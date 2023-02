Posljednjih nekoliko godina svjedočimo velikim promjenama u automobilskoj industriji. Kako za sada stvari stoje, budućnost automobila bit će električna, a većina proizvođača svoju je proizvodnju već okrenula u tom smjeru. Među njima je i Jeep koji u pohod na električno tržište kreće sa svojim modelom Avenger, potpuno električnim gradskim SUV-om čija pojava na tržištu označava novu eru Jeepovih automobila.

Svoj novi model, Jeep je nedavno predstavio i članicama žirija Ženski svjetski automobil godine (Womens World Car of the Year, i to na Stellantisovoj testnoj stazi u Baloccu u Italiji.

Zabavan, moderan i praktičan u svakoj prilici, ovaj je auto napravljen za europsko tržište te na svakom koraku prati trendove koje pred industriju stavljaju europski vozači. Kompaktnih dimenzija u kombinaciji s pogonom na struju, Avenger je idealan gradski automobil, no taj će vam auto jednako dobro poslužiti i u nekim drugim, za vožnju možda malo zahtjevnijim prilikama.

Da bi se vidjela sva njegova raskoš u vožnji, Avenger smo imale prilike voziti i po off-road stazi, što je uvjerljivo bio jedan od najzabavnijih trenutaka predstavljanja ovog automobila...

***

Blato, kamenje, rupe, granje, šljunak, voda...gledam i ne vjerujem. "Pa razbit ćemo te aute", kažem sama sebi dok skrećemo prema off-road terenu.

"Što ako negdje zapnem? Što ako probušim gumu? Što ako ogrebem karoseriju? Što ako, što ako...?"

Tisuću pitanja prolazi mi kroz glavu dok gledam cestu - ako se to uopće cestom može nazvati - po kojoj ću narednih nekoliko minuta voziti.

Već prvi metri na tom puteljku daju naznaku da će ova vožnja u najmanju ruku biti zanimljiva. Dok pratim vodiča, Jeepovog instruktora koji nas vodi u ovu malu avanturu, razmišljam može li uopće auto na struju prijeći takav teren. Vrtim film i pokušavam se sjetiti nekog električnog auta koji sam vozila...jesam li kojeg "zatjerala" na neku ovakvu cestu pa isprobala njegove vozačke sposobnosti?

Odgovor je negativan. Štoviše, nije mi palo napamet s njima odlaziti na neke takve ili slične avanture.

***

Prvi dio terena bio je relativno bezbolan. Cesta, odnosno puteljak, bila je obrasla travom, a povremeno bi se na njoj našlo kakvo kamenje. U jednom trenutku prelazimo preko asfaltiranog puta i silazimo na zemljani put, a ispred nas se stvori šumarak.

Na kratko zastanemo dok čekamo ostatak ekipe da nam se priključi. Gledam ispred sebe, gledam oko sebe…“Ne bih ovdje nikad sa svojim autom išla“, pomislim. Plavi Jeep ispred mene konačno kreće i vodi nas cesticom koja je na tren blatna kaljuža, dok se desetak metara nakon toga pretvara u kamenitu stazu. Blato i kamenje se izmjenjuju, a povremeno autom prolazimo i kroz lokve blatne vode.

Avenger sve to bez problema prelazi, iako mi se na mahove čini da na pojedinim dijelovima neće uspjeti. No, prevarila sam se. Svaku prepreku taj mali gradski terenac uspješno savladava.

Nakon nekoliko stotina metara sam se okuražila. Kud puklo da puklo, mislim u sebi i okrećem volan da kotači prolaze po najgorim mogućim mjestima. Ne zaobilazim najveće rupe koje vidim ispred sebe, već ciljano idem posred njih. Penjem se na kamene stijene koje strše po putu.

Hoću li podvozjem ogrebati na kakvom kamenu? Ništa.

Avenger bez problema vozi po toj strganoj cesti, vješto kotačima ulazi u rupe i bez problema se izvlači iz njih. Za to je zaslužna i njegova visina od poda do podvozja koja iznosi 200 mm. Kad već spominjem to podvozje – ono je jako dobro zaštićeno, pa nema straha da ćete nešto uništiti od ispod, kakvim god terenom prolazili.

Kod ovakve vožnje, nije samo pitanje kako će auto prijeći teren; jednako je važno i kako se sam vozač osjeća za vrijeme vožnje. Znam puno automobila koji su svojim izgledom i dimenzijama prikladniji za ovakav teren. No istovremeno su pretvrdi i užasno neudobni u takvim situacijama pa je svaki nailazak na kamen, ili ne daj Bože rupu, blagi užas za vozača.

Kod Avengera to nije slučaj. Auto je jako udoban i vozaču pruža maksimalni užitak u vožnji. Tijekom cijele vožnje, imala sam samo osjećaj da se više ili manje ljuljuškam, ovisno na kakvu bismo 'prepreku' naišli. Ta kombinacija udobnosti i jako dobrih vozačkih sposobnosti, natjerali su me da se beskrajno zabavljam s njim. Štoviše, toliko mi se svidjela vožnja da sam tražila da cijeli off-road ponovimo još jednom. Jer unatoč mojim prvotnim sumnjama, ispalo je da ovaj auto itekako može…

Nevjerojatno je gledati tu njegovu preobrazbu, odnosno kako se u trenu iz gradskog auta pretvara u mali terenac koji može svuda. Već dugo, moram priznati, nisam vozila takav auto.

Problem modernih automobila je u tome što su veliki, robusni, a često beskorisni u ovakvim situacijama, pa je Avenger pravo osvježenje po tom pitanju među konkurencijom.

***

Avenger ima "dva lica", a iako je izgledom drugačiji od svih dosadašnjih modela, Jeepov DNA u njemu je neupitan.

S jedne strane, on je pravi gradski šminker prilagođen ludom europskom prometu. No, istovremeno je idealan partner ako vodite aktivan lifestyle i vikende provodite u prirodi ili u planinama.

On je kao kameleon – sjajno se prilagođava svim uvjetima i prilikama. Sad u njega bacate aktovku i laptop torbu te jurite s njima na neki sastanak, dok već u drugom trenutku u njega bacate pancerice i skije i odlazite s njim na skijanje.

Dvije potpuno različite situacije u kojima će jednako dobro poslužiti isti automobil. Upravo to je možda njegov najveći adut u cijeloj priči; a Avenger nije samo superheroj po imenu. On bi lako mogao postati superheroj među kupcima, baš zbog toga što može sve riješiti u svakoj situaciji…