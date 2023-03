Voljeli ih ili ne, karavanima se mora priznati jedna stvar – nevjerojatno su praktični. Karavan je onaj tip auta koji će poslužiti u brojnim situacijama i za koji ćete biti sigurni da u njemu neće manjkati mjesta. Vole ih obitelji, posebno one aktivne koje često putuju, ali i poduzetnici kojima njihove dimenzije savršeno služe i kada je riječ o poslu. Jedan takav interesantan karavan nedavno nam je dojurio i u "Ženski kut", gdje smo isprobali MG 5.

Ako ste među onima koji prema ovakvim automobilima imaju predrasude, kao što sam ih i ja ranije imala, predlažem da predrasude ostavite negdje sa strane, jer karavani nisu više ono što su nekada bili.

Nekad su, naime, ti auti bili dugi i ružni. Njihovu specifičnu karoseriju uočio je čovjek na stotine metara, a ja sam uvijek imala osjećaj da je njihova svrha da "stric prevozi alat u njemu“ ili "teta stvari za dućan koje joj trebaju“. Za mene je karavan bio oličenje radnog automobila.

No, vremena se mijenjaju – karavani više nisu što su nekada bili. Izgledom su sve bolji, ljepši i postaju sve više seksi, a jednako kao i njihova vanjština, dojmljiva je i njihova unutrašnjost. Upravo takav, pomalo očaravajući, je MG 5, auto koji se reklamirao kao "prvi električni karavan u svijetu“.

Premium unutrašnjost

Zašto je MG, ex britanska a sada kineska marka automobila, u današnje vrijeme kada su svi poludjeli za SUV-ovima napravila uopće takav automobil? Odgovor je vrlo jednostavan – karavane obožavaju u Zapadnoj Europi pa je logično da Kinezi i tamo traže svoj dio kolača.

MG 5 proizvodi se od 2012. godine, a ovaj model svijet je ugledao 2020. godine. MG 5 se nudi samo u karavanskoj verziji. Iako se električne aute nadaleko može uočiti, s ovim to i nije bio slučaj. Naime, izgledom ovaj auto više podsjeća na kakav benzinac ili dizelaš nego na strujića.

Njegova karavanska linija najviše se primjećuje s boka i sa stražnje strane.

MG se promovira kao "luksuz koji si možete priuštiti", a njihova filozofija temelji se na tome da dašak premium segmenta bude dostupan svima. To se najviše očituje u unutrašnjosti koja je puna finim materijala te lijepih detalja zbog kojih auto stvarno izgleda kao da je iz neke više i puno skuplje klase.

U našem testnom modelu sjedala su bila napravljena od svijetle kože, a svijetli detalji protezali su se duž cijele unutrašnjosti. Za razliku od njegove tamne vanjštine, unutrašnjost u Luxury paketu opreme bila je izuzetno privlačna.

Osim što lijepo izgledaju, materijali u MG-ju jako su mekani i fini na dodir, što stvara dodatnu ugodu tijekom vožnje.

Vozačev ekran dijelom je digitalni, a na njemu možete pratiti dosta podataka što se tiče vožnje. U sredini kokpita smješten je 10,25-inčni glavni ekran koji nudi pregršt opcija za povezivanje, a dobra je stvar što su kratice za pojedine funkcije izvučene te se do njih dolazi preko prečaca koji su smješteni ispod ekrana, kao primjerice klima. Namještate ju na glavnom ekranu, no do opcija klime lako dolazite preko prečaca.

Zgodno u njemu izgleda i mjenjač, a super je i središnji dio između vozačeva i suvozačeva sjedala. Izgleda jako neobično, drugačije te ima jako puno mjesta za odlaganje stvari (mobitela, novčanika i ostalih sitnica).

Odlično grijanje

Prtljažnik ovog automobila zapremnine je 479 litara, a sa spuštenim sjedalima dobit ćete prostor zapremine 1367 litara. Šteta je jedina da u prtljažniku nisu predvidjeli neki prostor za kablove.

Naš testni model pokretao je motor od 156 konja. Auto ima ugodan električni "šus“ kada krene. Nije nikakav spektakl jer nije riječ o nekoj sportskoj jurilici već obiteljskom autu, no sasvim je dovoljno za pretjecanje na autocesti ili za brzo kretanje na semaforu. Njegova baterija je veličine 61,1 kWh. Kinezi kažu da će vam to biti dostatno za nekih 400 kilometara, no u realnim uvjetima, to će biti nekih 330 kilometara. Njegova baterija puni se brzinom do 87 kWh na DC punjaču, što znači da se od 0 do 80 posto kapaciteta napuni za nekih 40-ak minuta. S obzirom da je riječ o obiteljskom automobilu, to je primjerice u ljetnim mjesecima taman stanka da odmorite, popijete kavu, djeca pojedu kakav sendvič i da obavite toalet.

Još jedna sjajna stvar kod njega je i da ima mogućnost punjenja drugog vozila snagom od 2,2 kWh, tako da ako netko sa svojim električnim autom ostane bez struje, MG 5 može ga izbaviti iz nevolje.

MG 5 možete voziti u Eco, Normal i Sport načinu vožnje. Dok je u Sportu auto dosta živahan, ubacite li ga u Eco, osjetit ćete da je baš osjetno tromiji. No, u tom slučaju dobit ćete i nešto kilometara više dosega.

Auto se može pohvaliti bogatom sigurnosnom opremom kako i priliči jednom obiteljskom automobilu, a on o što se meni osobno kod njega jako svidjelo je brzina kojom se auto ugrije. Naime, unatoč činjenici da električnim autima treba duže da se ugriju, MG 5 taj posao obavi skoro pa u rekordnom roku, što sam najbolje osjetila svako jutro pri odlasku na posao. Na drugom semaforu (dakle niti kilometar od stana), u autu bi mi već bilo toplo.

Svestran i praktičan

Iako nešto dužih dimenzija, MG 5 jednostavan je i lagan za voziti, a njegova težina uopće se ne osjeti. Na autocesti je tih, a na otvorenoj cesti na momente i jako zabavan iako je sam položaj za volanom nešto viši, što će nekima možda biti malo nezgodnije. Meni osobno to nije smetalo jer preferiram više položaje u automobilima.

Ovaj obiteljski karavan može se pohvaliti dobrom i prihvatljivom cijenom pa se tako ovaj model kod nas može nabaviti za 34.200 eura. U odnosu na druge električne automobile, to je itekako prihvatljivo.

Svestran i praktičan, s puno mjesta za obitelj i sve stvari koje su jednoj obitelji potrebne na putu, MG 5 je sjajan odabir za one koji traže auto koji će im jednako dobro služiti kako u poslovne, tako i u privatne svrhe.

Podvlačim nakon svega crtu – karavani i dalje nisu moj đir, no smatram da je MG 5 sjajan auto. Zadovoljava sve kriterije da bude idealan obiteljski auto, jako je praktičan, a iznutra izgleda jako skupo, što ga čini jako privlačnim.

Da, moderni karavani definitivno mijenjaju mišljenje i kod onih vozača kojima možda i nisu najomiljeniji. U mojem slučaju – MG 5 baš mi je jako promijenio percepciju i sliku ovakvih vozila. Bit ću iskrena – karavani su zapravo kada sve stavite na papir jako cool auti…

Specifikacije

MG5 Electric Long Range Luxury

Paket opreme: Luxury

Motor: Elektro

Pogon: Prednji

Snaga: 156 KS

Okretni moment: 280 Nm

Veličina baterije (neto): 57 kWh

Ubrzanje 0-100: 7,7 sek

Maksimalna brzina: 185 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 18,9 kWh/100 km

Doseg: 300-330 km

CO2: 0 g/km

Cijena testnog modela: 34.200 eura.

