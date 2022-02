Kada su se tek pojavili na sceni, električni automobili bili su pomalo dosadni. Vizionar Elon Musk, inače veliki zaljubljenik u automobile, htio je stvoriti auto koji će biti zabavan i seksi. To je ukratko priča o tome kako je nastao najpoznatiji električni automobil današnjice, Tesla. Musk je prvo napravio Teslu Roadster, kabriolet koji je bio seksi, a nakon toga, svjetlo dana ugledala je praktična limuzina, Model S. Musk je sa svojim prvim modelima imao jedan problem - oni su bili skupi, pa je nakon toga razmatrao ideju o praktičnom automobilu kojeg će si ljudi moći priuštiti. Tako je nastao Model 3, a nakon toga, na red je došlo da iz Tesline radionice izađe i praktični obiteljski automobil. Kako su crossoveri i dalje među najpopularnijim automobilima u Europi, Tesla je nakon uspjeha koji je polučio Model 3, na tržište izbacila "malo veći i povišeniji model 3", poznatiji pod imenom Model Y. U Hrvatsku, ovaj je automobil stigao krajem 2021. godine s nekim poboljšanjima u sustavu, a naša reakcija među prvima je u imala prilike provozati ovu zabavnu igračku, koji se u mnogočemu razlikuje od ostalih auta kakve smo do sada imali prilike testirati.

Električni automobil prepoznat ćete po tome što nema prednje maske, odnosno rešetke. Pošto auto nema motor nije potrebno ništa hladiti, a to otvara dodatni prostor za još jedan prtljažnik koji se nalazi sprijeda, a koji u Modelu Y iznosi 117 litara. Dizajn je aerodinamičan, u coupe liniji, a zbog takve kombinacije (SUV i coupe), ovakvi tipovi automobila skraćeno se nazivaju CUV. Kao kod svakog pravog, istinskog coupea, niti Model Y nema okvire oko prozora na vratima.

Glavni ekran - mozak automobila

Ako mene pitate, Tesla izvana izgleda spektakularno, posebice u crvenoj boji kakvu smo imali na testu. Kontrast je stvarala njezina bijela unutrašnjost. Ako niste fan bijele, ne brinite, jer boju sjedala možete odabrati sami. Kada prvi puta sjednete u Teslu, ostat ćete šokirani jer unutra nema apsolutno ničeg osim ogromnog glavnog ekrana, volana te dvije ručice kraj volana (pokazivači smjera i automatski mjenjač).

Sve ključne stvari za vožnju nalaze se u glavnom ekranu, koji je "mozak" ovog automobila. Smješten na sredini vozila, ogromnih dimenzija, on podsjeća na neki najnoviji tablet. Nevjerojatno je responzivan i brz, kao primjerice neki bolji pametni telefon. Iz Tesle kažu i da se softver ažurira, tako da ekran zapravo postaje sve bolji i bolji.

Osim što služi za namještanje apsolutno svih funkcija u vozilu, on je i prezabavna "igračka", pa tako na njemu možete surfati, gledati Netflix, Twitch, pjevati karaoke, igrati igrice,…ma nema što ne možete. Mene su primjerice oduševile karaoke - dala sam si oduška pošto sam bila zatvorena u automobil i nitko me nije mogao čuti. Model Y ima i svoj posebni light i music show, a koji je posebno efektan po noći.

Na glavnom ekranu čak ćete otvoriti i pretinac koji se nalazi ispred suvozača. To, doduše, i nije baš praktično, no svakako je fora "za pokazati". Jedna od funkcija koja mi je stvarno super je namještanje smjera puhanja klime. Taj je sistem napravljen toliko sofisticirano, da u par centimetara možete odrediti smjer u kojem želite da vam zrak puše. Za još bolji i ljepši doživljaj, tu je i grijanje svih pet sjedala.

Ključ je vaš mobilni telefon

U autu se sjedi dosta povišeno, a viša je i stražnja klupa koja ima puno mjesta i za noge. Tesla kaže da bi ovaj model u budućnosti mogao doći i sa sedam sjedala, no još se ne zna kada. Ako bude tako, to bi Model Y definitivno moglo pozicionirati među najpoželjnije obiteljske automobile, s obzirom na to da nam dolazi period kada će vozači birati ekološki prihvatljivije, odnosno "zelenije" automobile.

Model Y je jako svijetao zahvaljujući panoramskom krovu. Minus je što nema pokrivku, no, gledajte to s "bright side" - sunce će vas uvijek obasjavati u Tesli. Moram priznati, to bude jako ugodno, posebice ovih dana kada svi hvatamo barem tračak sunca i vitamina D.

Tesla nema ključ, niti tipku za paljenje. On je zapravo upaljen čim vi sjednete u njega, a ključ je vaš mobilni telefon. Preko mobitela ga otključavate, pratite razinu njegove baterije, gledate gdje ste parkirali, a možete čak upaliti grijanje (ili hlađenje) i prije nego sjednete u njega. Teslu možete čak i voziti preko mobitela. Naime, postoji opcija kojom upravljate automobilom bez da sjedite u njemu. To će vam primjerice biti jako zgodno ako je do vašeg automobila preblizu parkiran drugi automobil, pa je u takvim situacijama teško ući za volan. U tom slučaju, jednostavno preko mobitela izvezete automobil s parkinga i riješili ste se svih problema.

Osim mobitela, ključ dolazi i u obliku kartice. Iako se vrata s njome jednostavno otključavaju, u mojem je slučaju ta "jednostavnost" izostala. Što se točno dogodilo i zašto nisam mogla otključati niti zaključati Teslu karticom, ostat će jedna velika enigma. Spomenimo samo da sam u auto ušla tako što sam nazvala kolegu koji je vozilo otključao (a kasnije i zaključao) preko mobitela - i to na 7 kilometara udaljenosti.

Praktičan i siguran

Mjesta ima i u prtljažniku koji je zapremnine 854 litara. Kada spustite sjedala (gospodski, pritiskom na tipkicu u gepeku), dobit ćete prostor zapremnine od čak 2158 litara.

O njegovoj praktičnosti možda najbolje govore ladice koje se nalaze ispod podnica, a koje će vam biti super ako prevozite više stvari.

Čini se kompliciran, no Tesla je zapravo jednostavan automobil. Model Y jako je pregledan, a u vožnji vidi i prati apsolutno sve što se oko vas događa - od semafora, pješaka, automobila oko vas, pa čak i do kanti za smeće. Nalazite li se primjerice na semaforu na kojem se upalilo zeleno svjetlo, a vi niste krenuli, Tesla će vam signalizirati da je vrijeme za polazak. Njegova sigurnost ide toliko daleko da u slučaju da pred vama prepozna neku prepreku, on će i sam zakočiti ako je to potrebno.

Dakle - koči sam, ali i vozi sam, a to je možda i najfascinantnija stvar oko ovog automobila. Autopilot mu radi jako dobro, pa čak i izlazi sam sa zaobilaznice ili autoputa, bez da vi išta intervenirate u skretanje. On će zakrenuti sam, prateći upute koje ste prvotno unijeli u navigaciju. Koliko god ta tehnologija bila napredna i zapravo je ona naša budućnost, priznat ću vam da je činjenica da auto vozi sam u meni izazvala dozu straha. Isprobali smo do sada nekoliko sličnih sustava drugih proizvođača automobila, koji su na tragu te autonomne vožnje, no niti jedan nije bio baš toliko "pametan", odnosno napredan kao Teslin.

No, vratimo se mi na onu "sigurnu" vožnju, gdje ja držim volan u rukama i imam kontrolu nad automobilom. Njegove baterije smještene su u podu, što znači da Model Y solidno leži za jedan CUV, odnosno crossover. Y je tvrđi od Modela 3, i to dosta tvrđi rekla bih, no to je zbog njegove težine i ogromnih felgi. U vožnji, on klizi cestom bez trzaja, cimanja, bez vibracija i u tišini na koju (barem za sada), još nismo navikli.

Ono što se meni posebno sviđa kod Tesle je opcija vožnje na "jednoj pedali", gdje vozač praktički ne treba koristiti kočnicu u vožnji, jer čim popustite gas, Tesla usporava. Može li i sama stati? Probala sam na semaforu i može. Znam ljude kojima se ova opcija uopće ne sviđa, dok je primjerice meni osobno to odlična stvar. To je zapravo regenerativno kočenje, a benefiti su što se time baterija puni sama.

Od temelja dizajniran da bude električni

Njegova snaga dolazi iz dva elektromotora; jedan je smješten na prednjim kotačima, a jedan na stražnjima. Ono po čemu su elektromotori specifični je njihovo instant ubrzanje pri kojoj god brzini vi bili. Ako ste se ikada vozili u "vlaku smrti" u nekom zabavnom parku, poznat vam je osjećaj kada vlak krene…e pa, isti takav osjećaj izaziva i Teslino ubrzanje. S jedne strane nevjerojatno iskustvo, a s druge strane totalno zastrašujuće u tom trenutku, jer imate osjećaj kao da ćete "poletjeti". Model Y inače ima 350 KS, a stotku hvata za 5 sekundi.

Kada govorimo o električnim automobilima, pitanje svih pitanja koje ljudi postavljaju je - a koliko kilometara Model Y može prijeći? Musk tvrdi da s jednim punjenjem prelazi 533 kilometra. Tesla ima svoje posebne punionice kojih u Hrvatskoj ima 8, a na tim superchargerima automobil će vam se napuniti između 45 minuta i sat vremena. To naravno ne znači da Teslu ne možete puniti na "običnim" punionicama, a tu je uvijek i opcija da auto punite i na kućnoj utičnici. Upozorit ću vas odmah, za to će vam trebati 25 sati želite li bateriju punu do kraja. Ako ste vlasnik Tesle, zapravo se ne trebate pretjerano zamarati gdje su punionice, već jednostavno ukucate kamo putujete, a on će vam sam izračunati koliko ćete struje potrošiti te gdje bi trebali stati i dopuniti bateriju.

U Hrvatskoj bi trebala biti dostupna dva modela - long range, kojeg smo mi vozili i model performance koji bi u Hrvatsku trebao stići u svibnju. Tesla daje garanciju na bateriju 8 godina, ili do 192 tisuće kilometara. Električni automobili naša su budućnost, iako su vozači još uvijek jako skeptični prema njima. Prateći scenu električnih vozila te tehnološki napredak iste, tu bih skepsu pripisala nizu nepoznanica s kojima se puno ljudi još uvijek susreće oko električnih automobila, a u slučaju Hrvatske i nedostatku infrastrukture za punjenje istih. No, u slučaju električnih automobila, pa i Tesle u konačnici, treba istaknuti da su troškovi održavanja minimalni jer nema motora. Pošto ima regenerativno kočenje, to znači da će i kočnice duže trajati. Struja se već sada počela naplaćivati, no ona će dugoročno, a s obzirom na divljanje cijena fosilnih goriva, i dalje biti jeftinija i isplativija opcija nego benzin i dizel. Što se tiče novaca koji ćete morati izdvojiti za ovo vozilo, cijena našeg testnog modela iznosi 499.999 kuna.

Iako se sve više proizvođača automobila okreće struji, Tesla se od svih ostalih bitno razlikuje u jednome - taj je automobil zamišljen i od temelja dizajniran da bude električni automobil. I to je najveća, ali i najvažnija razlika koja se vidi, ali i osjeti kada vozite ovaj prezabavni auto.

Za kraj sam ostavila ono najbolje, što je meni totalni hit kod ovog automobila - može doći i s kukom koja može vući do 1600 kilograma. Pa sad recite da nije pravi auto, koji će vam za po gradu biti totalni šminkeraj, dok će vam s druge strane na selu prevesti prikolicu punu drva do vikendice. U ovo električno čudo stane cijela familija, neće biti drame oko stavljanja dječjih sjedalica na stražnju klupu, a bome niti oko prevoženja milijun kofera i torbi kada idete na more. Ako to nije savršen auto za jednu obitelj, onda stvarno ne znam što je…

Specifikacije:

Tesla Model Y Long Range

Paket opreme: Long Range

Motor: Električni, dvostruki motor

Pogon: Sva četiri kotača

Snaga: 350 KS

Okretni moment: 527 Nm

Ubrzanje 0-100: 5 sek

Maksimalna brzina: 217 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 158 Wh/km

CO2: 0 g/km

Cijena testnog modela: 499.990,00 kuna.

