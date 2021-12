Noćna mora vozačima i vlasnicima automobila su kvarovi na koje ne mogu utjecati svojim vozačkim navikama i ponašanjem, a čiji popravci u konačnici mogu koštati više i od samog automobila. Naročito se to odnosi na vozila stara deset i više godina. HAK Revija piše o nekima od najskupljih kvarova i donosi šest primjera.

Motori

Havarija motora ultimativna je noćna mora svakog vlasnika automobila, bez obzira na to vozio on stariji i jeftiniji ili noviji i skuplji automobil. U pozadini ovakvog problema u slučaju neodgovarajućeg održavanja često se nalazi zupčasti remen: ako se ne mijenja na vrijeme, njegovo pucanje prouzročit će poznati horor scenarij, s udaranjem klipova u ventile, a ovisno o konkretnom slučaju i oštećenjem vodilica i dosjeda, kao i klipova i same glave motora. U svakom od navedenih slučajeva nesretni vlasnik može računati s desetak tisuća kuna štete već u startu, što u praksi znači da je ponekad isplativije i jednostavnije zamijeniti čitav motor. Dakako rabljenim, a ne novim, jer bi u suprotnom popravak mogao stajati više od vrijednosti cijelog vozila. Dakle, s velikim servisom baš nikad se ne treba igrati niti ga odgađati.

Mjenjači

Automatski mjenjači nekad su bili rijetkost, no danas su svakodnevica za sve veći broj vlasnika osobnih automobila. Poznajemo ih nekoliko vrsta, od klasičnih, preko onih kontinuirano promjenjivih prijenosnih omjera (CVT), do brzih i učinkovitih te sofisticiranih mjenjača s dvije spojke (DCT, PDK, EDC…). I svima je njima, osim komocije samog korištenja u svakodnevnim vožnjama, zajednička još jedna stvar: dođe li do ozbiljnih problema, popravci su vrlo skupi te se u slučaju da ostanu ispod deset tisuća kuna vlasnik gotovo može smatrati sretnikom. Jer ponekad popravci nisu mogući, nego je jedino rješenje zamjena cijelog sklopa, što se u slučaju repariranog može brojiti u desecima tisuća kuna, a novog mjenjača ponekad i više od 100.000 kuna! Uzroci kvara, recimo i to, često leže u nedovoljnoj količini ulja u mjenjaču, odnosno njegovoj nepravovremenoj promjeni i ulasku metalnih strugotina u sami sklop. Dakle, opet u neredovitom servisiranju.

Diferencijali

Isto vrijedi i za još jedan vitalni sklop automobila, bez kojeg vožnja kakvu poznajemo i u kojoj uživamo svakoga dana ne bi bila moguća. Diferencijal, čija je zadaća da omogući okretanje kotača na istoj osovini različitim brzinama, baš kao i gore spomenuti dijelovi za svoje normalno funkcioniranje zahtijevaju odgovarajuće podmazivanje. To znači da je ključ za miran san u najvećem broju slučajeva i ovdje redovito servisiranje, odnosno zamjena ulja u propisanim intervalima. Pa i češće, posebno ako se radi o službenim vozilima koja se nerijetko eksploatiraju više i teže od privatnih, no to ne bi trebao biti problem jer je ovdje riječ o doista malim troškovima koji se broje u stotinama kuna. U suprotnom, ako popravak nije moguć, a vlasnik ima tu nesreću da ne može ništa odgovarajuće pronaći ni na autootpadu, bit će osuđen na kupnju novog diferencijala. To bi ga u konačnici opet moglo stajati vrtoglave iznose, jer se ovisno o modelu iznosi mogu kretati oko 30, 40, pa i 60 i više tisuća kuna.

Kompresori klime

Za razliku od motora i mjenjača, bez klima-uređaja se u osobnom automobilu može živjeti, barem teoretski. No takav stav, ako ga je netko i voljan braniti, obično se počinje topiti s prvim zrakama sunca, a nakon što se temperature približe oznaci od 30 stupnjeva Celzijevih, zazvone sva zvona na uzbunu. Ako je problem jedan od onih očekivanih, poput primjerice nedostatne razine ulja ili plina u sustavu, što se neizostavno događa s vremenom i eksploatacijom, rješenje je relativno jednostavno i financijski prihvatljivo. Provjera pritiska, izvlačenje ostataka starih tekućina i nadopuna novima te zamjena filtra i dezinfekcija dovoljni su u većini slučajeva, kad se sustav klimatizacije održava redovito. No ako dođe do većih problema, poput potpunog začepljenja sustava, u najgorim slučajevima bit će nužna kompletna zamjena kompresora, a takva operacija zna stajati i više od deset tisuća kuna.

Zračni jastuci

Za razliku od gore navedenih primjera, zračni jastuk u automobilu ne ovisi o redovitom održavanju i neće se pokvariti sam od sebe, ali potreba za njegovom zamjenom svakako spada među najskuplje izdatke s kojima se može suočiti vlasnik osobnog automobila. Jastuke, dakako, treba zamijeniti novima ako je došlo do aktivacije originalnih, dakle u slučaju sudara, što već samo po sebi znači da će troškovi u tom slučaju biti pozamašni. No bez i da u računicu ovdje ubacimo sve ostale dijelove koji su stradali u udesu, već i airbag sam po sebi, ako je recimo vozač sam izazvao nesreću i nema kasko, izazvat će popriličnu glavobolju. Jer ovaj se dio nikad ne mijenja sam, nego u računicu treba uključiti i dijelove ili cijelu armaturu, pojaseve, senzore i upravljačku jedinicu, što također gotovo nikad ne stoji manje od deset, a može se popeti i do 40 ili 50 tisuća kuna.

Radari tempomata

Sofisticirani moderni automobili nakrcani su raznim sustavima pomoći, poput radara za održavanje sigurne udaljenosti od vozila ispred. No to ne znači automatski i da su oni imuni na sve vrste situacija u prometu pa se tako, primjerice, može dogoditi da ih oštetite već pri malim brzinama na parkingu. A to onda, dakako, znači da ih morate zamijeniti novima, jer je sasvim jasno kako popravak u takvim slučajevima u pravilu nije moguć. Osim toga, baš kao što je to slučaj kod zračnih jastuka, treba znati da zamjena samog radarskog sustava u nekim slučajevima nije moguća, nego sa sobom, ovisno o marki i modelu, povlači i posebne držače, maskice, upravljačku elektroniku… Stoga nije rijetkost da ovakvi zahvati vlasnika brzo mogu olakšati za 20, 30, pa i više desetaka tisuća kuna.