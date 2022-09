Njemački automobilski div Opel 2017. godine vratio se na tržište SUV-a s modelom Grandland koji je zamijenio Antaru. Ovaj najveći Opelov model do sada je prodan u preko 300 tisuća primjeraka, a ove je godine Grandland doživio mali 'makeover', odnosno redizajn.

U rubrici 'Ženski kut' nedavno smo imali prilike isprobati redizajniranu verziju, koja je došla s "osvježenim licem", odnosno s novom Opel Vizor maskom koja je zaštitni znak svih Opelovih modela. Ono što su Nijemci željeli napraviti jest elegantan i praktičan SUV, a mora se priznati da su u tome i uspjeli. S novom maskom, i novim prednjim izgledom za kojeg tvrde da je "hrabar", napravili su impresivan automobil koji je istovremeno jako praktičan, ali i jako lijep.

Sprijeda su osim nove maske i nova pametna LED svjetla, a zbog aerodinamike, usisnik zraka spušten je nešto niže. U redizajnu, s boka su mu malo zaoštrili linije, a a straga je Grandland dobio nova svijetla te pokoju zategnutu crtu.

Ta njegova zategnuta figura u kombinaciji s novom maskom, učinila ga je jako elegantnim, pa usudit ću se reći, pomalo i šminkerskim automobilom. Naš testni primjerak bio je sive boje, a model dolazi i s dvobojnom karoserijom što ga čini puno atraktivnijim.

Digitaliziranija unutrašnjost

Osim vanjštine, određene promjene doživjela je i Grandlandova unutrašnjost koja je sada digitaliziranija. Odnosno – ima više ekrana, a manje fizičkih tipki, pa je sam kokpit redizajniranog Grandlanda puno "čišći".

Glavna zvijezda promjena su dva ekrana koji se nastavljaju jedan na drugi. Veliki vozačev diplej dimenzija je 12 inča, on nudi sve informacije koje su relevantne u vožnji te ima i nekoliko načina prikaza samih informacija. Zanimljivo je i samo upravljanje tim displejem – naime, učestalo je da se njima upravlja na volanu, no u Grandlandu se upravljanje vrši na lijevoj ručici. Na volanu ćete pronaći tek tipke za multimediju i tempomat.

Na vozačev displej nastavlja se glavni ekran koji je dimenzija 10 inča, a interesantno je da se koristi samo središnji dio ekrana, pa je vozačev displej zapravo veći od glavnog ekrana. Ekran je osjetljiv na dodir, na njemu se namještaju ostale funkcije u autu, a ispod ekrana nalaze se i prečaci za pojedine funkcije što je svakako plus jer je puno praktičnije i jednostavnije za rukovanje. Dobro je i što je klima izvučena van, tako da se i s njom može lakše rukovati i namještati ju.

Ono što ćete odmah primijetiti po ulasku u automobil su "njemački čvrsti" materijali, a posebna priča u automobilu su sjedala koja se mogu namjestiti na sve moguće načine. Fora stvar meni je bio prednji dio koji se može izvući pa se na taj način sjedalo produži. Jako zgodno za odmor, ako ste umjesto za volanom na suvozačevom mjestu. Inače, sjedala su ergonomski odobrena od strane njemačkih kiropraktičara, a imaju i poseban naziv – 'Aktion Gesunder Rücken e.V.'.

U prostranosti će uživati putnici straga, gdje zaista ima jako puno mjesta. Mjesta ima i u prtljažniku koji je zapremnine 514 litara, odnosno 1652 litra kada se spuste sjedala.Prtljažnik ima ravan pod te dvije etaže. Otvor prtljažnika je jako širok pa u slučaju da prevozite veće stvari, neće biti problema s utovarom istih. Grandland ima mnoštvo sigurnosne opreme, a što se motora tiče, i tu će se naći za svakog ponešto. U ponudi su benzinci, dizelaši, ali i plug-in hibridi koji se mogu pohvaliti s 300 konja.

Elastičan motor

Naš testni model bio je klasični benzinac sa 130 konja te relativno malim motorom 1,2. No, sjajna stvar je što je motor jako elastičan te se ne muči prilikom ubrzavanja. Čak niti na autocesti nećete osjetiti tih 1,2 litre ispod haube. Također, za jedan SUV, Grandland je na autoputu dosta tih. Prosječna potrošnja kreće se između 7 i 8 litara, što je sjajno za jedan benzinski SUV.

Ovaj auto ima sve što jedan obiteljski automobil treba imati – jednostavan je, udoban, praktičan i siguran. Na neki način, za Grandlanda možemo reći da je diskretan. No, u toj jednostavnosti i diskreciji koja je upakirana u jednu novu eleganciju, puno je korisnih i praktičnih stvari koje će vam poslužiti u svakodnevnom životu.

To je zapravo njegov najveći adut - on je savršen auto za svaki dan, u kojem ćete voziti klince u vrtić, sebe na posao, a nakon toga ćete možda svratiti i u veći shopping, ne brinući se da nešto u ovaj auto neće stati. Stat će sve, pa i više od toga. jer ipak je on - grand...

Specifikacije

Opel Grandland 1.2 Turbo Business Edition

Paket opreme: Business Edition

Motor: Benzinski, 3 cilindra, 1199 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 130 KS

Okretni moment: 230 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,1 sek

Maksimalna brzina: 188 km/h

Mjenjač: Ručni , 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,8 l/100km

CO2: 161 g/km

Cijena osnovnog modela: 229.000 kuna

Cijena testnog modela: 282.735 kuna.

