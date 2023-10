Iz autoindustrije nam svako malo dolazi nešto novo. Neki modeli kako su došli, tako su i prošli. No, s druge strane, ima i modela koji već dugi niz godina uspješno egzistiraju na tržištu te odolijevaju svim mogućim promjenama trendova. Među takvima je i Renault Clio, jedan od najuspješnijih modela francuskog automobilskog proizvođača.

Ovaj automobil, na tržištu je već 33 godine, a odnedavno se može kupiti i s hibridnim pogonom, što je, usudit ću se reći, u potpunosti transformiralo ovaj gradski auto. Clio hibrid nedavno nam je došao i na test u rubriku "Ženski kut", a njegove vozne sposobnosti koje su itekako poboljšane testirali smo na relaciji Zagreb-Zadar.

Kažu ljudi da neke vrste vina što su starije, to su bolje. Pa, isto bismo mogli reći i za ovaj automobil. Kako vrijeme odmiče, tako popularni Clio, koji je dva puta do sada proglašen Europskim automobilom godine, a što je rijetkima uspjelo, postaje sve bolji na cesti, ali i sve praktičniji za svakodnevne potrebe korisnika.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Renesansa s dolaskom hibridnog motora

Kako je Clio uopće "preživio" sve transformacije koje su se u zadnjih 30 godina događale na tržištu? Gradski automobili postaju passe, a njih, kao uostalom i sve modele, zamjenjuju crossoveri i SUV-ovi koji su postali ultimativni hit i vladari europskih cesta. Kako su godine prolazile, tako je i Clio postajao sve veći i praktičniji, malim je koracima ulazio u domenu kompakta pa ga sada sve manje možemo nazivati gradskim autom, a sve više kompaktom. Zbog toga, ali i novih tehnologija u svakoj novoj generaciji, Clio je opstao te je i dan danas jedan od najpoznatijih automobila u Europi.

Transformaciju izvana pratila je i transformacija iznutra, ali i ispod haube gdje je većina Renaultovih modela doživjela procvat kada je u njih ugrađen hibridni motor, a koji je u potpunosti je promijenio doživljaj i vozačke sposobnosti u apsolutno svakom modelu. I ranije sjajnom Cliu, ova je motorizacija, ako mene pitate, donijela je svojevrsnu renesansu i od auta napravila kompakt kojeg ne želite prestati voziti. A sam Clio je, usudit ću se ići toliko daleko, postavio nove standarde vožnje u svojoj klasi.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Renault Clio E-tech Engineered 145 na test nam je stigao u jako lijepoj Iron plavoj boji, a koju dodatno ističu crni i zlatni detalji izvana. Decentne zlatne obrube primijetit ćete i u kabini vozila, a koji se sjajno stapaju s pomalo sportskim lookom kojem doprinosi rupičasta koža na volanu te imitacija karbona na kokpitu i na vratima.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Što se tiče samog prostora unutra, iako je riječ o autu koji je dimenzijama manji nego auti koji su sada popularni (crossoveri i SUV-ovi), prostora ne nedostaje. Doduše, valja kazati da hibridni Clio zbog baterije ima nešto manju zapremninu prtljažnika od "običnog“ Clia - 300 litara naspram 390 litara. S obzirom da sam imala prilike voziti oba modela, iz prve ruke mogu reći da to zapravo i nećete primijetiti.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ono što ćete svakako primijetiti je udobnost sjedenja tijekom vožnje. Naime, na put sam kretala s dosta gadnim bolovima u leđima te sam se bojala da bi trosatna vožnja mogla dodatno pojačati tu neugodnu bol. Ispostavilo se, međutim, da sam se uspjela toliko fino namjestiti da sam tijekom putovanja zaboravila da me bole leđa. Tek kada sam izašla iz auta, sjetila sam se, odnosno osjetila sam bol, koja se na moje veliko veselje nije pojačala zbog sjedenja i vožnje. Ako to nije dobar pokazatelj udobnosti, onda zaista ne znam što je…

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Pogon u ovom automobilu "sklopljen" je od 1,6 benzinskog motora, dva elektromotora, multi-mode prijenosa i litij-ionske baterije kapaciteta 1,2 kWh. Njegova baterija se puni sama, odnosno puni se tijekom vožnje, tako da nećete imati problema s natezanjem dosadnih kablova.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Vožnja bez zamjerke

Već smo puno puta u našim testovima konstatirali da su hibridi sjajni za grad. Njihova odlika je mala potrošnja, a sam Clio čak do 80% vožnje u gardu može odraditi na bateriju, što će u konačnici rezultirati 40% manjom potrošnjom goriva. S obzirom da ima bateriju, jako je tih, a zbog svojih kompaktnih dimenzija io jako spretan po gradskim ulicama. Njegova gradska potrošnja na testu kretala se između 4,5 i 4,8 litara.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

No, hibridi su odlični i za duže relacije, odnosno vožnju autocestom. Iako se na autocesti vozimo puno većom brzinom nego u gradu, prosječna potrošnja na našem putu iznosila je 5,1 litar. Što se pak same vožnje tiče, nekako mi se do sada pokazalo da sve više od 130 KS na autocesti radi ko' urica, odnosno bit će vam sasvim dovoljno da vas auto ne usporava tijekom vožnje. Clio ima 145 KS što je super, a dodatni benefit je i onaj "električni šus" koji osjećamo kod auta s baterijama, tako da se on po potrebi bez beda zalaufa, što je izvrstan "dodatak" kod pretjecanja. Dakle, s obzirom na svoje dimenzije, snage mu ne nedostaje.

Ipak, najzabavniji dio vožnje s Cliom je otvorena cesta, u mojem slučaju stara cesta preko Plitvica. Na toj trasi auto mi je bio najzabavniji. Fino je ležao na cesti, dobar je u zavojima, ne naginje se kao što se primjerice naginju crossoveri, a trošio je 4,9 litara.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Niti u jednom trenutku nisam čula, ili osjetila, da se Clio muči na cesti i cijeli je put protekao bez ijedne zamjerke i bilo kakvih poteškoća. Možda sam malo subjektivna jer volim hibride, ali da mora birati između benzinca i hibrida, bez razmišljanja biram hibrida, zato jer auto jednostavno ljepše vozi.

Hibrid je jednostavno bolji...

Hibridne tehnologije automobilima su udahnule neku novu dušu, a kod Renaulta je to baš jako istaknuto i čini jako veliku razliku. Hibridni Clio ne može se mjeriti s Cliom benzincem. Oba auta su dobra, ali hibrid je bolji – zvuk je ljepši, mjenjač bolje radi, a vožnja je ugodnija i "glađa".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Inače, u Hrvatskoj je nedavno predstavljeno novo izdanje Clia, a osim što je ušminkan i ljepši izvana, novi model može se pohvaliti brojnim poboljšanjima koje korisničko iskustvo i samu vožnju čine još i boljom.

Do sada je Clio za mene bio gradski kompakt. S hibridnim motorom, moje se mišljenje o ovom automobilu u potpunosti promijenilo. Zadivljena sam onime u što se pretvorio, a još više sam zadivljena kako je ovaj auto transformirao samo korisničko iskustvo, a u konačnici i vožnju…

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.