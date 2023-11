Možda niste "sveznalica" za automobile, no ima tih nekih automobila za koje su vjerojatno apsolutno svi vozači, pa i oni koji nisu vozači, čuli. Među njima je i Dacia Duster, najjeftiniji SUV u Hrvatskoj, a čija nam je dizelska verzija s pogonom 4x4 nedavno bila na testu u rubrici "Ženski kut".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Kako je Duster uopće postao jedan od najpoznatijih automobila današnjice? Pa, poklopile su se dvije stvari – činjenica da se radi o SUV-u koji su posljednjih nekoliko godina iznimno popularni na tržištu, ali i da se radi o cjenovno prihvatljivom automobilu koji je priuštiv širim masama. Duster je, nedvojbeno, perjanica Dacijine ponude, a njegovo pojavljivanje 2010. godine marku je torpediralo u vrh automobilske industrije. Duster je zbog svoje cijene pokrenuo pravu revoluciju, a do sada je prodan u preko 2 milijuna primjeraka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Veliku popularnost u Hrvatskoj Duster je stekao i zahvaljujući svojim ambasadorima, divnim ljudima iz Hrvatske gorske službe spašavanja koji već godinama koriste ove modele automobila. Gdje god je potreba za HGSS-om, s njima najčešće dolaze i Dusteri, koji su kroz godine postali svojevrsni zaštitni znak službe koja je nesebično 365 dana u godini na usluzi svima kojima je njihova pomoć potrebna.

No, Dusteri nisu samo šminka. Dusteri su pravi terenci sposobni da ide po cestama gdje većina automobila ne može ići, posebice ako je riječ o modelima s pogonom 4x4 kakav je i nama bio na testu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Idealna boja za kamuflažu

Testni primjerak Dacie Duster je model 2. generacije, kojeg krasi osvježeni izgled u čijem je fokusu novi logotip, ali i interesantna Lichten kaki zelena boja, koja baca na "vojničku zelenu". Boja, koja se lako može "kamuflirati" u prirodi, zapravo najbolje odražava filozofiju marke koja u svojoj suštini njeguje povezanost s prirodom.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Automobil izvana djeluje robustno – ima velike kotače, zaštitnu plastiku oko kotača te krovne nosače, a svi ti detalji skupa sa bojom daju do znanja da nije riječ o "običnom" automobilu. Spomenuti krovni nosači na Dusteru mogu se postaviti i poprečno, a što je jako praktično.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Unutrašnjost Dustera je jednostavna, pojednostavljenja do onih najsitnijih detalja kako bi automobil što više služio svojoj svrsi – da vozi i da služi i po onim terenima gdje drugi auti ne mogu. I tu svoju misiju Duster i više nego uspješno ispunjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

U sredini kokpita nalazi se glavni ekran dimenzija 7 inča koji ima sve važne funkcije te je poveziv s vašim pametnim telefonima. Duster ima i 360 kameru s pogledom sa strane, koja sjajno dođe kada ste na nekom off road terenu.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Od još nekih detalja u unutrašnjosti, valja istaknuti da su sjedala napravljena od kože te imaju opciju grijanja. Prtljažnik Dacie Duster zapremnine je 411 litara, a spuštanjem sjedala dobit ćete ravan pod praktičan za utovar većih stvari. Ispod podnice nalazi se i rezervni kotač, što svaki pravi terenac mora imati.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Dizelaš na odlasku

Duster dolazi na benzin, u kombinaciji benzina i plina i kao dizelaš. Naš testni bio je, kao što sam već spomenula, dizelaš, s provjerenim 1.5 dCi motorom, a koji uskoro odlazi u povijest zbog emisija CO2. Očekivao bi čovjek da će biti nešto glasniji zbog pogona i veličine (da će rondati kako mi to kažemo), no na moje veliko iznenađenje, glasnih zvukova u ovom autu nije bilo za čuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ima 115 KS što je dovoljno za ugodnu vožnju, a potrošnja mu se čvrsto na svim cestama držala oko 6 litara. Nije pretjerano startan, no to se od njega niti ne očekuje. Duster ima ručni mjenjač za kojeg možemo reći da je tipično "renaultovski", ali s jako kratke prve tri brzine. To je posebice primjetno u gradu, gdje inače zbog gužve vozimo u prvoj i drugoj, ako u trećoj. No, s Dusterom sam se većinom u gradu vozila u trećoj, a najčešće i u četvrtoj brzini, jer sve ispod toga bilo mi je mučenje auta u gradu.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Kad već spominjemo grad, i tu se dobro osjete njegove terenske sposobnosti. Auto ima jako mekan ovjes i bez problema prelazi preko ležećih policajaca, šahtova i rupa. Doslovno, takve prepreke na cesti s Dusterom se ne osjete.

Kao i svaki pravi terenac, Duster ima opciju zaključavanja diferencijala te kontrolu vožnje nizbrdo. Također, na glavnom ekranu možete pratiti parametre off road vožnje, što bude dosta zanimljivo i zgodno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Položaj za volanom je povišen, a na moje veliko veselje, auto je imao pravu ručnu koju zategnete i znate da vam vozilo nakon toga neće nigdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Solidan je i na autocesti, vozi bez pretjerane buke pri brzini od 130 km/h, a nije glasan niti ako stisnete gas malo više. U zavojima je tipičan SUV; dakle, ne leži baš nešto, no realno s takvim autima se čovjek ne zabavlja po zavojima već na malo surovijim terenima.

Dacia Duster starta s cijenom od 19.350 eura, a naš testni dizelski model s 4x4 pogonom i opremom Journey košta 26.610 eura. Zbog soje niske cijene, i dalje ponosno nosi titulu najpovoljnijeg 4x4 SUV-a na tržištu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Duster zabavan? Da, apsolutno! Za ovaj auto ne volim govoriti da je SUV, jer u današnje vrijeme proizvođači stvarno svašta trpaju u tu kategoriju. Puno ispravnije je ovaj automobil nazivati terencem koji je sposoban obaviti i one najzahtjevnije zadatke.

Znam da u mainstream svijetu nije popularno reći da su dizelaši dobri ili ne daj Bože da kažete da su to najbolji auti, no u ovom slučaju jednostavno ne mogu protiv sebe. Duster na dizel je super auto, koji se iznenađujuće dobro snalazio u gradu, iako je primjereniji nekim drugim terenima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaista je šteta da se autoindustrija, pa i Dacia u konačnici, opraštaju od provjerenih, izdržljivih i dobrih motora. Naime, nova generacija Dustera neće više imati dizelske motore, pa je ovo zapravo i posljednji primjerak Dacijinog dizelaša, u kojem ćemo uživati dok u Hrvatsku i službeno ne dođe nova generacija ovog kultnog auta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Specifikacije:

Dacia Duster Journey 1.5 dCi 115 4x4

Paket opreme: Journey

Motor: dizelski, 1.5, četiri cilindra, 1.461 ccm

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogon: Svi kotači

Snaga: 115 KS

Okretni moment: 260 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,2 sec

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maksimalna brzina: 175 km/h

Mjenjač: ručni, 6-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 5,7 litara/100 km

CO2: 140 g/km

Cijena početnog modela: 19.350,00 eura

Cijena testnog modela: 26.610,00 eura

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.