je preko 20 godina iskustva rada i usavršavanja hibridne tehnologije koja je započela s kultnim Priusom. Danas se gotovo svaki njihov model može kupiti i u hibridnoj verziji.

Među njima je i crossover C-HR, hibrid pomalo avangardnog izgleda koji je na tržište lansiran 2017. godine, a čije novo izdanje uskoro očekujemo i u Hrvatskoj. Vanjski dizajn Toyote C-HR je zaista poseban, s nekoliko naglašenih linija s boka koje karoseriji daju volumenast izgled te neuobičajenim stražnjim dijelom gdje se ističu dva spojlera, što automobilu daje pomalo sportski izgled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, sva čar ovog automobila krije se u njegovom hibridnom motoru, a koji je zaslužan za izrazito nisku potrošnju Toyote C-HR. Toliko nisku da smo se u jednom trenutku upitali jesu li hibridi novi dizelaši? Da malo preciziram – mogu li hibridi zbog svoje niske potrošnje postati popularni kao što su to nekoć bili dizelaši?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Činjenica jest da su hibridi u samom startu skuplji, no koliko god to neki ne žele priznati i teško prihvaćaju, dizel je passe. Niz je čimbenika na to utjecao, no najviše, barem što se Europe tiče, zelene politike Europske unije te geopolitičke prilike, odnosno rat u Ukrajini, zbog kojih su porasle cijene energenata.

Hibridi imaju ono zbog čega su dizelaši bili toliko obožavani – malu potrošnju i jako su izdržljivi. Primjerice, naš testni C-HR došao nam je s automatskim CVT mjenjačem, koji je poznat po svojoj velikoj izdržljivosti. Dobro upućeni kažu da CVT mjenjači mogu izdržati gotovo milijun kilometara vožnje bez ikakvih problema, što je stvarno impresivno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne ide iznad 5 litara

Na našem testu, C-HR smo isprobali u gradu, na otvorenoj cesti i na autocesti. C-HR kreće u tišini, a pri manjim brzinama gotovo pa da ne koristi benzinski motor već sve odrađuje na bateriju. Baterija se pak puni regenerativnim kočenjem tako da je u gradu gdje puno kočimo baterija uvijek puna. Valja istaknuti i da su prednost ovog automobila u gradu i njegove kompaktne dimenzije.

I na otvorenoj cesti pri brzinama do 80 km/h, C-HR je malo trošio. U toj vožnji više ga je pokretao benzinski motor nego baterija, no takvi automobili uvijek pronalaze način pa kombiniraju vožnju, što u konačnici pozitivno utječe potrošnju. Na otvorenoj cesti shvatili smo i da za jednog crossovera, sasvim solidno leži u zavojima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada smo se popeli na autocestu, skočila nam je i potrošnja. No, ne pretjerano, jer i u tim uvjetima s Toyotom C-HR nismo prelazili 5 litara. Pri bržoj vožnji auto je bio glasniji, no to pripisujemo CVT mjenjaču koji je, kako smo već ranije rekli, izdržljiv, ali i nešto bučniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U samo sat vremena testiranja koji smo proveli za potrebe ovog teksta, moglo se vidjeti koliki je štediša. Vozeći ga nešto duži period, teoriju da su hibridi nasljednici dizelaša mogu samo dodatno potvrditi i zapečatiti.

Oni su zapravo idealna vozila za razdoblje koje nam prethodi. Zahvaljujući bateriji, jednim djelom su na struju, no istovremeno nećete imati potrebe navlačiti kablove i tražiti punionice. Također, njihov veliki plus je i to što manje zagađuju okoliš od konvencionalnih automobila.

Atraktivan izgledom, ali i cijenom

Toyotini hibridi su pouzdani, a njihova vozila su poznata i po dobroj sigurnosnoj opremi koja dolazi "standardno" uz automobil jer kako kažu – kod njih "sigurnost nije opcija".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

C-HR dizajnom odudara od ostalih automobila. Ističe se. Drugačiji je izgledom, razigran je duhom, a istovremeno je siguran i suveren na cesti.

Dobra je vijest da na Toyotu C-HR nećete čekati jer ih ima na zalihama, a vaša može biti po akcijskoj cijeni od 29.836,16 eura.

Isplati li se? Moje je mišljenje da se isplati, a dio će se svakako na neki način vratiti kroz godine kroz nižu potrošnju. Uostalom, nikada nikoga tko vozio Toyotu nisam čula da se žali na svoj auto, a to je i više nego dovoljan razlog da auto dobije palac gore…