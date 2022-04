Dok su jedni napravljeni da budu praktični i da nam služe za naše potrebe, ima i onih automobila za koje bi entuzijasti rekli da su "sve, samo ne dosadni". U takve definitivno spada Hyundai Kona N, obiteljski crossover koji je svjetlo dana ugledao nedavno, a za kojim se svi okrenu kada ga vide.

Prije nego je Kona N stigla u našu redakciju na test, dečki su mi skoro "popili mozak" zbog tog auta. Znate kada su mala djeca nestrpljiva zbog nečega što željno iščekuju? E pa isto takvi su bili i oni u iščekivanju ovog sportskog crossovera, koji je svojim atraktivnim izgledom plijenio pažnju gdje god da smo se pojavili.

Prekrasna boja koja plijeni pažnju

Hyundaievi N automobili nadaleko su poznati kao sinonim za sportske jurilice, koji na obične ceste donose dašak pravog pravcatog rallyja. Ovo je zapravo prvi N SUV, koji je kao i ostali sportski modeli korejskog proizvođača automobila prije nego je došao na "obične ceste" testiran na kultnoj stazi Nürburgring. Odatle i taj "N" u imenu, a da bi prošao test i zadovoljio sve kriterije, trebalo je napraviti čak 1350 krugova.

Ono što ga odmah u startu ističe iz mase je njegov vanjski izgled i upečatljiva "baby blue" boja koja ne može proći neopaženo. Ta divna nebesko plava boja službeno se naziva sonic blue, a izgled dodatno ističu crni i crveni detalji duž automobila. Straga se nalazi i spojler, ali i stop svjetlo kakvo inače imamo prilike vidjeti na F1 bolidima. Sportski đir straga naglašavaju dva auspuha i difuzor, a zbog duplih svjetala, auto i sprijeda djeluje opako.

Uvjerena sam da je ovo do sada bio najupečatljiviji auto koji sam vozila, a tome u prilog ide i činjenica da nas je dva puta u tjedan dana zaustavljala policija, što se nikada do sada nije dogodilo. Plavcima se očito Kona N jako svidjela – vidjela sam na svoje oči kako ju odmjeravaju dok su pregledavali moje dokumente. Tu čudnu situaciju (baš dva puta u tjedan dana) pripisala sam tome da je auto jednostavno magnet za svačije oči.

Osim izvana, ovaj automobil sportski je i iznutra, a to se odmah vidi po sjedalima, volanu, ali i papučicama gasa i kočnice koje su kao u svakom pravom sportskom automobilu metalne.

Što se sjedala tiče, ona su školjkastog oblika presvučena finom alkantarom. Obožavam tu brušenu kožu jer mi odiše luksuzom i finoćom. Sjedala su baš jako školjkasta i kada sjedite, kao da ste uvučeni u njih. Ona ne idu ravno, nego su kod ramena zaobljena. Inače imam naviku ostavljati stvari na stražnjem sjedalu, no zbog tog oblika sjedala, teško sam te stvari dohvaćala. To vam je uostalom možda najbolji dokaz da su sjedala zaista sportska, a imaju i opciju grijanja za zimske i ventilacije za vruće ljetne dane.

Volan automobila posebno je fora, također je izveden u sportskom điru s rupicama po sebi, plavim šavovima u boji karoserije, s tri posebne tipke.

U sredini se nalazi glavni ekran dimenzija 12 inča, koji ima sve pa i vremensku prognozu. Na njemu se namješta i posebni zvukovni ugođaj u automobilu. Naime, Hyundai u svojim novijim modelima ima opciju da namjestite razne zvukove pa ćete u vožnji moći uživati u zvukovima šume, valova, kamina i slično. Zgodno za opuštanje ako vozite neku dužu relaciju, a na radiju nema ništa što vam se sviđa. Snalaženje po ekranu je lako, a sam ekran je jako dobar i responzivan.

Tu je i vozačev displej dimenzija 10,25 inča na kojem vozači mogu pratiti sve relevantne informacije u vožnji. Zanimljivo je da ovdje imate čak i "lap timer" (ako se nađete negdje na kakvoj pisti pa poželite isprobati sve njegove "N" čari). Automobil je opremljen i head-up displejem.

Prtljažnik mu je zapremnine 374 litara, što je nekakav prosjek klase, a kada se spuste sjedala, zapremnina iznosi 1563 litara.

Oduševljava na cesti

Koliko god on bio zabavan izgledom, ono što je najzabavnije kod ovog automobila je njegova vožnja. Osim standardnih modova vožnje, normal, eco i sport, Kona N ima i takozvani "N" mode vožnje koji se uključuje pritiskom na jednu od dvije plave tipke na volanu. Ta je vožnja posebno zanimljiva jer sami možete odrediti kakva će ona biti. Odnosno, kada prebacite u N mode, na glavnom ekranu možete namjestiti razne stvari – primjerice, kakav želite da vam bude volan (tvrđi ili mekši), kakav želite da vam bude zvuk iz auspuha i razne druge stvari.

Možda sam, prije samog testa, u nekom trenutku pomislila da je taj N mode samo "šminka", no na testu me Kona N potpuno razuvjerila od toga. Razlika se osjeti, auto postaje tvrđi, više ćete osjetiti rupe i ležeće po cesti. Štoviše, išla sam do te granice da sam radila krugove po kvartu i mijenjala modove kako bih ustanovila je li Kona N (ili Konan, kako ga zovu) istinski sportaš ili je sportaš samo na papiru.

Konu N pokreće benzinski motor s 280 KS, a stotku hvata za 5,5 sekundi. No, zanimljivo je da auto može imati 290 KS. Želite li u vožnji dodatnih 10 KS na deset sekundi, na volanu morate pritisnuti crvenu NGS tipku i vaš će auto dobiti još malo snage na cesti. U svakom slučaju, zabave u vožnji s njim ne nedostaje.

To što je crossover za neke je velika prednost, dok je za neke možda i mana. Ono što sam bila uvjerena kada sam sjela u ovaj auto jest da će se meni puno više svidjeti neko muškim kolegama iz redakcije. Činjenica da je auto povišen i što je položaj sjedala tipičan za crossovere, meni je zapravo bila odlična stvar, dok s druge strane, dečki u vožnji vole sjediti toliko nisko da su skoro na asfaltu, što i jest bit i čar sportskih automobila. Meni je s druge strane vrh voziti takav, hajmo reći netipičan sportski auto.

Tipično za sportski automobil, Kona N ima malo tvrđi ovjes, a u vožnji sam se u njemu osjećala sigurno. Možda nije popularno reći, no kao da sam u kakvom tenku – takav dojam sigurnosti mi je automobil odavao. U zavojima divno leži, sjajno ulazi u njih, a još ljepše izlazi iz njih. Zapravo po ničemu ne biste rekli da se radi o crossoveru, osim po položaju sjedala koje je povišeno.

U eco i normalnom modu na autocesti je dosta miran, a ono na što ćete se svakako morati naviknuti je njegova "grmljavina" iz auspuha koja budi susjede. U prosjeku, ovaj automobil troši 10 litara, no meni je potrošnja na nekim normalnim cestama bila oko 8,9 litara, što je i više nego odlično. Kod takvih auta, za potrošnju se ne pita.

Obiteljski automobili poznati su kao sigurni automobili. I Kona N je takva te ima more sigurnosne opreme koja vam pomaže u vožnji. Cijena ovog modela je 319.990 kuna. Naravno, ne zaboravite da Kona dolazi i bez tog "N" slova, odnosno da postoje i obične Kone, koje dolaze u benzinskoj, dizelskoj i električnoj verziji.

Ali…budimo realni, te obične Kone nisu zabavne kao Kona N. Ovaj auto definitivno mijenja sliku obiteljskih crossovera te pokazuje da oni ne moraju nužno biti dosadni automobili. Mogu i znaju biti zaigrani i zabavni auti s kojima ćete guštati kada se vozite sami, a koji će s druge strane sigurni i dostatni kada se u njima vozi jedna obitelj. Mali transformer. Čas je mili i pitomi, a čas je prava zvijer. To vam je ukratko Kona N…

Specifikacije

Hyundai Kona N 2.0 T-GDi 8DCT

Paket opreme: PERFORMANCE

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1998 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 280 KS

Okretni moment: 392 Nm

Ubrzanje 0-100: 5,5 sek

Maksimalna brzina: 240 km/h

Mjenjač: Automatski, 8 stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 10,1 l/100km

CO2: 194 g/km

Cijena testnog modela: 319.990 kuna

