Automobilska industrija svakim se danom sve više mijenja, a mijenjaju se i sami auti. Mijenja se njihov pogon, tehnologija u njima, a u posljednje vrijeme sve više promjena uviđamo i kod dizajna koji postaje moderniji, atraktivniji, pa čak možemo reći i puno hrabriji nego što je do sada bio. Među takve automobile koji se u masi modela ističu svojim drugačiji dizajnom je i Peugeot 408, za Europljane novi model predstavljen 2022. godine, a koji definitivno plijeni pažnju svojom pojavom.

Atraktivan Peugeot nedavno smo imali prilike testirati i u rubrici "Ženski kut". Peugeot 408 predstavljen je davne 2010. godine kao limuzina koja se prodavala u Kini i Južnoj Americi. No, kod nas je ovaj model sve samo ne klasična limuzina. Svojom dužinom, Peugeot 408 s boka izgleda kao limuzina, no upravo iz tog kuta primijetit ćete njegovu coupe liniju, ali i to da je auto povišen u stilu crossovera. Pa, što je onda zapravo 408? On je sve u jednom i to je jedan od njegovih najvećih aduta.

Kupci traže svestrane aute

Vratimo li se malo u povijest, primijetit ćete da su se auti nekada drugačije birali nego danas. Postojali su mali gradski auti koji su najčešće bili kao drugo vozilo u obitelji i služili su samo za vožnju po gradu. Postojali su obiteljski automobili, najčešće su to bile neke limuzine, karavani ili nekada mega popularni monovolumeni, jako popularni su bili kompakti, dok su velike automobile (koje smo onda zvali terencima) kupovali samo rijetki koji su za to imali potrebe.

U današnje vrijeme, te su podjele izbrisane, a kupci traže automobile koji će im biti jednako dobri za gradsku vožnju do posla, ali i za izlet s obitelji. Auti nam moraju služiti u svakoj prilici i po mogućnosti, a sukladno trendovima, poželjno je da su povišeni u stilu crossovera odnosno SUV-ova. Upravo je tu priču o svestranim automobilima Peugeot jako dobro shvatio te ju sjajno primijenio i u praksi, a 408 je idealni primjer jednog takvog automobila.

Neki će reći da je Peugeot u dizajnu postao pomalo radikalan, no bolja riječ koja opisuje dizajn ovog auta je odvažnost da se napravi nešto što se razlikuje od mase. Auto se proizvodi u Francuskoj, a Francuzi za njega kažu da je neočekivan jer je drugačiji.

Veličinom se 408 smjestio između njihovih modela 308 i 3008. iako je izgled nov, neke se stvari nisu promijenile, kao primjerice prednja maska i svjetlosni potpis koji podsjeća na kljove te automobilu daje prepoznatljiv izgled. U sredini prednje maske ističe se Peugeot logo, u koji je sjajno zakamufliran senzor koji inače zna stršati i ružno izgledati. No, ne i u ovom slučaju gdje je pametno zakamufliran.

Peugeot bi vas straga mogao podsjetiti na popularne Hot Wheels autiće, a upravo s te strane je i najatraktivniji - tu su LED svjetla s tri trake, odnosno tri pandže kako kaže Peugeot te mali spojler. Naš testni model došao nam je s dvobojnom karoserijom, a kombinacija crne i exilir crvene boje izgleda stvarno sjajno.

Sportska unutrašnjost

Automobil u ovoj opremi iznutra djeluje jako sportski, a tom sportskom điru puno doprinosi i mali volan koji podsjeća na volane u Formuli 1.

Sportska su i sjedala, no unatoč tome, moramo primijetiti da su se pokazala kao jako udobna. Za kabinu možemo reći da je tipična za Peugeot – drugačija i vrlo efektna, a na nju se savršeno nadovezuje njegov infotainment koji se naziva i-Cockpit .

Da je i tu nešto drugačije nego kod ostalih sjajno se vidi na primjeru vozačevog displeja koji je napravljen u 3D verziji.

U središtu kokpita postavljen je glavni ekran veličine 10 inča, a koji se može personalizirati. Ispod njega nalazi se iToggle, odnosno još jedan ekran an dodir na kojem se nalaze prečaci do pojedinih funkcija i opcija, a ispod toga imamo još jedan red s prečacima u obliku fizičkih tipki.

Peugeot 408 je praktičan – ima dosta pretinaca, ali i veliki prtljažnik zapremnine 536 litara, odnosno 1611 litara kada se spuste stražnja sjedala. Dobra stvar je da se sjedala lako spuštaju pritiskanjem ručice koja se nalazi u prtljažniku. Da bi cijela priča o praktičnosti bila zaokružena, tu su i kukice za vješanje vrećica, mrežica, ali i trake pomoću kojih također možete nešto pričvrstiti u prtljažniku.

Dolazi kao benzinac od 130 KS i plug-in hibrid od 180 i 225 KS te isključivo s automatskim mjenjačem. Naš testni model bio je benzinac s 1.2 motorom i tri cilindra.

Auto za one koji ne žele biti prosječni

U vožnji možete birati između tri načina vožnje – Normal, Eco i Sport. Bogato je opremljen sigurnosnom opremom, kako uostalom i prilični jednom obiteljskom automobilu. Potrošnja u gradu kretala mu se između 7 i 8 litara, dok se van grada spuštala ispod 7 litara.

U gradu je lako prelazio ležeće policajce i šahtove, a pokazao se dosta spretnim iako možda izgledom ne daje takav dojam. Na autocesti je pokazao koliko je udoban, super je i za nešto duža putovanja, jako fino ćete s njim putovati, no valjda spomenuti da će pri većim brzinama auto biti nešto glasniji zbog svoja tri cilindra.

Peugeot 408 starta s cijenom od 33942 eura, dok ćete za ovakav testni koji nam je stigao u GT opremi morati izdvojiti 39.776 eura.

Peugeot 408 je za one koji ne žele biti prosječni. Drugačiji, on se svojom pojavom ističe iz mase relativno istih (ili barem, sličnih) auta. Ovaj vas auto čini drugačijima bez da mijenja vaše navike ili vaš životni stil, jer se izrazito lako i jednostavno uklapa u vašu svakodnevnicu.

Ako se želite istaknuti, ovo je auto za vas.

Specifikacije

Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 GT

Paket opreme: GT

Motor: benzinski, 1.2 PureTech, tri cilindra, 1199 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 130 KS

Okretni moment: 230 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,1 sec

Maksimalna brzina: 210 km/h

Mjenjač: automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,5 litara/100 km

CO2: 135 g/km

Cijena početnog modela: 33.942,00 eura

Cijena testnog modela: 39.776,00 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.