Eto, vi ste se napokon odlučili na kupnju novog automobila, ali mogli biste se razočarati. Naime, i dalje su aktualni problemi zbog kojih se na isporuku čeka jako dugo. Kako smo pisali još prije godinu dana, problemi s isporukama izazvani su nedostatkom čipova u autoindustriji za koji je glavni krivac bila pandemija koronavirusa, a veliku ulogu sada igra i rat u Ukrajini. Dakle, tko se odluči na kupnju novog auta, treba biti oboružan strpljenjem i spoznajom da će na isti trebati čekati, i to dosta. Naravno, ovdje nije riječ o automobilima koji stoje na lageru u salonima.

Kako piše HAK revija, u prosjeku se trenutno na isporuku automobila mora čekati devet mjeseci, pokazuje analiza online burze novih automobila Carwow. Nema neke razlike u čekanju između 'benzinaca', 'dizelaša' i električnih automobila.

Najduži rok isporuke trenutno ima Volvo V60 Cross Country sa 22 mjeseca. Audi Q4 e-tron mu je za petama s rokom isporuke od 20 mjeseci. Puno strpljenja potrebno je i za Porsche 911 Carrera (19), Škodu Enyaq iV (18) te Kiju EV7 (18) i Sorento (16). Onaj tko odabere VW Touran čeka 14 mjeseci. Neki modeli trenutno nisu ni dostupni za narudžbu. Očekivanja su da bi se ova kriza trebala ublažiti potkraj.

Na ove automobile se najduže čeka:

Volvo V60 Cross Country - od 17 do 22 mjeseca

Audi Q4 e-tron - od 18 do 20 mjeseci

Porsche 911 Carrera - od 16 do19 mjeseci

Škoda Enyaq iV - od 15 do 18 mjeseci

BMW i4 M50 - od 15 do 18 mjeseci

Kia EV6 - od 12 do 18 mjeseci

Kia Sorento - od 12 do 16 mjeseci

VW Touran - od 12 do 14 mjeseci

Opel Corsa-e - od 12 do 14 mjeseci

Land Rover Discovery Sport - od 12 do 14 mjeseci

Audi A8 - u prosjeku 13 mjeseci

VW ID.3/ID.4/ID.5 - od 11 do 13 mjeseci

Range Rover Sport - od 11 do 13 mjeseci

Hyundai Inoiq 5 - od 10 do 13 mjeseci

Hyundai Inoiq 6 - od 8 do 13 mjeseci