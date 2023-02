Nekada je čovjek automobile mogao podijeliti na takozvane segmente pa se znalo, kada biste primjerice kazali da automobil pripada "B segmentu", kakav je otprilike taj automobil oblikom i dimenzijama. O tim segmentima i ustaljenim formama danas je jako teško govoriti, jer sve više novijih automobila izlazi iz takvih zadanih okvira. Jedan od njih je i Citroën C5 X kojeg sam nedavno imala prilike isprobati u našoj rubrici "Ženski kut".

Pogledate li novitete koji izlaze ispod Citroënovog čekića, primijetit ćete da ovaj francuski automobilski gigant sve više izlazi iz ustaljenih okvira. Oni pomiču granice i stvaraju drugačije automobile za koje je ponekad teško ustanoviti kamo pripadaju; jer njihovi su automobili sve u jednom.

Upravo sam to pomislila kada mi je na test stigao C5 X. "Što je ovo?", pomislila sam ugledavši automobil, a logični odgovor koji je uslijedio nakon mog pitanja bio je "Pa ovo je sve u jednom".

C5 X je SUV, coupe, karavan i limuzina u jednom automobilu, koji je vješto od svega uzeo ono najbolje. Povišen je kao SUV pa se u njega lakše ulazi i pregledan je, ima privlačnu spuštenu liniju na kraju kao coupe, stražnji dio malo baca na karavan što znači da ima prostora u prtljažniku, a iznutra je prostran kao limuzina, a tako se i ponaša na cesti. Ovo je zapravo veliki obiteljski automobil dužine, a dužine je 4,8 metara.

S prednje strane uočljiva je poznata Citroënova maska s "dvojnim" svjetlima, a interesantna su i ogromna stražnja LED svjetla čija se veličina jako ističe.

C5 X dolazi u šest različitih boja, a nama je na test stigao u Amazonite sivoj boji s dvobojnim crnim krovom.

Lounge unutrašnjost

Prostranu unutrašnjost ovog automobila Citroën opisuje kao veliki lounge, odnosno dnevni boravak, s naglaskom na dobro poznatu udobnost po kojoj su poznati. Za tu su udobnost najzaslužnija sjedala, koja više možemo opisati kao fotelje. Punjena su dodatnom pjenom, mogu se ugrijati, memorirati, a po potrebi vas mogu i izmasirati.

Dodatnu dozu udobnosti pružaju mekane površine na nekim strateškim mjestima, kao primjerice na vratima pa možete biti sigurni da u automobilu neće "stradati" vaši laktovi, a kao šećer na kraju tu je i panoramski krov zbog koje će unutrašnjost za dana biti puno svjetlija.

Vozačima su u vožnji dostupna tri ekrana – vozačev displej, glavni ekran i head-up displej, koji pokazuje jako puno informacija. Glavni ekran može se personalizirati, na njega možete povezati svoje pametne telefone putem aplikacija Apple Carplay i Android Auto, a veliki plus je što je klima izvučena iz njega (iako se može namještati i u glavnom ekranu).

Jednako ugodan u vožnji je i straga, gdje, kako kažu iz Citroëna, ima "XXL prostora za noge“, ali i prostora za glavu tako da niti oni viši neće patiti. Fora stvarčica je i što sa stražnje klupe možete pomicati suvozačevo sjedalo na tipki koja se nalazi sa strane sjedala.

Auto u unutrašnjosti ima 13 pretinaca s ukupno 29 litara prostora. Prtljažnik je zapremnine 545 litara, a kada spustite stražnju klupu, dobit ćete 1640 litara prostora. Valja napomenuti da plug-in hibridni modeli imaju 60 litara manji prtljažnik zbog baterije.

Pun je sigurnosne opreme, a od zgodnijih opcija spomenula bih onu da auto može sam voziti u koloni, što je super za one koji žive i rade u gradu te muku muče s gradskom vožnjom.

C5 X dolazi kao benzinac od 130 i 180 KS te plug–in hibrid od 225 KS. Baterija kod plug-in hibrida veličine je 12,4 kWh, a iz Citroëna kažu da na struju može prijeći od 58 do čak 135 kilometara. Interesantno je da i ako je baterija prazna, auto radi kao hibrid i daje punu snagu.

Kreće u tišini te se bez obzira na malu bateriju, i kod njega osjeti onaj električni impuls specifičan za aute na struju.

Miran kao limuzina

Vožnja s ovim neobičnim automobilom za mene bila je pravi gušt. Znate kako kažu da se najudobnije i najljepše voziti u limuzinama? E pa jednak je osjećaj voziti se u C5 X-u. Vozi jako mirno i lijepo te sam imala osjećaj kao da krstarim cestom. Zbog duple hidraulike, niti jedna rupa, šaht i slične prepreke nisu se osjetile u vožnji. Jako fin i uglađen je i na autocesti, a zbog već spomenute udobnosti, odličan je za duža putovanja. U vožnji me C5 X zapravo strašno podsjetio na Citroënov model C4, inače meni osobno njihov najdraži model.

Za mnoge današnje automobile kažu da su "dosadni jednolični“, no za ovaj to nikako ne možemo reći. Totalno drugačiji izgledom, ali u duši pravi Citroën, C5 X nameće se kao pun pogodak za one koji od automobila žele nešto više.

Te mitske kategorije koje označavamo slovima davno smo prerasli. Naša svakodnevnica nije ista kakva je bila primjerice prije 10 godina, a moderan i užurban način života kakav vodimo iziskuje i drugačije automobile. Da bi limeni ljubimci zadovoljili sve naše potrebe, oni moraju izaći iz svojih okvira, a u Citroënu su to očito jako dobro detektirali.

C5 X je automobil prilagođen modernim trendovima, ali i raznim životnim potrebama i situacijama u kojima se svakodnevno nalazimo. Kada tome dodate iznimnu udobnost koja je mnogim ljudima ključna kod kupovine automobila, dobivate jedan jako primamljiv model.

U moru dosadnih automobila, C5 X se ističe u puno segmenata. I to ga u današnje vrijeme, čini nevjerojatno privlačnim…

Specifikacije

Citroen C5 X Plug-in Hybrid Shine Pack 225 e-EAT8

Paket opreme: Shine Pack

Motor: Benzin + elektro, 4 cilindra, 1598 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 225 KS

Okretni moment: 360 Nm

Ubrzanje 0-100: 7,9 sek

Maksimalna brzina: 233 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 8,5 l/100km

Doseg na bateriju: 40-50 km

CO2: 30 g/km

Cijena osnovnog modela: 37.150 eura

Cijena testnog modela: 55.797,73 eura.

