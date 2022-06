Prije nešto više od godinu dana, Kia je promijenila svoj vizualni identitet logotipa. S takvim, izmijenjenim logom, često se danas ljudi zbune na cesti kada vide nove modele ove marke, pitajući se o kojem se autu uopće radi. Novi logotip krasi i jedan njihov nadaleko poznati model, Kiu Sportage, koji sam nedavno imala prilike isprobati.

Europljanima je ovaj model itekako poznat, a primjerak koji smo isprobali njegova je peta generacija. Sportage se za Europsko tržište proizvodi u Slovačkoj, a i sami njegovi gabariti prilagođeni su onome što Europljani vole i trebaju. Zbog toga je i naša verzija Sportagea kraća nego u ostatku svijeta. Osim potpuno novog izgleda, automobil se može pohvaliti i većim prtljažnikom, a ima i više prostora za glavu i noge.

Pun zabavnih opcija i funkcija

Sportage izvana djeluje zaista moćno, kako i uostalom, priliči jednom SUV-u. Koliki je i koliko je veći od ostalih automobila, shvatila sm tek kada sam ga ostavila na parkingu, gdje se moja Kia u usporedbi s ostalim autima doimala kao div. Moćni izgled Sportaga pojačavaju i prednja LED svjetla u obliku bumeranga, kao i stražnja svjetla koja spaja elegantna lajsna.

Kada smo već kod njegovih svjetala, valja istaknuti kako se radi o pametnim svjetlima. Riječ je o inteligentnom sustavu koji ne zasljepljuje vozače koji vam dolaze ususret, a radi na principu da snop svjetla zaobilazi druga vozila. Tako da - nikada nećete najljutiti druge vozače sa svjetlima, jer pametni sustav će se pobrinuti da svjetla ne smetaju.

Pošto se radi u SUV-u, u auto se jako lako ulazi, a tu su i svi drugi benefiti koje imamo kada je riječ o ovakvim automobilima - iznimna preglednost jer se sjedi povišeno, komocija te prostrana kabina u kojoj ćete uživati gdje god da sjedite. U kabini prevladavaju kvalitetni detalji, kokpit je presvučen kožom pa se sve doima jako fino i uglađeno. Za još ljepši ugođaj tu je i LED osvjetljenje koje može svijetliti u čak 64 boje.

U prednjem dijelu vozila dominiraju vozačev displej i glavni ekran. Ta dva, zasebna ekrana dimenzija 12,3 inča, dizajnerski su izvedeni tako da imate osjećaj da se radi o jednom velikom ekranu koji se proteže duž više od polovice dužine kokpita.

Ispod glavnog ekrana još je jedan višenamjenski displej, koji može mijenjati svoje funkcije. Na njemu tako možete regulirati klimu, a jednim pritiskom na dodirni zaslon mijenjate mu funkcije, odnosno prebacujete ga na ekran na kojem se namješta radio, navigacija i ostalo.

Super praktično i funkcionalno. Na isti princip promjene rade i kotačići - oni su čas za regulaciju temperature u autu, a čas za regulaciju jačine zvuka.

Što se samog glavnog ekrana tiče, krase ga dobar odaziv i dobra rezolucija, kao i pregršt funkcija koje se nude na njemu. Meni je posebice fora bila funkcija snimanja glasovnih zapisa. Što god da snimite, to vam ostaje u memoriji, pa ta opcija super dođe kao kakav podsjetnik na neke stvari kojih se sjetite u vožnji. Primjerice, da nakon posla morate stati u trgovini i kupiti kruh.

Još jedna fora opcija je i takozvani tihi mod. Odnosno, kada upalite tu opciju zvučnici straga će se ugasiti, a sprijeda će se zvuk utišati - super opcija ako putnici straga zaspu, a vi ih ne želite probuditi. Osim što ima dovoljno prostora za putnike, u autu se nalazi i dovoljno prostora za odložiti stvari.

Pretinci su ogromni, tako da po tom pitanju nećete imati problema sa "skladištenjem" stvari koje trebate da vam budu na dohvat ruke u vožnji. Sjedala su napravljena u kombinaciji kože i tkanine, mogu se ugrijati za vrijeme zimskih dana, a auto ima i opciju grijanja volana.

Cijela paleta motora

Simpatičnu anegdoticu imam s ručnom u ovom autu. Ona je električna, a zatežete ju na tipki koja se nalazi lijevo od volana na kokpitu. Kada sam sjela u auto, automatski sam pogledom tražila ručnu kod mjenjača, no ručne tamo nije bilo. Da skratim priču - nisam je našla i bila sam totalno zbunjena sve dok mi kolega nije pokazao gdje se nalazi. Nakon toga, kada smo ustanovili gdje je ručna, bunilo me što na njoj nije bilo nikakvog svjetla/lampice koje bi pokazivalo da je ručna zategnuta, već se znak za ručnu nalazi na vozačevom displeju. Moram priznati, prvih nekoliko dana mi je bio čitav košmar oko te ručne, stalno sam (i kada je trebalo i kada nije trebalo) gledala je li zategnuta ili ne. Da se razumijemo, nije ovo nikakvi problem u autu već je tu problem u meni i tome što nikako nisam fan električnih ručni… jer ako se ne čuje zvuk zatezanja ručne, za mene je to kao da ručne nema.

U komociji i prostranosti u Sportageu uživat će i putnici na stražnjoj klupi, koja nudi jako puno mjesta. U stražnjem dijelu automobila je i klima, tu su čak dva stupnja grijanja sjedala, USB priključci za punjenje mobitela, ali i fora kukica na sjedalu gdje možete okačiti jaknu ili sako i biti sigurni da vam se ništa neće izgužvati.

Ono što bi dodatno moglo razveseliti putnike straga je i to da se sjedala mogu naginjati, pa ćete i straga moći namjestiti svoj idealni položaj sjedenja.

Zapremnina prtljažnika našeg testnog modela iznosila je 591 litara, a kada se spusti stražnja klupa, dobit ćete ravan pod i zapremni prostor od 1780 litara.

Sjedala se spuštaju potezanjem ručice u prtljažniku, a ispod na dnu nalaze se i manji pretinci u koje možete nešto spremiti. Također, super praktično je i to da se sjedala spuštaju na tri dijela, odnosno u omjerima 40:20:40.

Kia Sportage dolazi s cijelom paletom motora, pa tako možete kupiti benzinca, dizelaša, blagog hibrida i plug-in hibrida. Naš model došao je s benzinskim motorom jačine 150 KS, a autić nam je bio uglađen i fin, pa čak i s ručnim mjenjačem. ne znam zašto, no ako mene pitate, u njega bi mi više "sjeo" automatski mjenjač.

Nije se mučio pri ubrzavanju, pa čak niti na autocesti pri većim brzinama, tako da mu je ovih 150 KS i više nego dovoljno za sve potrebe koje ćete imati s njim. Za vožnju su vam na raspolaganju tri načina, eco, sport i normal. Sportage je pun sigurnosne opreme; točnije, vozačima će na raspolaganju biti čak 17 sustava sigurnosti. Tu je automatsko kočenje, držanje u traci, a jedna od zgodnijih stvari meni osobno svakako je bio znak upozorenja da je vozilo ispred vas krenulo. Za one koji vole malo opakije ceste, u ponudi je i model 4x4.

Cijena ovog modela je 264.690 kuna, a za taj novac dobit ćete siguran, praktičan i obiteljski SUV sa sedam godina garancije, koji je meni osobno u svojoj unutrašnjosti bio jako zabavan. Pregršt opcija koje se nude u ovom autu pravi su mamac za one koji vole razigrane automobile. A taj segment će vas, vjerujte mi na riječ, očarati i privuči, iako možda od automobila to i niste tražili. Sportage je mrak i ako o njemu razmišljate, nećete požaliti ako upravo ovaj model postane vaš novi limeni ljubimac...

Specifikacije

Kia Sportage 1.6 T-GDI

Paket opreme: EX Style

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1598 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 150 KS

Okretni moment: 250 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,2 sek

Maksimalna brzina: 189 km/h

Mjenjač: Ručni, 6 stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 8 l/100km

CO2: 154 g/km

Cijena osnovnog modela: 211.999 kuna

Cijena testnog modela: 264.690 kuna

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.