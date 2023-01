U 2022. godini imali smo prilike isprobati brojne sjajne automobile, a među njima je svakako 11. generacija Honde Civic, koju su mnogi ljubitelji automobila jedva dočekali. Ovu ljepoticu smo i mi imali prilike voziti u našoj rubrici "Ženski kut", a nakon testa, postalo nam je apsolutno jasno zašto je svijet već godinama zaluđen ovim automobilom…

Jedanaest generacija i preko pedeset godina su japanski inženjeri usavršavali Hondu Civic, a iz generacije u generaciju ovaj je automobil postajao sve bolji i atraktivniji; prvo, za jedan uzak krug prekaljenih Hondaša, a sada s posljednjom generacijom i za puno šire mase.

Savršen spoj praktičnosti i vozačkih performansi

U odnosu na prethodnu generaciju, Civic je po pitanju izgleda puno manje radikalan negoli su to bili njegovi prethodnici, a puno blaže linije čine ga privlačnim širokoj publici. Nova generacija je za 25 mm niža od prethodnika, a krov koji se spušta prema zadnjem dijelu, daje mu pomalo kupeovski izgled.

Svako novo vozačko iskustvo mijenja vas kao vozača, a ako ste ikada u životu kao ja rekli da "ne bi mogli voziti neki sportski auto sa spuštenim sjedalima jer to nije vaš đir", gadno ste se prevarili. Upravo je Civic odigrao ključnu ulogu u promjeni moje svijesti prema ovakvim automobilima.

Da pojasnim: Hondu Civic uvijek sam gledala kao "muški auto", iako je taj izraz dosta nezahvalan jer ne postoje muški i ženski automobili. Stvar je u tome da njegove vozačke performanse više zabavljaju muškarce nego žene. Mi, s druge strane, više težimo praktičnosti kada su u pitanju automobili, dok bi mnogi muškarci dala sve na svijetu da je auto sjajan u zavojima. Nova generacija Civica uspješno spaja i jedno i drugo – praktičnost s vrhunskim vozačkim performansama.

Civic je kompakt, iako kada ga pogledate, moguće da ćete prvo pomisliti da je riječ o kakvoj limuzinici. Zapravo, da se korektno izrazim – Honda Civic je lifeback.

Za njezinu unutrašnjost Hondini dizajneri kažu da je "bešumna"; odnosno, nije natrpana nepotrebnim tipkama već samo onima koje su vam potrebne. Kokpitom se proteže rešetka industrijskog đira ispod koje se nalaze ventilacijski otvori. Ako mene pitate - dizajnerski pun pogodak! Izgleda drugačije i baš moćno. Materijali su kvalitetni, a osvježenje u novom Civicu je i moderni glavni ekran dimenzija 10,2 inča na kojem se namještaju razne opcije i funkcije. Klima je izvučena te se nalazi ispod glavnog ekrana, a ispod klime se nalaze utori za punjače, ali i bežično punjenje.

Puno mjesta ima i na stražnjoj klupi, ali i u prtljažniku koji je zapremine 410 litara, odnosno 1220 litara kada spustite stražnja sjedala. To je iznad prosjeka klasetako da tu problema ne bi trebalo biti, a od praktičnih detalja tu su kukice za zakačiti vrećice i torbe, ali i zgodna pokrivka koja se uvlači u kutiju te se po potrebi može i skinuti.

Nova Honda Civic dolazi s brojnim sustavima sigurnosti kao primjerice adaptivnim tempomatom, automatskim kočenjem, lane assistom, itd.

Komplicirana tehnologija

Zanimljivo, auto dolazi samo kao hibrid, s 2.0 atmosferskim benzinskim motorom, a koji uparen s elektromotorom daje 184 konja za vožnju. Tehnologija u novom Civicu dosta je komplicirana, no u konačnici se sve svodi na to da pri malim brzinama krećete u potpunoj tišini jer krećete na bateriju, a kada trebate više snage, pali se atmosferski benzinac. Iako komplicirana, tehnologija radi jako dobro zahvaljujući Japancima koji ju razvijaju već godinama, a ista je zaslužna i za potrošnju koja može ići ispod 6 litara.

Iako auto jako lijepo izgleda, za Civic je daleko važnije kako on vozi, a vozi tako da je teško pronaći i jednu zamjerku. Civic je poznat kao vozački automobil u kojem se sjedi dosta niže, što me prije testa, priznajem, malkice brinulo. Naime, nisam ljubitelj (pre)niskog sjedala, jer često to znači lošija preglednost. No osim sjedala, u Civicu je nešto niže postavljen i sam kokpit, tako da s preglednošću nećete imati apsolutno nikakvih problema što me jako pozitivno iznenadilo.

Naš testni model stigao nam je u bijeloj boji s opremom Sport pa je bio malkice ušminkaniji. S crnim felgama i perlastom bijelom bojom, Honda je izgledala brutalno, a takva je bila i u vožnji. Tiha i udobna, a po potrebi kada ju prebacite u sport način vožnje, ili pak individual gdje sami određujete kakvu vožnju želite, prava zvijer.

Kada smo kod onih zavoja s početka priče…pa nisu dečki tu uopće u krivu. Civic savršeno ulazi u zavoje i još savršenije izlazi iz zavoja. Auto vas tjera da u vožnji, kakav god loš dan imali, stalno imate osmijeh na licu. Smijala sam se kad sam prošla zavoj. A zbog čega? Jer je auto super ležao u tom zavoju! Znam da možda ovako napisano zvuči glupo i pomislit ćete "ma o čemu sad ova priča", no kada isprobate, tek tada ćete shvatiti o čemu govorim.

Skrojen po mjeri i onih najzahtjevnijih

Honda Civic je, vjerovali ili ne, obiteljski automobil. Ima jako puno mjesta, velik prtljažnik, praktičan je, a opet spreman je i za situacije kada se mame i tate požele malo izguštati u vožnji. Civic je kao manja sportska limuzina, a moje je mišljenje da vrijedi svakog eura koji ćete dati za njega; Cijena mu starta od 36.490 eura (odnosno 275 tisuća kuna), dok naš testni model sa Sport opremom košta 38.490 eura.

Honda nije zanemarila svoje korijene. I dalje se osjeća taj posebni potpis Hondine vožnje koji zaista ostavlja utisak na vozača; zapravo, to se vjerojatno nikada neće niti promijeniti. Divno ju je bilo voziti, ona se ponaša tako fino i uglađeno na cesti, a opet - bila je dovoljno praktična za sve moje prohtjeve. Prije testa, očekivala sam sportski auto, a dobila sam zapravo puno više od toga; dobila sam zapravo auto za koji sam u jednom trenutku pomislila da je skrojen baš po mojoj mjeri...

Honda je posebna i drugačija. Da vozim Civica svaki dan, potpisala bih to jer osmijeh ne bih nikada skidala s lica…

Specifikacije

Honda Civic 2.0 FULL HYBRID

Paket opreme: Sport

Motor: Benzin + elektro, 4 cilindra, 1993 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 184 KS

Okretni moment: 186 Nm

Ubrzanje 0-100: 7,9 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, eCVT

Prosječna potrošnja na testu: 6,3 l/100km

CO2: 95 g/km

Cijena osnovnog modela: 36.490 eura

Cijena testnog modela: 38.490 eura.

