SUV-ovi trenutno spadaju među najpopularnije modele automobila na tržištu, a svog aduta među njima ima i Citroën. U rubrici "Žensku kut" nedavno smo imali prilike testirati najveći Citroënov SUV, C5 Aircross.

C5 Aircross na tržištu je predstavljen 2018. godine kao zamjena za poznatu Citroënovu limuzinu C5. Prošle godine, stiglo je i novo, osvježeno izdanje ovog SUV-a, a promjene su vidljive odmah izvana. Za početak, tu je novo izdanje prednje maske koja je prekrasno ukrašena interesantnim detaljima, a koji u kombinaciji s novim svjetlima automobilu daju jako moderni izgled.

Auto, kako kažu iz Citroëna, sada djeluje puno impozantnije, a tu impozantnost dodatno naglašavaju i plastične obloge oko kotača i sa strane na vratima koje štite karoseriju od oštećenja.

Promjene su se dogodile i iznutra – kokpit je preuređen, a sredinom dominira novi infotainment s 10-inčnim zaslonom. Za lakše korištenje, izvučeni su prečaci za pojedine opcije koje se namještaju u glavnom ekranu, a izvučena je i klima, što je puno praktičnije za korištenje.

Sjajna stvar u C5 Aircrossu je panoramski krov, a valja istaknuti i odličnu ambijentalnu rasvjetu u automobilu. Za ugodniji doživljaj unutrašnjosti, tu je i koža koja se nalazi na vratima i na kokpitu, a zbog koje sve odmah na prvu izgleda jako fino i ugodno.

Nevjerojatna udobnost

Ono po čemu se Citroën ističe od konkurencije je njegova udobnost za koju su i u ovom modelu zaslužna Advance Comfort sjedala s dodatnim oblogama, a zbog kojih ćete imati osjećaj kao da sjedite u foteljama. No, udobnost nije rezervirana samo za one sprijeda već i za one straga, gdje je stražnja klupa odvojena na tri zasebne sjedalice. One se mogu pomicati 15 centimetara naprijed-nazad, a sukladno tome možete dobiti i nešto više prostora u prtljažniku.

Straga ima dovoljno mjesta za tri odrasle osobe, a zbog udobnih sjedala i prostrane unutrašnjosti, u vožnji će uživati i ona osoba koja sjedi u sredini. Znamo da je to najgore moguće mjesto u automobilu gdje se nitko ne želi voziti, no ne i u ovom autu.

C5 Aircross dolazi kao benzinac, dizelaš i plug-in hibrid. Naš testni model bio je plug-in hibrid s opremom Shine, kojeg je pokretalo 225 konja, a stigao nam je u metalik plavoj Eclipse boji. Kapacitet baterije mu je 12,4 kWh, što je dostatno za nešto manje od 50-ak kilometara vožnje. No, možda interesantnije od njegove baterije je potrošnja u kombiniranoj vožnji, koja po deklariranom iznosi 1,5 litara na 100 kilometara. Impresivno, nema što! Ali za to ćete ga morati puniti svakoga dana.

Prostran i moderan

Sada kada samo ukratko prošli sve novitete i zanimljivosti oko ovog auta, vrijeme je i da se osvrnemo na njegovu vožnju. Pa, kako Citroën C5 Aircross vozi? Ako mene pitate – tipično francuski.

Ono što kod njega fascinira je da se, zbog te njegove udobnosti, u vožnji ne osjeća ništa – nikakve rupe, oštećena cesta ili pak ležeći policajci. Za C5 Aircross one kao da ne postoje. Štoviše, usudila bih se reći da je ovo najudobniji SUV koji sam do sada imala prilike testirati.

C5 Aircross je tipično obiteljski automobil koji ispunjava sve kriterije koje obiteljski auti moraju imati – on je udoban, siguran i nevjerojatno prostran. Ovaj SUV zadovoljit će potrebe i onih najzahtjevnijih kupaca.

Treba li ovakav auto nekome tko je sam i nema obitelj? Budimo realni, baš i ne.

No definitivno treba aktivnim obiteljima, onima koji se uvijek negdje kreću, uvijek su negdje na putu i u nekoj akciji. Njegova baterija bit će vam dostatna za kraće gradske relacija (na posao, do vrtića i slično), što je također dosta važno u cijeloj priči.

Pofriškanog modernog izgleda i prostrane unutrašnjosti, jako udoban, ali i siguran, C5 Aircross definitivno je auto o kojem se isplati razmišljati ako kupujete novog limenog ljubimca. Ako imate djecu i ako ste stalno u nekom pokretu, ozbiljno razmislite o ovom automobilu, jer on je sve što vam treba…

Specifikacije

Citroen C5 Aurcross Plug-in Hybrid Shine 225 S&S e-EAT8

Paket opreme: Shine

Motor: Benzin + elektro, 4 cilindra, 1598 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 225 KS

Okretni moment: 360 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,7 sek

Maksimalna brzina: 225 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 10,1 l/100km (samo na benzin)

Doseg na bateriju: 40-50 km

CO2: 31 g/km

Cijena osnovnog modela: 30.890 eura

Cijena testnog modela: 54.851,68 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.