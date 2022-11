IMAJU PUNO TOGA ZAJEDNIČKOG / Rimčeva jurilica više nije najbrža na svijetu! Pogledajte auto koji je srušio hrpu rekorda i skinuo Neveru s trona

Rimčeva Nevera više nije najbrži automobil nakon što ju je s trona nedavno "skinuo" talijanski automobil Pininfarina Battista, koji s Neverom dijeli neke tehničke djelove kao što su šasija, pogon, baterija i tehnologija koja sve to pokreće. Na Dubai Autodrome talijanski je automobil uspio skinuti nekoliko rekorda koje je Nevera ranije postavila. Između ostalog, pao je rekord ubrzanja do stotke, a Battista je od 0 do 100 km/h došao za nevjerojatnih 1,86 sekundi na satu. Battista je službeno najbrže zaustavljajući električni automobil ikada s 31 metrom potrebnim da se zaustavi pri 100 km/h. Mnogi se pitaju kako je moguće da dva tehnički identična automobila imaju različite performanse, a neki kao odgovor navode drugačije postavke ovjesa, a tvrdi se da očito postoje neke razlike u smještaju baterije. Također, neki smatraju da je jedan od važnih faktora i aerodinamika. Battista će koštati 2,25 milijuna dolara. Inače, zanimljiva je i sama priča kako su Nevera i Battista povezani. Naime, još dok se razvijala Nevera Rimac je tehnologiju svojeg električnog hiperautomobila "posudio" Pininfarini. Talijani su pak oko Rimčeva pogona izgradili svoju karoseriju i napravili svoj automobil.