Iako su mu 33 godine, Renault Clio i dalje neumorno žari i pali europskim prometnicama. Da se ovaj legendarni automobil, koji je dva puta proglašen europskim autom godine te se nalazi među rijetkim sretnicima koji se time mogu pohvaliti, ne predaje, dokaz je i njegovo osvježeno izdanje koje je u srijedu predstavljeno u predivnom ambijentu restorana Stara škola nedaleko od istarskog grada Buje.

Nova faza Clia koja je danas predstavljena hrvatskim novinarima i javnosti u fokus stavlja dizajnerski pristup koji u središte stavlja ljude i tehnologiju. Kako kažu iz Renaulta, marka kroz redizajn želi ponuditi suvremenije, upečatljivije i održivije automobile za život i uživanje, a koje su utemeljene na već stečenim vrijednostima.

Novi svjetlosni potpis

Potpuno obnovljeni prednji kraj automobilu daje moderniji, pa nekako i ozbiljniji izgled, koji je evoluirao kroz pet generacija modela koliko ih je do sada predstavljeno, a osim nove prednje maske, novitet je i novi prepoznatljivi svjetlosni potpis, koji će u budućnosti zasjati na svim modelima marke.

Odnosno, svjetla u obliku slova C koja su do sada krasila njihove modele postaju povijest, a zamjenjuju ih svjetla koja, kada ih spojite, tvore Renaultov logotip.

Renault kaže da je stil novog Clia primamljiviji i elegantniji, a njegova upečatljiva i nadasve chic unutrašnjost ilustrira novi dizajnerski smjer marke. Poboljšanja u putničkom prostoru odnose se i na nove presvlake i nove materijale iz bioloških izvora, a koje daju suvremen pečat novom Cliju te značajno poboljšavaju dojam kvalitete i iskustvo u unutrašnjosti.

Sjedala, obloge vrata i armaturne ploče inačice Techno presvučeni su posebno razvijenom održivom tkaninom sa 60-postotnim udjelom modalnih vlakana s – celuloznih vlakana iz bioloških izvora koje proizvodi Lenzing Grupa. U skladu sa strategijom eliminacije ugljičnog otiska, novi je Clio prvi Renaultov model koji u velikoj mjeri upotrebljava modalna vlakna TENCEL. Poznata po iznimnoj mekoći, ta su vlakna dobivena iz obnovljivog izvora – prirodnog drva koje potječe iz poluprirodnih europskih šuma kojima se gospodari na održiv način i koje rastu bez upotrebe kemijskih gnojiva ili umjetnog navodnjavanja te apsorbiraju velike količine ugljičnog dioksida.

Modalna vlakna TENCEL proizvedena su uz pomoć obnovljive energije i nose znak za okoliš EU-a – oznaku okolišne izvrsnosti koji se dodjeljuje proizvodima i uslugama koje ispunjava visoke okolišne standarde tijekom čitavog životnog vijeka.

U Cliju nisu upotrijebljeni kožnati materijali već su površine putničkog prostora obložene prevučenom zrnatom tkaninom (TEP), proizvedenom od kombinacije vlakana iz bioloških izvora i poliesterskih vlakana.

Riječ je o materijalu koji zahtijeva manje vode i energije pri bojenju (za razliku od bojenja konvencionalnim postupkom) i koji, uz zaokret u pogledu kožnatih materijala, potvrđuje održive vrijednosti marke.

Armaturna ploča postala je suvremenija, sa digitalnim zaslonom bez okvira koji ovisno o inačici mjeri 7 ili 10 inča. Time je i samo iskustvo korištenja infotainmenta u novom Cliu poboljšano te je bolje.

Novi Clio ima 20 naprednih sustava koji vožnju čine jednostavnijom i sigurnijom no ikad. Ti se sustavi dijele u tri skupine: vožnja, parkiranje i sigurnost. Među najvažnijim značajkama valja istaknuti aktivnu pomoć za vozača, kameru s 360-stupanjskim prikazom i aktivno kočenje u nuždi sa senzorima za prepoznavanje biciklista i pješaka. Zahvaljujući sveobuhvatnoj ponudi sustava za pomoć u vožnji. novi je Clio jedan od najsigurnijih automobila u svojoj klasi.

Stiže i kao hibrid

Nakon Australa i novog Espacea, Clio je još jedan model koji se nudi u sportskoj, tehnički naprednoj i elegantnoj razini opreme Esprit Apline, a za koju moramo reći da zaista izgleda jako dobro. U ovoj razini opreme, auto djeluje jako suvereno i moćno.

Što se motora tiče, ponuda je jako cjelovita, a posebno veseli da novi Clio dolazi i s hibridnim pogonom koji se bazira na spoju zabavnih voznih osobina i male potrošnje. Renault je oko hibrida napravio jako dobru priču, njihovi hibridi su sjajni na cesti te izazivaju oduševljenje kod svih koji ih probaju. Najvažnije odlike hibridnog pogona u Cliu su te da do 80% gradske vožnje vozi na EV pogon, potrošnja je manja do 40%, što u konačnici može rezultirati dosegom i do nekih 900 kilometara.

Stoga veseli da će se njihov motor E-tech full hybrid 145 naći i u novom Cliu, a uz njega, kupcima će moći odabrati i motore TCe 100 LPG, TCe 90, SCe 65 te Blue dCi 100.

Cijena novog Clia kreće od 16,790 eura, dok je najskuplji hibridni model u Esprit Alpine opremi za koji ćete morati izdvojiti 28.190 eura. Dobra vijest za one koji pikiraju novi auto je i ta što će na samom početku biti i nekih popusta pa cijena zapravo starta od 16.390 eura.

U svojoj "duši“, Clio ostaje isti. No, potpuno nove stvari i elementi koji se mogu pronaći u ovom autu na neki ga način čine i "novim“. Zahvaljujući stalnim poboljšanima i evoluciji samog modela koja je došla s godinama, Clio je i dalje, 33 godine nakon njegovog "rođenja“ atraktivan, privlačan i rado viđen na cesti te nema sumnje da će istim tempom nastaviti i u novom ruku u budućnosti koja je pred njim.