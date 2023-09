U posljednjih godinu i pol dana, MG je zbog prihvatljivih cijena i velikog broja zanimljivih modela doživio ogromnu ekspanziju na hrvatskom tržištu. Među brojnim modelima koje smo iz njihove flote testirali u rubrici "Ženski kut", na red je došao i njihov SUV, MG HS.

Ovaj markantni automobil prodaje se diljem svijeta, a Kinezi, koji su sada vlasnici MG-a, za njega kažu da je dizajniran za kvalitetne obiteljske trenutke. MG HS krasi moderan dizajn u čijem fokusu je atraktivna prednja maska s velikim logom brenda u sredini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skupa unutrašnjost

No, ono što vidite izvana ništa je naspram onoga što je MG iznutra. Poznato je MG puno pažnje pridaje unutarnjem uređenju svojih automobila, a unutrašnjosti kakve su u njihovim automobilima ne bi se posramili niti puno skuplji brendovi. Fini i kvalitetni materijali te kombinacija različitih boja i dezena zajedno stvaraju uistinu posebne dizajnerske priče koje odišu luksuzom. I to ne bilo kakvim luksuzom, već, kako kažu u MG-ju, "luksuzom koji si možete priuštiti“.

No, u slučaju HS-a otišli su jednu stepenicu dalje. Vješto i hrabro poigrali su se kombinacijom crvene i crne kože, a potpunu dominaciju tog materijala koji se osim na sjedalima nalazi i na kokpitu, razbili su alkantarom koja daje posebnu notu cijeloj priči, dok dodatnu dozu premium osjećaja te ugodnosti u kabini daje i ambijentalna rasvjeta koja se može podesiti u raznim bojama.

Unutrašnjost je svijetlija te usput odmah i vedrija zahvaljujući velikom panoramskom krovu. Mene osobno unutrašnjost ovog automobila je oduševila. Mislim da su dizajneri hrabro to odigrali, a pošto volim crvenu boju, 'pala' sam na nju čim sam otvorila vrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sjedala u MG HS-u su kožna, sportska i školjkastijeg oblika, no ne drže kao što to inače biva kod takvog tipa sjedala. Sportska i školjkasta sjedala mnogima znaju biti tvrda i pomalo neudobna, što nikako nije slučaj sa sjedalima u HS-u. Napravili su zapravo sjajan kompromis – izgledom opaka, no osjećajem jako mila (čitaj: udobna i ugodna). Ono što bi nekima možda mogao biti problem je dosta visok položaj sjedala na koji ćete se morati naviknuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ispred vozača nalazi se digitalni ekran dimenzija 12,3 inča koji pokazuje jako puno informacija, ali i neke fora funkcije kao primjerice tlak u gumama i temperaturu guma. Takvi detalji inače se mogu naći u nekim nabrijanim sportskim autima i nisu tipični za obiteljske krstarice kao što je MG HS.

Glavni ekran dimenzija je 10,1 inča, ima mogućnost personalizacije početnog zaslona te se može povezati s vašim pametnim telefonima aplikacijama Apple CarPlay i Android Auto. Svakako treba pohvaliti kameru koja vam pomaže prilikom parkiranja. Naime, ona vam daje i tučnu udaljenost koliko ste udaljeni od drugog automobila ili zida, što je meni osobno stvarno super opcija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Udoban u vožnji

Stražnja klupa je prostrana, a sjedala se mogu podesiti (nagnuti ili podignuti) ovisno o željama putnika.

Središnji dio može se spustiti pa dobivate naslon za ruku s pretincem, a tu si i dvije USB utičnice za punjenje vaših pametnih telefona ili ostalih gadgeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prtljažnik MG HS-a zapremnine je 448 litara, spuštanjem sjedala dobit ćete ravan pod, a još jedna od praktičnih opcija je da možete sami namjestiti pod kojim kutom želite da se prtljažnik otvara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naš testni model bio je benzinac s automatskim mjenjačem i 162 konja, a njegova potrošnja kretala se oko 8 litara. MG HS je siguran automobil te se može se pohvaliti s brojnim sigurnosnim opcijama.

Što se same vožnje tiče, ako izuzmemo malkice neodlučan mjenjač, ovaj automobil u gradu je jako ugodan i pregledan. Također, jako je udoban te se ne muči kada prolazi preko ležećih policajaca i rupa na cesti.

Kao i svaki SUV, nije "zabavan" u zavojima. HS je krstarica koja voli ploviti cestom i fokusiran je na udobnost što je idealno ako ste često na putu i puno vremena provodite u automobilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Auto za one kojima je važan izgled

Osim atraktivnog izgleda i opreme, atraktivna je i njegova cijena koja starta već od 25.900,00 eura, dok je cijena našeg testnog modela u Luxury opremi iznosi 32.200,00 eura. Čisto usporedbe radi – konkurencija za tu cijenu ne nudi tu razinu opreme, što je svakako jedan od "aseva", koje MG vadi iz rukava kako bi se približio kupcima.

HS se od rujna može kupiti u osvježenom izdanju, s još markantnijim vanjskim izgledom te jednako povoljnim cijenama.

MG HS je automobil za one koji žele uživati uz svom vozilu. On privlači vozače kojima je, osim do praktičnosti i sigurnosti vozila, stalo i do samog izgleda automobila. Ako želite da vaš auto izgleda skupo, a ne želite na to potrošiti desetke tisuća eura, MG je idealan brend za vas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Specifikacije

MG HS 1.5T-GDI DCT

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Paket opreme: Luxury

Motor: Benzinski motor s turbopunjačem 1.5T GDi, 1490 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 162 KS

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Okretni moment: 250 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,4 sek

Maksimalna brzina: 190 km/h

Mjenjač: Automatski

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prosječna potrošnja na testu: 8 litara/100 km

CO2: 174 g/km

Cijena početnog modela: 25.900,00 eura

Cijena testnog modela: 32.200,00 eura

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.