Mnogi od nas kraj svih silnih obaveza pokušavaju voditi aktivan život, a za takav stil života potrebno je i adekvatno vozilo – ono koje će nam biti funkcionalno u svakoj situaciji u kojoj se nađemo. U takva vozila spada i model Ford Focus Active koji smo nedavno imali prilike isprobati u rubrici "Ženski kut".

Automobilski gigant Ford jedan je od utemeljitelja autoindustrije kakvu danas poznajemo, a njihovi modeli prodaju se diljem svijeta. Focus je napravljen 1998. godine, a zbog imena je tvrtka čak završila na sudu (tužio ih je njemački magazin Focus).

Tim kompaktnim modelom željeli su privući mlađe kupce, a sada pak su ga malo "modificirali" da bude u trendu s aktualnom potražnjom – povišen da baca na crossovera, ali i praktičan da služi ljudima u svim prilikama.

Da je riječ o Active modelu najbolje ćete primijetiti s bočne strane, a razlika je u 3 centimetra. Točnije, model Active je 3 centimetra podignutiji od običnog Focusa. Kako bi djelovao što robusnije, inspiriran je dizajnom SUV-a, a vozačima je na raspolaganju čak pet različitih načina vožnje. Uz tri standardna, Focus ima poseban način za vožnju po makadamu i malo "opakijem" terenu, a tu je i način koji vam pomaže pri vožnji na skliskom terenu.

Položio sve testove

Četiri odrasle osobe i pun gepek vrećica, torbi i raznih stvari….pomislio bi čovjek "pa to u jedan kompakt nikada neće stati". Bit ću vam iskrena - i ja sam bila nevjerni Toma kada sam ugledala sve vrećice koje smo trebali prevesti od Zagreba do Knina i mislila sam da je to za Focus ipak prevelik zalogaj. No, prevarila sam se, a ovaj auto na našem je kratkom proputovanju, ali i ostalih dana na testu dokazao da je zaista ono za što se prodaje – auto za aktivan životni stil.

Unutrašnjošću dominira glavni ekran dimenzija 13,2 inča, koji je jako responzivan i moderan. Iako nudi pregršt informacija, ekran je vrlo organiziran i pregledan. Ford je u ovom modelu izbacio hrpu fizičkih tipki koje su stariji Focusovi modeli imali, a za još bolje povezivanje s vašim vozilom tu je i mobilna aplikacija preko koje možete vidjeti lokaciju vašeg auta, pratiti stanje goriva i slične stvari. Super stvar je i opcija glasovnih naredbi, pa tako Focusu možete narediti da vam smanji ili pojača temperaturu ili pak ga možete pitati da vas odvede do najbliže benzinske postaje kada vam zafali goriva.

Kada smo već kod goriva, ugodno sam se iznenadila i kada mi je obavijest o razini goriva stigla na mobitel, koji je s autom bio povezan preko Apple CarPlay opcije. Jako korisno i praktično!

Focus ima hrpu sigurnosne opreme, a od velike pomoći bit će vam i kamera za vožnju unatrag. Dobra stvar je što se neke od opcija i funkcija, a koje često idu na živce vozačima (primjerice lane assist ili start-stop), jako lako gase.

Zapremnina prtljažnika Focusa iznosi 393 litre, što je neki prosjek klase, a kada spustite sjedala dobivate utovarni prostor veličine 1354 litre.

Zabavan u vožnji

Fordovi automobili poznati su kao jako vozački auti, što najbolje pokazuju položaj sjedala, ali i položaj volana u automobilu. Auto je jako responzivan, dovoljno je samo da ga taknete po gasu i on kreće. Focus je i prava zabava na cesti ako se želite malo izguštati. Sjajno upija i cestu i zavoje, sjajno ulazi i izlazi iz zavoja te ga je čisti gušt voziti. Zahvaljujući izvrsnom ovjesu, Focus Active u zavojima se ponaša kao kakav sportaš.

Kada imate tako sjajno iskustvo vožnje, onda nije čudno da vas potpuno šokira vijest da je tvrtka odlučila prekinuti proizvodnju ovog modela 2025. godine, i to kako su mediji naveli – zbog pomaka prema električnim automobilima. Ogromna šteta, jer ovaj bi model zasigurno bilo čisti gušt voziti i u električnom izdanju.

Motor našeg testnog Focusa zapravo je jedna od zanimljivijih priča oko ovog automobila – riječ je, naime, o 1.0 benzinskom motoru s tri cilindra, koji se gotovo i ne čuju. Dakle, u Focusu nema onog rondanja koje probija uši, a sve je toliko tiho i normalno, da ja primjerice uopće nisam primijetila da mi je uključena start-stop opcija, odnosno da mi se auto na semaforu ugasio i upalio. Motor je 2017. godine dobio i nagradu za najbolji motor, što najbolje govori o njegovoj kvaliteti.

Naš testni Focus pokretalo je 125 'konja', koji su svoju živahnost i elastičnost možda najbolje pokazali na autocesti gdje je ponekad trebalo ubrzati, odnosno 'potjerati' auto. I taj je test Focus jako uspješno odradio, a usput je bio tih i ugodan kao da se nalazite u automobilu neke više klase.

Sjajan kompromis

Ford Focus Active sjajan je kompromis ako trebate automobil s malkice boljim terenskim performansama, a opet ne želite izgubiti na vozačkom užitku. Ovaj auto zaista će vam biti "najbolji prijatelj" u svakoj prilici.

Mene uvijek fascinira taj spoj praktičnosti i manjih gabarita samog vozila. Sve u njega stane, sve možete prevesti, a s druge strane je manjih dimenzija koje su idealne za grad. U tome je zapravo najveća čar kompakta – oni su jednostavni, istovremeno dovoljno veliki i dovoljno mali. Prava je šteta da ih se tako lako odričemo te ih mijenjamo za crossovere. Mislim, volim i ja crossovere, ali kompakti su ipak puno zabavniji...

Ne znam točno što sam očekivala od ovog automobila, no znam da je Focus Active ispunio sve zahtjeve i prohtjeve koje sam stavila pred njega na testu. Bio je zabavan u vožnji, malo je trošio, bio je udoban na putu, sam mi je na mobitel javljao kada treba na benzinsku.

Bio je, ukratko, moj savršeni suputnik koji je ispunio svoju svrhu – da bude auto za aktivan lifestyle. Možda bi u Fordu trebali razmisliti da se ipak ne odreknu tako lako ovog modela. Šteta je, jer je auto stvarno prekul.

Specifikacije

Ford Focus Active 1.0 EcoBoost mHEV

Paket opreme: Active

Motor: Benzin, 3 cilindra, 999 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 125 KS

Okretni moment: 170 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,2 sek

Maksimalna brzina: 195 km/h

Mjenjač: Automatski, 7-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,1 l/100km

CO2: 149 g/km

Cijena osnovnog modela: 168.000 kuna

Cijena testnog modela: 199.183,79 kuna.

