Buba je bila prva, Golf druga, a ID bi trebao biti treća revolucija - tako nekako je stvari postavio njemački automobilski div Volkswagen, koji je zajedno s ostatkom industrije prije nekoliko godina zakoračio putem elektrifikacije te nam svako malo predstavlja neki novi model na struju.

Među njima je i model ID.3, električni hatchback kojeg smo nedavno testirali u rubrici 'Ženski kut'.

Zbog sličnih dimenzija, ID.3 neki prozivaju "električnim Golfom". Naime, ID je samo za 2 centimetra kraći od Golfa te 3 centimetra širi. Bez obzira na to što se priča, naše je skromno mišljenje da nikada ID neće biti Golf, ali mu može biti "mlađi brat". ID je svijet za sebe. I to dobar i zanimljiv svijet, no nije pošteno niti prema ID-ju, niti prema Golfu, uspoređivati ili, ne daj Bože, izjednačavati ova dva modela.

Novi izgled i ispravljene 'greškice'

ID.3 je u prodaji od 2020. godine, no sad su ga malo dotjerali. Redizajn je došao s pofriškanim licem, a popravljene su i neke stvari na koje su se kupci žalili. Riječ je o prvom modelu iz Volkswagenove električne ID serije, a automobil je gotovo isti kao i koncept koji je predstavljen 2019. godine.

Pofriškana verzija došla je s drugačijim prednjim branikom i duljom haubom. Sprijeda su uočljivi usisi, ali i nama uvijek fascinantna Volkswagenova pametna LED svjetla koja izgledaju kao da vas automobil gleda.

Auto nam je stigao u novoj Dark Olive Green boji s dvobojnom karoserijom.

Fora pretinac za mobitel

Položaj za volanom dosta je visok jer se ispod nalaze baterije. To, ali i ogromno staklo koje podsjeća na stakla u monovolumenima, pridonose odličnoj preglednosti u ID.3.

I Volkswagen drži do održivosti pa su svi materijali u automobilu animal friendly, a tkanine su od materijala koji je 71 % recikliran.

Unutrašnjost modela ID.3 je pročišćena od tipki i kotačića, a koje su zamijenili slideri, odnosno tipkice na dodir.

Ispred vozača nalazi se manji displej dimenzija 5,3 inča kakve smo već ranije viđali u Volkswagenovim električnim modelima. Iako je displej manjih dimenzija, na njemu se nalaze sve relevantne informacije koje će vam trebati u vožnji. Tu je i head-up displej na kojem se može projicirati navigacija.

Glavni ekran dimenzija je 12 inča, ima prečace za lakši dolazak do pojedinih opcija, a na njega se možete spojiti putem aplikacija sa svojim pametnim telefonima. Stranice na početnom zaslonu ili pak primjerice radio-stanice, i u ID.3 možete mijenjati tako da ispred ekrana mahnete rukom. Obožavam tu funkciju i uvijek ju rado koristim kada vozim VW-ove modele.

Kao što sam već spomenula, nema kotačića, no ima slidera koji služe za pojačavanje/stišavanje zvuka, odnosno pojačavanje/smanjivanje temperature, a oni su smješteni odmah ispod glavnog ekrana.

ID.3 je dosta praktičan, ima zgodnih pretinaca i mrežica za odlaganje stvari, a ono što mi se najviše svidjelo je super pametno rješenje, odnosno pretinac za odlaganje mobitela.

Iako je unutrašnjost "clean", unutra auto ne izgleda "siromašno", a dojam jako podiže ambijentalna rasvjeta. Primjerice, LED lajsne rasvjete stavljene su ispod stakla te možete birati razne boje za osvjetljenje unutrašnjosti.

Prtljažnik je zapremnine 385 litara, a spuštanjem sjedala dobit ćete prostor zapremnine 1267 litara.

Auto se može pohvaliti s puno sigurnosne opreme – ima adaptivni tempomat, sam koči, a prije toga upozorava tako da LED lajsna zasvijetli crveno, ima lane assist, itd.

Dolazi u dvije verzije - Pro s baterijom od 58 kWh i Pro Performance s baterijom od 77 kWh. Iz Volkswagena kažu da se puni se brzinom od 120 kWh, što znači da mu od 5 do 80 % treba nekih 30-ak minuta. Također, proizvođač tvrdi da bi baterija na ovom automobilu nakon 8 godina i 160.000 kilometara trebala biti na minimalno 70 posto kapaciteta.

Naš testni model bio je Pro verzija snage 204 konja. Deklarirani doseg mu je 426 kilometara, no s obzirom da smo ga mi testirali zimi, naš zimski doseg bio je oko 300 kilometara, a što se poklapa s potrošnjom od 20 kWh/100 km.

S 204 konja, ali i zbog kompaktnih dimenzija, ovaj automobil izuzetno je lijepo voziti u gradu. Jako lijepo potegne te je startan. Pogon mu je na stražnjim kotačima, a ima i opciju regenerativnog kočenja tako da dosta vožnje u gradu možete obaviti vozeći samo na jednoj pedali. U gradu se lijepo snalazi i vožnja s njim je jako glatka, dok je na otvorenoj cesti skroz solidan u zavojima. Primijetila sam da je na autocesti na momente bio nešto glasniji, a možda je to i dojam zbog monovolumenskih stakala.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

ID.3 starta s cijenom od 41.516 eura, a naš testni primjerak košta 58.635 eura.

Volim Volkswagene, volim njihovu vožnju i volim kako se oni ponašaju na cesti. Njihovi automobili su uvijek nešto čvršći, a ta se čvrstina osjeća i kod Volkswagenovih električnih automobila. Doduše, kod njih veliku ulogu igraju i baterije koje su teške, a što automobil dodatno "zalijepi" na cestu.

Ta kombinacije čvršće vožnje i kompaktnih dimenzija za mene je bila pun pogodak što se ovog automobila tiče. Svidio mi se, inače sam ljubitelj hatchbackova i moram priznati da mi je više legao od puno većeg i prostranijeg modela ID.5. Nakon 'kiksa' s prvim modelom, redizajn je popravio stvar.

Ono što je meni osobno na kraju priče možda i najvažnije – bez obzira na drugu vrstu pogona, VW je i kod ID-ja ostao vjeran svojim voznim sposobnostima, odnosno osjećaju koji imate kada vozite njihove aute. I dokle god budu išli tim putem – da filing u vožnji ostaje isti – sve što možemo reći jest da idu pravim putem, pa makar taj put bio nekima i ta mrska struja u autima…

Specifikacije

Volkswagen ID.3 PA Pro

Oprema: Pro

Motor: Elektro

Pogon: Stražnji

Snaga: 204 KS

Okretni moment: 310 Nm

Veličina baterije: 58 kWh (neto)

Ubrzanje 0-100: 7,3 sek

Maksimalna brzina: 160 km/h

Mjenjač: Automatski 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 20 kWh/100 km

Doseg: 300 - 400 km

Brzina punjenja: 120 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 41.516,00 eura

Cijena testnog modela: 58.635,00 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila)

