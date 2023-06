Automobili su puni svega i svačega. Nude se razne opcije, moderne funkcije te u zadnje vrijeme i ekstravagantni dizajn, a sve to skupa često uopće nije potrebno. U tim nastojanjima da je automobil krcat posljednjim krikovima tehnologije, proizvođači ponekad zaborave na jednu izuzetno važnu stvar – praktičnost. Upravo zbog toga, nedavni test Dacie Jogger u našoj rubrici "Ženski kut“ jako nas je obradovao, jer ovaj nas je auto vratio u zlatna vremena kada je kod automobila najvažnije bilo upravo to...

Odmah na početku, želim razjasniti jednu važnu stvar – nemam ništa protiv novih tehnologija. Štoviše, nove opcije i funkcije u automobilima uvijek me jako zabavljaju i vesele. No, kada se ugase kamere i testovi i kada iz novinarskog posla uskočim u svoj život i obaveze koje imam, često jedino što mi treba za to je praktičan auto koji služi meni, a ne da se osjećam da ja služim autu.

Nekoliko ciljanih skupina

Upravo to jedan je od ključnih razloga zašto me je test Joggera jako razveselio. Taj je auto, naime, napravljen po mjeri čovjeka, a kada gledamo kome je točno namijenjen, imamo nekoliko skupina.

S obzirom da Jogger dolazi i sa 7 sjedala, to su prvenstveno višečlane obitelji. Jogger je zbog prostora i prostranosti sjajan i za one koji vode aktivan lifestyle, a odlično će poslužiti i kao "radni auto", odnosno kao taksi vozilo. Na testu smo došli do zaključka da bi Jogger mogao biti i idealno vozilo za produkciju – s obzirom koliko mjesta ima, nema straha da nešto od opreme za snimanje neće stati u njega.

Jogger je predstavljen krajem 2021. godine kao zamjena za popularnu Daciu Logan. Riječ je o najjeftinijem autu sa 7 sjedala, što je jedna od jako važnih stavki prilikom kupovine automobila.

S dolaskom novog vizualnog identiteta marke, Dacia je udarila novi smjer i put brenda. U njihovom fokusu su aktivan život, održivost, boravak u prirodi i putovanja, u što se svakako uklapa i sam Jogger. S novim logom i blagim redizajnom koji je doživio, Jogger izgleda stvarno jako dobro, posebice sprijeda gdje izgleda robustno. Dozu atraktivnosti sprijeda daju mu i neobična svjetla u obliku slova Y.

Karoserija mu je malkice povišena pa možemo reći da Jogger pomalo i "napada" kategoriju crossovera, a karoseriju oko kotača štite zaštitne plastike karakteristične za automobile koji su predviđeni za izlete u prirodu. Robusnost auta naglašavaju i krovni nosači koji se po potrebi mogu staviti i poprečno za prijevoz duljih predmeta.

Unutrašnjost automobila je jednostavna i laka za snalaženje pa ćete unutra brzo pohvatati gdje se što nalazi. U Extreme opremi kakvu smo imali na testu, kokpit je presvučen fora tkaninom pa je osjećaj u samom autu puno ugodniji. Nekako je zbog te tkanina cijela priča malo toplija.

U sredini kokpita nalazi se glavni ekran dimenzija 8 inča, a koji je skupa s autom, malo "pofriškan" te ima novije grafike. Sjajan dodatak je kamera koja jako dobro dođe za parkiranje obzirom da je auto dosta dugačak, a za što sigurnije manevriranje, tu si i prednji te stražnji senzori. Od nekih dodatnih opcija, tu je i grijanje sjedala, što mi zimogrozni jako volimo.

Dovoljno mjesta na svim pozicijama

Mnogi ljudi dosta su skeptični kada im spomenete automobile sa sedam sjedala, a razlog je što su ta dva dodatna sjedala često jako skučena. U Joggeru to nije slučaj. Primjerice, ja kada sjedim u trećem redu, imam dovoljno mjesta i za glavu i za noge, što je jako važno za duža putovanja. Dakle, djeca, ali i mi nešto manji odrasli, u Joggeru se možemo najnormalnije voziti, a iza su čak stavljeni i držači za čaše te nasloni za ruke.

Ukoliko vam sjedala nisu potrebna, lako ih možete izvaditi. Jedno teži 10 kilograma i dosta se jednostavno vade iz automobila.

Što se tiče drugog reda sjedala, tamo se sjedi dosta povišeno, a fora je i da se iza vozačevog i suvozačevog sjedala nalaze sklopivi plastični "stolići".

Ako ste negdje na putu, na njima možete u miru nešto pojesti, a meni se čine i jako zgodni za djecu koja na njima mogu nešto slagati, crtati i slično. Ako vam je dosadno u vožnji, na njih možete staviti primjerice tablet i gledati neki film.

Kada se izvade i sklope sva sjedala, zapremnina prtljažnika iznosi 1819 litara. Sa spuštenim trećim redom sjedala zapremina je 712 litara, a ako pak su sva sjedala dignuita, ostat će vam 213 litara prtljažnog prostora što je puno i rijetko koji 7-sjed nudi toliko mjesta kada su sva sjedala dignuta.

Naša testna Dacia Jogger imala je 110 konja i tri cilindra. U ponudi je i slabija opcija sa 100 KS, a uskoro stiže i hibridna verzija koja će imati 140 KS. Jogger dolazi isključivo kao benzinac, a može doći i s tvornički ugrađenim plinom.

Potrošnja automobila na testu kretala se između 7 i 8 litara u gradu, dok se van grada potrošnja spuštala ispod 7 litara. Mjenjač mu je bio mekan te nešto duljih hodova, a zbog tri cilindra auto je povremeno nešto glasniji, posebice ako ga malo jače stisnete u vožnji.

Jogger je bez obzira na svoje dimenzije lako snalazio po gradu. Auto je pregledan, jednostavan za korištenje i praktičan u brojnim životnim situacijama. Cjenovno je prihvatljiv – starta od 18.900 eura, a ovaj naš testni u Extreme opremi košta 23.820 eura.

Spadate li u neku od skupina koje sam ranije nabrojala, kupovina Joggera je jako pametna odluka. Njegova praktičnost dolazi do izražaja u svakoj situaciji, a to je ono što nam na kraju dana svima treba. Auto koji služi nama, a ne mi njemu.

Ako ovaj auto stavite u kontekst što on nudi i kome su takvi auti potrebni, shvatit ćete da su s ovim modelom uboli 'u sridu' i napravili ga baš po mjeri svoje ciljane skupine kupaca. A kada to jednan proizvođač uspije, onda možemo reći da su napravili sjajan posao...

Specifikacije

Dacia Jogger Extreme 1.0 Tce 110

Paket opreme: Extreme

Motor: Benzin, 3 cilindra, 999 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 110 KS

Okretni moment: 200 Nm

Ubrzanje 0-100: 11,2 sek

Maksimalna brzina: 183 km/h

Mjenjač: Ručni, 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,5 l/100km

CO2: 130 g/km

Cijena osnovnog modela: 18.900,00 eura

Cijena testnog modela: 23.820,00 eura.

