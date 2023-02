Europski parlament dao je konačno odobrenje za obveznu primjenu nulte stope emisija novih automobila i kombija od 2035. godine što znači da će od te godine biti zabranjena prodaja novih benzinaca i dizelaša. No postoji iznimka.

Odredba Europskog parlamenta jasno kaže kako oni proizvođači automobila koji “registriraju manje od 1000 novih vozila godišnje imaju trajno izuzeće”.

Moćne zvjerke i dalje na cestama

Kako prenosi N1, Bugatti, koji je od nedavno u većinskom vlasništvu Mate Rimca, proizveo je samo 80 automobila prošle godine, uključujući 400 primjeraka modela Chiron. To znači da niti blizu ne premašuje granicu od 1.000 primjeraka godišnje i mogao bi nastaviti s prodajom superautomobila s benzinskim motorima nakon 2035.. Stoga ne čudi da je Rimac prošle godine otkrio kako električni Bugatti neće doći u sljedećih deset godina.

Osim Bugattija, tu je i švedski Koenigsegg. Njihov novi model CC850 predstavljen je prošle godine, a pokreće ga 5,0-litreni twin-turbo V8 benzinac koji razvija 1363 konjske snage. To je model koji poprilično troši, ali i zagađuje, no Šveđani će proizvesti samo 70 primjeraka. Godišnje Koenigsegg napravi samo oko 35 vozila, tako da je još dalje od granice od 1.000 komada nego Bugatti. To ipak ne znači da neće ulagati u ekološki prihvatljivija rješenja. Bugattijev hibridni nasljednik Chiron očekuje se 2027., a veza tvrtke Bugatti Rimac s Porscheom znači da može lakše iskoristiti njihovi baterijsku tehnologiju.

Uz Bugatti i Koenigsegg, tu je i talijanski Pagani koji od početka proizvodnje nije napravio ni 500 automobila. Također, tu su i britanski brendovi poput Morgana, BAC-a i Ginette čija proizvodnja isto ne prelazi 1.000 komada godišnje. sve ove marke koriste benzinske motore, a oni će se i dalje moći kupovati i nakon 2035. godine, pod uvjetom da ih si možete pruštiti..