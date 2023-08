Terenci su uvijek bili zanimljivi automobili, a među novitetima što se tiče tog segmenta vozila je i novi Nissan X-Trail. SUV u pravom smislu te riječi, pobjednik kategorije "Najbolji veliki SUV" u izboru Ženski svjetski automobil godine 2023., ne tako davno stigao nam je an test u rubriku "Ženski kut".

Veliki automobili u gradu i nisu baš najsretnije rješenje. Uske ulice, puno automobila, (pre) malo parking mjesta, uska parking mjesta…sve to utječe na to da ljudi koji žive u gradu biraju manje i kompaktnije automobile. Bit ću vam iskrena – svaki puta kada mi na test dolazi neki veliki auto, kao primjerice X-Trail, uvijek sam u nekom laganom grču. Uvijek imam osjećaj da će mi takvi testovi biti stresni, no svaki, ali baš svaki puta ispadne da sam se bezveze stresirala. Ista priča bila je i s X-Trailom – naš test bio je dinamičan, zabavan i sve samo ne dosadan.

X-Trail je najveći Nissanov model koji se prodaje u Hrvatskoj. Proizvodi se od 2000. godine, ovo mu je 4. generacija, a do sada je prodan u gotovo 7 milijuna primjeraka. Od prvotne, kockaste verzije, X-Trail je postao atraktivan, pa mogu čak slobodno reći i ušminkani terenac, koji je od svog prethodnika viši i širi, ali i kraći za 10 centimetara.

Atraktivnosti izvana doprinose oštrije linije sprijeda, prednja maska koja izgledom podsjeća na slovo V, ali i pametna LED svjetla u dva reda.

Navigacija stvorena za putovanja

Unutrašnjost X-Traila jako je prostrana, a zahvaljujući panoramskom krovu, doima se još većom nego što je. Kada sjednete za volan, sjedalo će se automatski primaknuti zadnjem memoriranom položaju, što me meni osobno bilo super – taman kad sam iz ruku istovarila sve svoje torbe i stvari na suvozačevo sjedalo, moje vozačko već je bilo namješteno i sve što je ostalo bilo je upaliti auto i krenuti.

Od interesantnijih stvari sprijeda, treba spomenuti ogromno sjenilo za sunce (mislim da tako veliko nisam nikada vidjela) te interesantan središnji dio između dva sjedala gdje se nalaze mjenjač, birač načina vožnje te pretinci. Taj dio je "na dva kata", a donja polica toliko je velika da u nju komotno možete staviti neku osrednju žensku torbu.

Ugodnom osjećaju u automobilu doprinose i kvalitetni materijali, a obzirom da je automobil, između ostalog, namijenjen ljudima koji imaju aktivan lifestyle, materijali su vodootporni.

Vozačima je na raspolaganju vozačev ekran dimenzija 12,3 inča, potom grad-up displej na kojem se projiciraju brzina i ograničenje tijekom vožnje, dok se u sredini nalazi glavni ekran, dimenzija također 12,3 inča. On se može personalizirati, a svoje pametne telefone možete spojiti s njime putem aplikacija Apple CarPlay i Android auto. Ono što je meni osobno najbolje jest njegova navigacija koja u svakom trenutku pokazuje stanje na cestama, ali i restorane, kafiće, poštanske urede i slično, što je sjajno za putovanja i istraživanja novih gradova i lokacija.