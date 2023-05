Iako su dugo vremena bili vjerni benzinu i dizelu, Mazda se konačno može pohvaliti prvim plug-in hibridom u floti vozila. I to ne bilo kakvom hibridu – riječ je o potpuno novom modelu CX-60, ogromnom SUV-u i najvećem Mazdinom modelu kojeg možete kupiti u Hrvatskoj, a koji nam je stigao na test u rubriku "Ženski kut".

CX-60, kažu Japanci, predstavlja sve ono što je Mazda do sada napravila u svojih 100 godina postojanja. Prepoznatljiva Mazdina prednja maska ogromnih dimenzija daje odmah naslutiti da je riječ o SUV-u, a to se može jako dobro zaključiti i kada auto pogledate s bočne strane.

Premium izgled

Automobil je napravljen u duhu Kodo-dizajna, odnosno, težnje za formom koja odražava emocionalnu vezu između vozača i auta. Naznake tog posebnog dizajna mogu se naslutiti i po jednom sitnom detalju. Naime, ključ automobila u istoj je boji kao i sam automobil (Rhodium bijela u slučaju našeg testnog modela). Ono, kao da u ruci držite mali automobil, ili barem djelić tog automobila.

Unutrašnjost Mazde Japanci nazivaju "mirnom elegancijom" kojom dominira Jinba Ittai. Taj pojam, kako nam objašnjavaju mudri Japanci, odnosi se na jedinstvo između vozača i automobila. Čim sjednete u vozilo, odmah ćete osjetiti tu udobnost te imati osjećaj kao da vozilo postane dio vas. I zaista, uspjeli su u tome – na ovaj automobil izuzetno se lako naviknuti i već nakon par kilometara imala sam osjećaj kao da sjedim u svom vlastitom automobilu kojeg znam 100 godina.

Zbog kombinacije boja i jako kvalitetnih materijala, unutrašnjost je jako premium i opasno vuče na luksuz. Ali, ne onaj luksuz koji vrišti i razmeće se, već onaj sofisticirani, odmjereni luksuz za pravu gospodu i dame. Čak su i tepisi luxury, a činjenica da volan ima električno podešavanje možda i najbolje objašnjava o kakvoj se finoći ovdje radi.

Infotainment kod Japanaca stavka je o kojoj bi se moglo na dugo i na široko raspravljati. Često ljudima nije jasno zašto ti majstori zanata, savršeni u svojem poslu, a usput i tehnološki izuzetno napredni kao narod i nacija, u svoje automobile stavljaju grafike i glavne ekrane kao da smo u 90-im godinama? I mene je to dosta bunilo na početku moje avanture testiranja automobila, no kako je vrijeme odmicalo, a sve više japanskih automobila je dolazilo na test, shvatila sam da što manje takve vrste "zabave" u automobilu znači zapravo istinsko uživanje u vožnji.

U toj situaciji, kad nemate po čemu "prčkati“, fokusirate se na ponašanje automobila na cesti, u prometu. Osluškujete kako on ide, fokusirate se na razlike u načinima vožnje. Ukratko – puno bolje upoznate automobil ako je u njemu manje takvih igrarija.

Kod Mazde – slična priča. Vozačev displej potpuno je digitalan, s malo opcija personalizacije, dok je glavni ekran dimenzija je 12,3 inča, blago je zakrenut prema vozaču i njime ne možete upravljati na dodir, već putem joysticka koji se nalazi ispod mjenjača. Na dodir funkcionira samo pri malim brzinama, kada su uključene aplikacije Apple CarPlay ili Android Auto. Iako se mnogima to možda čini jako komplicirano, pa čak i zastarjelo u današnje vrijeme, zapravo je jako jednostavan za korištenje i funkcionalan.

No, Mazda se zato može pohvaliti sjajnim head-up displejem koji čak pokazuje mrtvi kut te s mnoštvom sigurnosne opreme koja se nalazi u njemu.

Tu je i panoramski krov, a kada ga otvorite, zbog svijetle unutrašnjosti sve skupa djeluje još prostranije nešto što je.

Doseg na struju 60-ak kilometara

Uživancije ne nedostaje niti straga, gdje je olakšan i sam ulazak u auto zahvaljujući vratima koja se otvaraju pod kutom od gotovo 90 stupnjeva. Sjedala straga su grijana, mjesta ima jako puno, a za dodatni komfor tu su USB priključci za punjenje pametnih telefona, ali i prava utičnica na koju možete uštekati primjerice punjač od laptopa.

To nije jedina utičnica. Druga se, naime, nalazi u prtljažniku koji je zapremnine 570 litara, a spuštanjem sjedala dobit ćete prostor od 1726 litara.

Naš testni model u plug-in hibridnoj verziji pokretalo je 327 konja, a u ponudi su i dizelaši (3-litarski motori) od 200 i 254 konja. Manja baterija od 17,8 kWh bit će vam dostatna za nekih 60-ak kilometara po gradu, a interesantno je da, kada sam imala struje u autu, pisalo je da je potrošnja ni manje ni više nego 1 litra na 100 kilometara.

Mazda CX-60 pravi je SUV u svakom smislu te riječi – od izgleda, veličine pa sve do same vožnje i položaja za volanom. Iako je automobil velik, jako je lako upravljati s njime, a zbog veličine sam se cijelo vrijeme na cesti osjećala nekako superiorno i iznad ostalih.

Daleko najzabavnija vožnja s Mazdom bila je u sport načinu vožnje, a pokazala je i sjajne terenske sposobnosti, iako je meni osobno ovaj automobil totalna šminka, posebice iznutra.

Cijena starta od 60.880 eura, a ovaj naš testni u Takumi opremi može biti vaš za 71.470 eura.

U moru automobila koji se prave da su SUV-ovi, Mazda CX-60, koja je stvarno pravi SUV, bila je uistinu osvježenje i gušt za vožnju. Čim sam sjela u ovaj automobil, rekla sam sama sebi "to je to, to je SUV". Jesu li napravili dobar posao? Naravno da da. U Japance nikada ne treba sumnjati…

Specifikacije

Mazda CX-60 PHEV AT AWD Takumi

Paket opreme: Takumi

Motor: Benzin + elektro, 4 cilindra, 2488 cm3

Pogon: Svi kotači

Snaga: 328 KS

Okretni moment: 500 Nm

Ubrzanje 0-100: 5,8 sek

Maksimalna brzina: 200 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 9,3 l/100km (samo na benzin)

Doseg na bateriju: 56 km

CO2: 33 g/km

Cijena osnovnog modela: 60.880 eura

Cijena testnog modela: 71.470,52 eura.

