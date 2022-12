Tesla je definitivno najpoznatiji električni automobil današnjice i malo tko za ovaj automobil nije čuo. Električnu jurilicu Elona Muska u posljednje vrijeme sve češće viđamo i na hrvatskim cestama, a u rubrici "Ženski kut" nedavno smo imali prilike testirati Model Y Performance, zvijer na četiri kotača koju pokreće 537 konja, a koja stotku hvata za 3,7 sekundi.

Model Y vozili smo i ranije u veljači ove godine, no u varijanti s 350 konja. Jača verzija s preko 500 konja pak je posebna priča kojoj su u fokusu više vozačke performanse.

Električni automobili nerijetko posvađaju ljude. Imamo one koji su za struju i u struji vide puno prednosti, ali i one koji u električnim automobilima vide sve loše te su prema njima dosta 'hejterski' nastrojeni.

No, u koju god skupinu da se svrstavate, Teslu vrijedi isprobati. Riječ je o automobilu koji je od svojih samih početaka zamišljen i napravljen da ga pokreće struja. Tu je i impresivan infotainment zbog kojeg za Teslu možemo kazati da je "pametan auto" pa tako sve što u ovom automobilu trebate namjestiti, namještate na velikom glavnom ekranu.

U Tesli nema tipki, a s minimalizmom idu toliko daleko da nema niti vozačevog displeja pa ćete primjerice i brzinu u ovom automobilu morati pratiti na glavnom ekranu.

Osim Modela Y, u Hrvatskoj se nudi i Model 3, a na radost fanova, početkom iduće godine u Europu stižu i Model S (čak i S Plaid kojeg pokreće preko 1000 konja) te ogromni Model X sa sedam sjedala.

Pun zabavnih detalja

No, vratimo se na zvijezdu našeg testa, Model Y Performance. Riječ je o obiteljskom SUV-u u kojem vam mjesta neće nedostajati. Automobil je jako prostran, a u crnoj boji u kojoj nam je stigao na test, izgledao je baš moćno.

Tesla nema ključ; odnosno, ključ je aplikacija na vašim pametnim telefonima. Putem te aplikacije na daljinu možete otključati auto, otvoriti prtljažnik, provjeriti postotak baterije, možete upaliti grijanje ili hlađenje prije nego što sjednete u automobil, a novitet je i da u svakom trenutku putem aplikacije možete preko kamere gledati tko se šulja oko vašeg automobila. Osim preko aplikacije, auto možete otključati, zaključati i upaliti i putem kartice.

Glavni ekran na kojem, kako sam već navela, apsolutno sve namještate, jako je responzivan i brz, a dimenzijama nalikuje na manji televizor. Sustav se svako malo ažurira, a s novim ažuriranjima povremeno dolaze i noviteti, što je jako pohvalno.

U Tesli vam nikada neće biti dosadno, a ako "zapnete" negdje pa morate pričekati u svom automobilu, za skratiti vrijeme čekanja tu je Toybox s desetak igrica, ali i Youtube, Netflix i slični servisi s kojima se možete zabavljati.

Osim što ima jako puno prostora iznutra, Model Y ima i ogromni prtljažnik zapremnine 854 litara, odnosno 2158 litara kada spustite stražnja sjedala. Auto dolazi i sa 7 sjedala, tako da je pogodan i za malo veće obitelji. Teslu ne trebate paliti. Naime, automobil je upaljen čim sjednete u njega, a sve što je potrebno jest staviti ga u "D" i krenuti.

Performance model ima dva motora, po jedan na svakoj osovini, a njegova baterija kapaciteta je 80,5 kWh. Musk kaže da je doseg ovog modela 514 kilometara, no u nekim realnim okvirima, auto s jednim punjenjem može prijeći između 400 i 440 kilometara. Inače, ovo nije model s najvećim dosegom, pošto je kod njega priča više okrenuta na same performanse automobila.

O punjenju električnih automobila mogla bih napisati roman. Naime, moja iskustva s punionicama više su negativna nego pozitivna. No, kada na red dođe punjenje Tesle, tu svi strahovi i stresovi prestaju i nestaju zahvaljujući njihovim Superschargerima koji rade besprijekorno. Sve što trebate jest doći, uštekati punjač i pričetakti sat vremena, koliko je potrebno da se baterija napuni.

Nije nužno da aute punite isključivo na njihovim punionicama; dapače, možete ih puniti i na bilo kojoj drugoj punionici, no stvar je u tome da su njihovi punjači puno brži te će vam uštedjeti i vrijeme i živce. Barem meni osobno jesu…

Fascinantan je zapravo i podatak da se njegova baterija može puniti brzinom do 250 kWh, pa ako naletite na neku jako brzu punionicu, bit ćete gotovi u trenu. Auto možete puniti i kod kuće, a brzina punjenja tada će ovisti o jačini vaše kućne utičnice. Ako vozite Teslu, ne trebate strepiti hoćete li imati dovoljno baterije za neki duži put. Dovoljno je samo da upišete odredište na koje idete i Tesla će vam sama izračunati i navesti gdje morate stati i dopuniti svoj automobil.

Nadnaravni osjećaj ubrzanja

No, ajmo konačno na onaj najvažniji dio: kako vozi auto koji ima 537 konja i ubrzava do 100 za 3,7 sekundi? Kao avion, reklo bi se u žargonu. Kod ovog automobila ne možete ne isprobati to famozno ubrzanje. Ako ste ikada bili u kakvom zabavnom parku i vozili se na takozvanom "vlaku smrti"…pa, osjećaj je dosta sličan! Prvi puta kada isprobate ubrzanje ćete, možda kao ja, vrištati, imat ćete osjećaj da vam se želudac zalijepio za sjedalo, a kada auto stane, u glavi ćete osjećati totalni košmar.

Ako s druge strane volite adrenalin, taj će vas osjećaj brzo proći, a svaki sljedeći juriš bit će totalna zabava. Ako ubrzanje isprobate "bez najave", očekujte spektakularne reakcije vaših suvozača (pitajte moje snimatelje). Inače, postoji poduža lista takotzvanih superautomobila koji su sporiji od ovog obiteljskog crossovera, tako da možda na kraju svega taj podatak dovoljno govori o svemu.

U Modelu Y sjedi se dosta visoko, što je meni osobno super radi preglednosti na cestu. Pošto ima malo tvrđi ovjes, to ćete i osjetiti na našim cestama. Ipak, nemojte da vas ova činjenica obeshrabri – ovaj automobil klizi cestom, lagan je na gasu te se uopće ne osjeti njegova težina. Nečujan je i vrlo jednostavan za voziti. Iako mnogima na prvu vožnja ovog automobila djeluje komplicirano, Tesla je skroz pojednostavnila cijeli proces vožnje. Jednom kada se naviknete, uživat ćete u svakom prijeđenom kilometru.

Uvijek guštam u tome što je Tesla izrazito responzivan na gasu – doslovno ga tapnete i auto kreće, a tu je i jedna od meni najdražih opcija, 'one pedal drive', koja vozačima omogućava da voze samo s jednom nogom. Daješ gas, auto ide, pustiš gas, auto koči.

Kako bi vožnja bila još ugodnija i sigurnija, tu je i niz sigurnosnih sustava koje ovaj automobil ima, pa će tako primjerice ako naiđe na prepreku, Tesla po potrebi zakočiti i sama. U vožnji vidi apsolutno sve – od automobila, semafora, pješaka do biciklista i sve se to tijekom vožnje projicira na glavnom ekranu. Čak će vas laganim zvučnim signalom upozoriti da se na semaforu upalilo zeleno svjetlo te da možete krenuti, a tu je naravno i poznati Teslin autopilot koji omogućava da na manje zahtjevnim dionicama automobil vozi sam. Cijena kreće od 457.490 kuna, a ovaj konkretni model košta 557.490 kuna.

Tesla je izuzetno zabavan i dinamičan automobil koji nudi drugačije vozačko iskustvo te nudi niz naprednih značajki i postavki koje drugi automobili nemaju. Tesla će vam razbiti sve predrasude o električnim automobilima i tek kada isprobate Teslu, vidjet ćete kako izgleda budućnost na struju te koje su prednosti "pametnih" i električnih automobila…

Specifikacije:

Tesla Model Y Performance

Paket opreme: Performance

Motor: Električni (dva motora)

Pogon: Sva četiri kotača

Snaga: 534 KS

Okretni moment: 639 Nm

Ubrzanje 0-100: 3,7 sek

Maksimalna brzina: 250 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 21,5 kWh/100 km

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 457.490 kuna

Cijena testnog modela: 557.490 kuna

