Kineska marka MG koja se na tržištu proslavila s povoljnim modelima automobila, krajem prošle godine u Hrvatskoj je predstavila osvježenu verziju gradskog SUV-a HS koji smo nedavno testirali u rubrici "Ženski kut".

"Luksuz koji su možete priuštiti" – tako MG predstavlja svoje modele koji se ovim prihvatljivim cijenama, ističu i jako dobrom opremom. Niti redizajn HS-a nije razočarao po tom pitanju; detalji kao primjerice fini materijali i lijepa ambijentalna rasvjeta i ovdje dolaze do izražaja, a novitet je i pofriškana prednja maska koja automobilu daje atraktivniji izgled.

Fini materijali

MG HS je srednji SUV koji se smjestio između modela ZS i Marvel. Predstavljen je 2018. godine, a ovo mu je druga generacija. HS je 46 milimetar dulji i 21 milimetar viši od prethodnika. Novitet su i jako neobične boje, kao primjerice boja našeg testnog modela koja se zove Medal srebrna, a čija je specifičnost da se na suncu prelijeva u plavkaste nijanse. Totalno neobično, neočekivano i privlačno.

U unutrašnjosti gdje god da pogledate dominiraju fini materijali, a dominantna je koža koja se nalazi čak i na kokpitu. Sjedala su presvučena kombinacijom kože i alkantare, blago su školjkasta što im daje sportski štih te se mogu ugrijati. Za još malo profinjenog, pa i luksuznog štiha u autu, tu je i ambijentalna rasvjeta s izborom boja osvjetljenja.

Ispred vozača smješten je digitalni ekran dimenzija 12,3 inča koji se ne može personalizirati, no na njemu se prikazuje pregršt informacija koje će vam biti od koristi u vožnji.

MG će vam čak pokazivati tlak i temperature u gumama, a što je kod konkurencije, barem u ovoj klasi, zaista prava rijetkost; štoviše, takve detalje zapravo možete vidjeti većinom u sportskim automobilima.

Glavni ekran dimenzija je 10,1 inča te se putem aplikacija može povezati s vašim pametnim telefonima. Početni zaslon na njemu moguće je personalizirati, a većina opcija automobila, uključujući i klimu, namješta se na njemu. Dobra je stvar da se do klime, ali i ostalih važnijih opcija, dolazi preko prečaca, za koje su MG-jevi dizajneri osmislili jako fora tipke.

Dva aduta

MG HS ima dva velika aduta – auto je udoban i jako prostran, što ga čini idealnim suputnikom za duža putovanja, ali i sjajnim obiteljskim automobilom koji će vam dati dovoljno prostora za sve vaše potrebe. Na stražnjoj klupi ima puno mjesta i za glavu i za noge, a naslon sjedala moguće je podesiti. Spuštanjem središnjeg naslona dobit ćete ugodan naslon za ruke gdje se nalaze i dva držača za boce, jedan dodatni pretinac s poklopcem, a putnicima su na raspolaganju i dvije USB utičnice.

Prostor dodatno vizualno proširuje i dodatna svjetlost koja dolazi kada maknete pokrivku panoramskog krova, a zbog čega će putovanja biti još ugodnija.

Vozači na raspolaganju imaju i 360 kameru, koja je nešto slabije rezolucije, savršeno je funkcionalna. Kada primjerice vozite unatrag, kamera vam pokazuje udaljenost od prepreke koja se nalazi iza vas. Još jedna jako pohvalna stvar – čim ručicu mjenjača stavite u "rikverc", auto će vam sam automatski utišati glazbu u automobilu kako biste se mogli koncentrirati na vožnju.

Zapremnina prtljažnika modela HS iznosi 463 litara, a spuštanjem sjedala dobit ćete utovarni prostor od 1454 litara i ravan pod.

To je stvarno jako praktično , jer nećete imati nikakvih problema s utovarom nešto dužih stvari u automobil te prevoženjem istih.

HS dolazi kao benzinac sa 162 konja, a postoji i plug-in hibrid s 258 KS koji se zove EHS. Na testu smo imali benzinsku verziju s automatskim mjenjačem.

Iako su mnogi i dalje skeptični prema kineskim automobilima, (za one koji ne znaju – MG je izvorno britanska marka koju su kupili Kinezi), ovaj automobil dobio je 5 zvjezdica na EuroNCAP testu sigurnosti. Ne čudi, jer HS je pun sigurnosne opreme. Ima adaptivni tempomat, automatsko kočenje, prepoznaje pješake i bicikliste, upozorava na mrtvi kut, lane assist, itd. Ima i opciju da može voziti sam u koloni, odnosno da prati automobil ispred sebe.

Vrhunska oprema prihvatljive cijene

Ono što me kod HS-a pomalo i iznenadilo je baš jako visok položaj sjedenja. Preglednost je zbog toga u ovom autu baš sjajna, no ako niste naviknuti na nešto više položaje, moguće da će vam na početku biti čudno voziti tako visoko. No, zato kada se uvalite u njegova sjedala, poželjet ćete zauvijek u njima se voziti. Auto je stvarno jako udoban, a u kombinaciji s mekanijim ovjesom, rupe na cestama gotovo pa nećete osjetiti.

Ono što je mene osobno u gradu ponekad malo živciralo je mjenjač koji je znao biti nešto neodlučniji, no svoju je suverenost pokazao na otvorenoj cesti i na autocesti. U kombinaciji s njegovom udobnošću, stvarno ga je bio pravi gušt voziti na dužim relacijama. Neka njegova prosječna potrošnja bila je oko 8 litara.

Ovaj obiteljski SUV dolazi s možemo slobodno reći vrhunskom opremom, takva mu je i cijena. HS starta od 24.900 eura, a s obzirom na to da trenutno traje i neka akcija, ovakav kao što je bio naš testni u Luxury opremi možete dobiti za 30.900 eura.

Razinu opreme za cijenu koju nudi MG gotovo je nemoguće dobiti kod konkurencije, barem ne kod europske, pa za MG s potpunim pravom reći da je best buy što se tiče opremljenosti. MG je u kratko vrijeme koliko se nalazi na tržištu stekao veliku popularnost. Ne sumnjamo da će ona još više rasti kako budu dolazili novi modeli, ali i ovakvi primjerci redizajna kod dobro poznatih modela, baš kao što je to HS.

Specifikacije:

MG HS 1.5T-GDI Luxury DCT

Paket opreme: Luxury

Motor: Benzin, 1.5 l, četiri cilindra, 1.490 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 162 KS

Okretni moment: 250 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,4 sec

Maksimalna brzina: 190 km/h

Mjenjač: automatski, 7-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 8,2 litara/100 km

CO2: 174 g/km

Cijena početnog modela: 24.900,00 eura

Cijena testnog modela: 30.900,00 eura (trenutno na akciji)

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.