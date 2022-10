Opel Astra jedan je od kultnih automobila koji našim cestama voze oduvijek. Ovaj popularni model pojavio se 1991. godine kao zamjena za legendarni Kadett te se prodaje diljem svijeta pod raznim imenima. No, Astra kakvu pamtimo polako odlazi u zaborav, a ove godine na tržište je stigla potpuno nova šesta generacija ovog popularnog automobila, koju smo i mi imali prilike isprobati u rubrici 'Ženski kut'. Ukratko - s novom Astrom stigao je i novi identitet ovog vozila.

Nova Astra potpuno se razlikuje od njezine prethodnice, a izvana se odmah primijeti odvažni i novi smjer Opela, koji ćete prepoznati po novoj prednjoj masci Opel Vizor. Osim nove maske, cijela karoserija je oštrija, a sam auto djeluje jako sportski. Taj sportski izgled pojačavaju i krijesta na haubi koja se proteže sve do stop svjetla straga, a koje je pozicionirano na krovu. Ako pitate Opel kakav je to izgled, oni će vam reći – moderno njemački.

Sportski izgled još je dodatno naglašen dvobojnom karoserijom, a u crveno-crnoj kombinaciji kakva je nama bila na testu, auto izgleda kao prava mala sportska jurilica. Iako je potpuno nova i moderna, dizajneri su ostavili nešto što nas podsjeća na prvu Astru; naime, na stražnjim staklima ima ureske po uzoru na prvu Astru.

Odvažni auto za mlade

Opelov novi identitet usmjeren je prema mladim ljudima, a u unutrašnjosti dominiraju ekrani koje Opel naziva Pure Panel. Riječ je o dva ekrana (vozačevom displeju i glavnom ekranu), koji se nalaze na jednoj plohi, a koja je zakrenuta prema vozaču.

Najzabavniji dio u unutrašnjosti je glavni ekran koji se može personalizirati, a na kojem možete namještati brojne opcije i funkcije. Ako slučajno negdje zapnete, Astra ima i posebne video upute gdje pojašnjavaju kako što radi.

U vožnji i parkiranju, vozačima je na raspolaganju sjajna kamera, a upravljati pojedinim funkcijama možete i preko glasovnih naredbi. U Astri nećete naći previše fizičkih tipki, tek one nužne i praktične, što je dio Opelove filozofije "Detox to the max".

Osim što ćete se u Opelu lijepo osjećati zbog samog ambijenta i odličnih svjetlijih sjedala koja su odobrena od strane njemačkih kiropraktičara, i zvukovi u automobilu pomno su odabrani. Točnije, njih su napravili glazbenici pa su zvučni signali za pokazivače smjera ili sigurnosne pojaseve zaista posebni.

Iako se radi o kompaktu, straga ima dovoljno mjesta za ugodnu vožnju, a putnicima je na raspolaganju i naslon za ruke u koji se može odložiti mobitel i čaše, a moći ćete i prevoziti nešto duže stvari pošto Astra ima i otvor za skije.

Prtljažnik Opel Astre zapremnine je 422 litara, može biti na "dvije etaže“. Spustite li stražnju klupu, zapremnina prostora iznosi 1339 litara.

Opel Astra dolazi kao benzina, dizelaš, plug-in hibrid, a Opel je najavio da će uskoro doći i električna verzija. Naš testni model bio je benzinac s motorom 1.2 i 130 konja. Tih 130 KS bit će vam i više nego dovoljno, no pripremite se da je Astra, kada ju upalite malo bučnija te se čuju vibracije motora zbog njezina tri cilindra. Astru možete voziti u tri načina rada – eco, normal i sport, a ako želite da vam je Astra malo življa, preporučam da ju vozite u sport načinu vožnje.

Nova Astra može se pohvaliti s puno sigurnosne opreme, a među interesantnije opcije svakako spada opcija Autobahnproof u kojoj auto sam vozi i koči po potrebi.

Klasa koja izumire

Opel Astra predstavnik je klase koja izumire. Nažalost, kompakti su u zadnje vrijeme gotovo pa prava rijetkost, jer trendovi diktiraju crossovere i SUV-ove. Šteta, jer voziti jednog kompakta čista je uživancija.

Iako je Astra moderna i tehnološki napredna, ona je zapravo jako jednostavna za vožnju. S njom ćete lako upravljati, posebice ugodna za vožnju je u gradu, a veliki benefit su joj i idealni gabariti – nije prevelika, a opet, nije premala.

Ono što me posebno iznenadilo je vožnja autocestom, gdje ćete se osjećati kao da vozite limuzinu, a ne obiteljski kompakt. Potpuno novog izgleda i s naprednijom tehnologijom kakvu nudi, nova Astra zaista je pun pogodak za mlade ljude koji žele nešto više od automobila.

Jedna od najtežih stvari u automobilskoj industriji je promijeniti reputaciju pojedinog automobila, koju je određeni model već do sada stekao. No, Opelu treba skinuti kapu jer je tu prepreku itekako uspješno savladao.

Pojasnit ću vam to na svom primjeru – Astra je za mene nekada bila automobil koji su vozili moji stričevi i stariji susjedi – ne auto koji bih ja vozila. Sada je priča u potpunosti drugačija, a nova generacija Astre je automobil u kojem vidim sebe.

Kompakti, iako polako odlaze u prošlost, su totalno kul, a nova Astra to je možda i najbolje pokazala…

Specifikacije

Opel Astra Elegance 1.2 AT8

Paket opreme: Elegance

Motor: Benzinski, 3 cilindra, 1199 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 130 KS

Okretni moment: 230 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,7 sek

Maksimalna brzina: 210 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,6 l/100km

CO2: 131 g/km

Cijena osnovnog modela: 186.200 kuna

Cijena testnog modela: 246.800 kuna.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.