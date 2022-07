Ako Vlada ne reagira novim mjerama, cijene na benzinskim postajama bi od utorka trebala ići preko 16 kuna. Točnije, cijena eurosupera bila bi 16 kuna po litri, a cijena eurodizela 16,50.

Jedna od mjera koja se spominje u posljednje vrijeme su i vaučeri za gorivo, a prometni stručnjak Željko Marušić smatra da bi u vremenima kada je teško pronaći dobro rješenje, ovo bilo najgore.

'Podsjeća na 80-e'

On upozorava da je cijena goriva, često i višestruko, uključena u cijenu svakog proizvoda i usluge te se vlada opravdano boji domino-efekta, prenosi Autoportal.

"Stanje je takvo, s perspektivom pogoršanja, da nema dobrog rješenja. Ali vlada je dužna, među lošim i nepopularnim rješenjima izabrati najmanje loše. No najavila je uvođenje vaučera za gorivo, koji neodoljivo podsjećaju na bonove za gorivo, uvedene sredinom 80-ih u Jugoslaviji. Oni su donijeli više štete nego koristi pa i vaučeri, uz socijalne i politične efekte donose niz negativnih efekata te se čine najlošijim od mogućih rješenja", smatra Marušić.

Dodaje kako se vaučerima štite socijalno najugroženijim građanima, ali istodobno ne pomaže najaktivnijim građanima i poslovnim subjektima koji pune proračun. "Time se ne štiti gospodarstvo, dapače djeluje na njega negativno, jer vlada nema svog novca, nego ulaže ono što je prethodno isisala iz gospodarstva ili se zadužuje, a to će vraćati to isto gospodarstvo, koje neće imati nikakvih koristi od vaučera, odnosno oni se neće odnositi na njih", dodaje.

Nepravda prema građanima

"Budući da se planiraju uvesti za građane do određene razine primanja, stvorit će se nepravda, posebice prema onima koji su malom iznad granične vrijednosti, a to će se odnositi na oko 40 posto građana. Efekt uravnilovke stvara nepravdu i djeluje demotivirajuće za rad. Otvara prostor za šverc, koji se neće moći spriječiti, bez obzira na ograničenja", objašnjava Marušić.

Smatra kako je logika vaučera da se od financijske potpore, osim najaktivnijih građana i poslovnih subjekata izostave i turisti, koji bi plaćali skuplje godine. No tvrdi da je to dvosjekli mač, jer uz veću zaradu ne doprinosi njihovom motivu da ponovno posjete Hrvatsku.

"Zbog toga bi država, umjesto uvođenja vaučera, trebala intervenirati smanjivanjem svojih temeljnih prihoda iz goriva (trošarina i PDV), koji iznose i 65 posto cijene goriva. Pritom je paradoksalno da povećanje cijene goriva bitno povećava prihode. Povećanje cijene goriva donijela je države više od milijarde kuna dodatnog prihoda od početka godine", dodaje.

"Dakle, treba smanjiti trošarinu, a ako dođe do značajnijeg poskupljenja goriva i ukidanje. To bi povoljno djelovalo gospodarstvo i većinu građana, koji pune proračun, čak i za politički rejting vladajuće strukture donijelo više koristi nego vaučeri. To pokazuju i posljednje ankete, na koje su očito utjecale slijedne i “spasonosne” mjere vlade, taktički po dan prije pompozno najavljivanog i “neizbježnog” poskupljenja goriva", zaključuje Marušić.